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大阪voco中央飯店打造甜點萬博館！結合環保和當地特色，創意甜點變身精品。

大阪 甜點 巧克力 大阪美食 more
2025-04-14 00:00:00 文字：特派員 Trish 即時報導 圖片：voco大阪セントラル
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特派員 Trish

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位於大阪的voco大阪中央飯店旗下的咖啡酒吧「LOKAL HOUSE」，於2025年3月13日起正式推出以萬博為主題的「甜點萬博館」套餐。這套精緻甜點不僅融合創意和美味，更注入了環保理念與當地特色，絕對是前往大阪不容錯過的美食！

打造甜點萬博現場

甜點萬博館套餐將7款精心設計的甜點擺放在猶如萬博會場的圓形盤上，營造出如同參觀萬博的體驗。每一款甜點都蘊含獨特的創意，保證從視覺到味覺都能替你帶來驚喜。


 

館舍夏日慕斯

以芒果的濃郁香氣為基底，搭配紅醋栗的酸味點綴，再堆疊香草慕斯與覆盆子的鏡面釉，打造出彷彿吉祥物脈脈的外型，最後，頂部還有紅藍圓點的巧克力，這道端出來，一看就知道是啟發自萬博，絕對要拍照。

 

 

草莓蛋糕大福

大阪VOCO飯店的蛋糕師特地將西式經典草莓蛋糕與日式和菓子結合，以鬆軟的海綿蛋糕、入口即化的鮮奶油和Q彈的求肥麻糬打造出獨特的風味。尺寸小巧，可以一口放入嘴裡，讓幸福感瞬間在口中綻放。
 

 

太陽奶酪血橙果凍

入口即化的奶酪凍上疊著血橙果凍，頂部也豪華地裝飾著多汁清新的粉紅葡萄柚，一看就令人口水直流。奶酪凍的溫柔甜味、血橙的清爽酸味，以及葡萄柚的微苦，三種風味和諧交融在一起，雖然使用的食材很多，但是口感意外清爽。
 

 

巨蛋千層酥

酥脆的派皮層層疊疊，中間則豪華地包覆著當季新鮮水果與滿滿的卡士達奶油，這是你從未體驗過的千層酥。最後以鏤空的巧克力點綴，增添趣味與活潑感。每一口都能同時品嚐到酥脆派皮、香濃奶油與甜美水果的絕妙組合。


 

生巧克力岩脆串

這款甜點特別體現了大阪飲食文化和環保理念的結合。飯店將客房贈送的大阪名產「岩脆」剩餘部分再利用，結合入口即化的生巧克力，以大阪著名的串料理形式呈現。一口咬下，生巧克力的口感將與岩脆的香脆風味交織。

 

 

蜂蜜費南雪

蜂蜜費南雪使用了大阪本地的「大阪蜂蜜」，其馥郁的香氣與甜味被完美封存在這款奢華的法式蛋糕中。搭配的是香氣濃郁的帕瑪森起司、微辣胡椒調和出的義式酥餅。濃郁的蜂蜜與獨特的起司香氣相互輝映，創造出甜中帶鹹的多層次美味體驗。
 

 

寧靜森林柚子寶石

這款果凍以柚子風味為主調，柚子清新的香氣和微酸口感被凝固成軟糖狀，表面則撒上抹茶粉末，營造出如同青苔般的質感，視覺與味覺同時呈現出森林的寧靜意境。

 

 

特色飲品

套餐還附贈一杯特色飲品，可從兩款中挑選。口味分別是「水之自然」（無酒精特調）和「花邊」（調酒）。水之自然帶有荔枝的清甜、葡萄柚的清新酸味與通寧水的刺激感，杯緣的粉紅色馬爾登鹽更增添視覺與味覺的層次。「花邊」是使用了玫瑰糖漿與琴酒的粉紅色調酒，入口滑順、餘韻優雅，更點綴了花瓣、迷迭香與鳥型巧克力。



 

■餐點資訊

餐點供應期間：即日起～7月31日
地點：大阪voco中央飯店「LOKAL HOUSE」咖啡酒吧
營業時間：11:00-21:00（最後點餐時間）
價格：3,600日圓（含稅及服務費），包含一杯特調飲品
交通：地鐵四橋線「肥後橋站」7號出口步行3分鐘
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