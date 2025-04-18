多位對美味極度講究的美食達人，如：法呢、尼力、瑪格、凱文及NALA，聚集於天仁喫茶趣內湖店，是什麼樣的特色料理竟然具有如此吸引力，讓他們前來一探究竟？原來，天仁喫茶趣特別規劃了一場春夏茶膳品鑑會，介紹今年新推出的茶料理，期望帶給老主顧與饕客們一席茶香與膳食的完美邂逅，特地邀請美食達人們幫大家搶先試菜。究竟是什麼厲害的功夫菜，讓喫茶趣如此慎重？讓我們一起揭開這場春夏茶膳的神秘面紗！





創新茶膳，台式經典華麗升級

對許多台灣人來說，滷肉不僅是經典的日常美味，更是記憶中家的味道。這次天仁喫茶趣讓台式經典再升級！推出「美人典傳滷軟排」，在大家熟悉的味道中，注入究極美味，油亮厚實的軟排才上桌就令人垂涎三尺，主廚特別選用極為珍稀的「究好豬月亮軟排」，這種部位每頭豬僅有兩片，光聽就讓人躍躍欲試，長時間燉煮、入口即化不說，那一瞬間在唇齒間四溢的香氣，是東方美人茶的溫柔婉約，賦予薄鹹醬油調製的滷汁呈現出與眾不同的蜜香與層次，加上入味有口感的紅蘿蔔、豆皮、豆干等滷肉必備美味夥伴，與滷軟排相映成趣，優雅馥郁的茶香、親切回甘的醍醐味，加上彈牙有勁的口感，彷彿在嘴裡上演一場熱鬧歡騰的嘉年華會，止不住的沉醉。



道道找茶，細緻講究每一口美味

以款待體貼著稱的喫茶趣，就怕有客人沒吃飽吃好！另一道為蔬食主義者打造的「紅玉素三杯獅子頭」同樣讓人驚豔，主廚用多項蔬食食材，以手工製作素獅子頭，以及黑木耳還原的素海參，不說真的被騙到！加上香氣與鍋氣逼人的台式熱炒經典代表 - 三杯調味，著實令人食指大動，難以相信這竟是一道無肉的純素食料理。畫龍點睛的還得是日月潭紅玉紅茶，淡雅的薄荷、肉桂和香氣，為濃郁的薑、麻油鋪墊出悠揚的餘韻，讓這道三杯料理華麗升級，吃過就回不去了！

主餐精彩萬分，從前菜到甜點一連串配餐也道道都是驚喜，彷彿一場徜徉茶鄉的味覺博覽會。開場的「阿薩姆紫蘇醋飲」看似普通，卻出乎意料地清爽香甜，一開始就令人驚豔！前菜綿密清爽的薯泥與脆口黑豆交織成豐富奇趣的口感，包種茶香在其中緩緩漫延，味蕾彷彿被輕柔地喚醒般舒暢，為接下來的料理奏出完美序曲。湯品「碧螺春豚肉清湯」薄嫩的梅花豬肉，搭配以白蘿蔔與蓮藕精心熬煮的高湯，入口清爽甘甜不在話下，碧螺春若隱若現的清香，為原本樸實的湯品增添了一份雅致，喝完令人回味無窮。



主菜、配菜各個茶香醉人，飲品更令人充滿期待，最吸引人的便是金黃亮眼、創意無限的「鳳梨菊花醇蜜綠茶」，光是視覺就讓人充滿期待。這杯選用當季金鑽鳳梨與蘋果打成果泥，再加入菊花與綠茶，各個都是能獨當一面的可口飲品，讓人更加好奇這神仙組合是什麼滋味？入口的第一口是清爽果香，緊接著是菊花的幽香與綠茶的甘韻，最令人驚喜的是喝得到的果感，宛如春日午后微風吹拂還有落花相伴般的輕盈快活。





另一款則是話題飲品「913西西里咖啡」，913茶王與阿拉比卡濃縮咖啡的結合令人耳目一新，再佐以檸檬點綴，進一步提升了香氣，酸甜交織加上回甘尾韻，讓人越喝越想喝。而甜點「紅茶可可塔」，以濃郁可可搭配紅茶香氣，再加上蜜核桃點綴，層次豐富、香甜不膩口，完美收尾讓人心滿意足。





現場品鑑直擊，挑嘴饕客人人驚艷

這麼豐富又色香味俱全的菜色，每吃完一道都引爆現場氣氛，驚喜連連！不同於過往對傳統茶膳的想像，這次的創新演繹將台灣在地食材巧妙結合茶香元素，熟悉的家常味在主廚的巧手下，化身為層次豐富的味覺饗宴。每一道，都吃得出細膩心意與料理精神，也難怪在場老饕紛紛表示驚艷，意猶未盡。



天仁喫茶趣成功讓大家的味蕾沉浸於茶與料理交織的美味樂章！但好料遠遠不僅於此，熟悉天仁喫茶趣的饕客，一致推崇推出外帶包裝的「茶香泡菜」與「喫茶趣鹹酥雞」，在家就能隨時、輕鬆享用主廚獨家完美比例調製的茶香泡菜，以及裹上酥香外衣去骨雞腿肉的鹹酥雞，無論是一個人獨享，或是與家人圍坐共享，天仁喫茶趣都用心款待，讓你在熟悉中嚐到講究與堅持、體貼與感動，彷彿回到記憶中家裡那張溫暖的餐桌，為了滿足你對美食的想望而傾其所有。

快加入天仁喫茶趣line@ https://lin.ee/WGx6ULnb 了解更多餐點資訊，還可以線上訂位!