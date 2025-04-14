春季駕車出遊，不可或缺的是一杯香醇咖啡與一段自在旅程。NISSAN於即日起至五月與台灣現烘咖啡品牌CAMA CAFE，攜手推出限量「樂咖特仕版」，正式為 X-TRAIL、KICKS 與 SENTRA 三款國產車注入全新風格與生活靈魂，主打純白車色搭配曜黑外觀套件，展現俐落有型的視覺風格，同步升級車室氛圍與便利配備，打造專屬「Chill駕趣」新體驗。
一鍵開啟線上旅魂探索
「樂咖探索駕趣 ON！ 來NISSAN開樂咖就是享樂咖」正式上線
NISSAN全新打造數位互動專頁「樂咖探索駕趣 ON！來NISSAN賞車試乘就送CAMA金獎咖啡兌換券」，也同步邀您一起透過線上體驗探索自我旅遊風格與車款推薦，開啟屬於你的風格駕趣的第一步，透過「秒測你的樂咖旅魂」快速挖掘你的旅行性格，找到您出遊夥伴。
https://www.walkerland.com.tw/event/2025/nissanxcama/game.html
透過「樂咖探索」讓NISSAN帶你品味遠方，並陪你一起打卡潮流熱點；當然你也可以「微旅提案」由WalkerLand精選文創、老城、自然系景點，打造「一日樂咖」行程，讓探索城市也能輕鬆隨行；最後由「特派體驗」由特派員衍儒 & Sandy，帶你體驗 NISSAN X-TRAIL跟KICKS，更直擊隱藏在展間的驚喜！https://www.walkerland.com.tw/event/2025/nissanxcama/
此外，活動期間NISSAN將於全台展示中心，陸續舉辦CAMA咖啡講座與體驗活動，相關實體活動與報名方式將由各經銷據點另行公告，實體參與與線上探索雙軌並行，也歡迎您持續關注官方資訊。https://a.amnet.tw/p/?a=120&catclk=25-8603679590&cert=274e10fccf25ba0244a5a642f7289b64&app=WEB
從心理測驗找到你的旅行靈魂、在特仕車中享受駕馭氛圍，到順遊城市的生活提案，NISSAN ╳ CAMA CAFE 樂咖特仕版不僅是一場聯名合作，更是將「車 × 咖啡 × 生活風格」徹底整合的品牌提案。在這個春日裡，打開車門、放首歌、來杯咖啡，開上你的樂咖特仕版，開樂咖就是享樂咖，啟動屬於自己的輕旅行。