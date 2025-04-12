發跡櫪木縣那須高原的CHEESE GARDEN主打使用優質奶油乳酪製作而成的濃郁起司蛋糕，這次抹茶控有福啦！嚴選愛知縣的西尾抹茶，將起司的香氣與抹茶的濃厚韻味結合，於2025年4月9日起限量推出「御用邸抹茶起司蛋糕」及「御用邸抹茶起司餅乾」。

御用邸抹茶起司蛋糕

打開包裝的瞬間，抹茶的高雅香氣便會擴散開來，柔和的鶯色蛋糕體散發出濃厚的和風韻味。每一口都能感受到起司的濃郁與抹茶的芳醇。蛋糕使用100%「西尾抹茶」及多種起司精心調配而成，不添加香料和色素，採用低溫慢烤技術，打造出濃郁卻餘韻清爽的獨特口感。製作過程中特別注重保留抹茶原有的色澤、香氣和風味，帶給顧客最純粹的味覺體驗。這款蛋糕無需冷藏即可帶回家，不僅適合自己享用，更是帶回台灣與親友們分享。





此外，店家還特別準備了單獨販售的「CHEESE GARDEN特製紅豆餡」（含稅200日圓/60g/袋），使用100%北海道產紅豆與沖繩產的糖精心熬煮。將紅豆餡與抹茶起司蛋糕一同享用，能體驗到紅豆清爽濃郁的甜味、抹茶豐富的風味以及起司的奶香完美融合的全新美味。



御用邸抹茶起司蛋糕（御用邸抹茶チーズケーキ）

售價：1,780日圓（含稅）

販售期間：即日起～2025年6月上旬

販售店舖：CHEESE GARDEN店鋪、網路商店





御用邸抹茶起司餅乾

將濃郁的起司麵團與芳香醇厚的「西尾抹茶」完美結合，打造酥脆爽口的抹茶起司餅乾。起司的香氣更能襯托出抹茶的芳香、宜人的微苦與淡淡的甜味。





御用邸抹茶起司餅乾（御用邸抹茶チーズクッキーキ）

售價：2入330日圓（含稅）／8入1,300日圓（含稅）

販售期間：即日起～2025年6月上旬

販售店舖：CHEESE GARDEN店舖、網路商店





咖啡廳限定菜單

若有時間的話，一定不能錯過這款咖啡廳限定的聖代！將彈牙的抹茶蕨餅與帶有烘焙起司蛋糕風味的起司冰淇淋層層堆疊，頂部還放了「御用邸抹茶起司蛋糕」及「御用邸抹茶起司餅乾」，並淋上風味豐富略帶苦味的抹茶醬及抹茶巧克力碎片。讓人可一次享受到濃厚的起司冰淇淋、Q彈的抹茶蕨餅以及餅乾的多層次口感，打造出多重風味交織的美味體驗。



季節御用邸抹茶聖代（季節の御用邸パフェ 抹茶）

售價：850日圓（含稅）

販售期間：即日起～6月中旬

栃木縣：那須本店、福田屋宇都宮店、那須ガーデンアウトレット店、佐野プレミアム・アウトレット店

東京都：東京ソラマチ店、北千住マルイ店

神奈川縣：ジ アウトレット湘南平塚店

千葉縣：シャポー船橋店

埼玉縣：エミテラス所沢店、越谷レイクタウン店、コクーンシティ店、ふかや花園プレミアム・アウトレット店

群馬縣：イオンモール太田店

新潟縣：万代シテイ・ビルボードプレイス店