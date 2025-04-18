東京的春天總是熱鬧非凡，賞櫻名所人聲鼎沸，藏前神社從不在熱門清單上，但只要看過一次那株老櫻花樹與金合歡同時綻放的模樣，一定能讓你念念不忘。





藏前神社

從都營淺草線藏前站步行僅約2分鐘，經過了機車行、外賣店與老牌日用雜貨鋪，一棟改建為設計工作室與咖啡廳的公寓對面，低調的鳥居從民宅間探出頭來，這裡就是藏前神社。

藏前神社安靜地存在於社區日常中，幾乎只見在地居民出入，是一座名副其實的「生活型神社」，主祀倉稻魂命，自江戶時代以來，庇佑著周邊的米倉、工廠與庶民生活，如今則被許多創作者與小型品牌視為守護靈感與財氣的存在。

每逢春日，鳥居一側的老櫻樹綻放粉白花瓣，隨風飄落在碎石參道上，與另一側盛開的金黃色金合歡花交錯對望，這裡沒有攤販、沒有夜間點燈，卻總有熟門熟路的信徒悄悄排隊，只為捕捉那一瞬春光落下的畫面。



藏前街區

逛完藏前神社，不妨順著街道，好好探索一下東京新興的職人街區－藏前。藏前街區並不大，從藏前一丁目沿著新堀通、國際通，一路走到田原町、駒形町，不過短短40、50分鐘的路程，巷弄裡卻藏著數十間生活風格與創意店舖，咖啡廳、甜點坊、選物店、工藝品牌，這些店多半晚開門、品項不多、沒有明確招牌、幾乎僅透過口耳相傳累積人氣，形成一股不急著擴大、不強求認可、也不為打卡而存在的文化氣息。

來到藏前的創作工作者，秉持手作、少量製、注重素材與理念，他們打造的不只是商品，而是一整套與生活應用有關的體驗邏輯，從一卷紙膠帶、一本書、一杯手沖咖啡，到一塊蛋糕與一張椅子，每樣物件都像是為某一個人專門設計，令人相當玩味。

由於藏前不是旅遊攻略書裡提到非來不可的網紅景點，在地圖上幾乎沒有標誌性地標，這個區域散策攻略並不好規劃；不過，如果你想要找找生活的手感，心動的靈感，藏前街區，一定值得你花上一整天。





mt lab.

mt 是日本紙膠帶始祖品牌，而藏前店址的mt lab. 就是它的創意實驗室，也是專為文具控打造的視覺樂園。

走入mt lab.，每一面牆、桌面甚至地板，都可能成為紙膠帶的展示與應用實驗，彷彿走進紙膠帶的萬花筒世界；現場不只販售全系列紙膠帶，一些限定款、限量款、試作樣品也都能找到，門市還設有靜態展示與試貼牆，讓人感受到紙膠帶不只是一種文具，更是一種藝術創作的靈感素材。





透明書店

如果你喜歡一個單純簡潔的閱讀空間，就到透明書店晃晃吧。透明書店是一間主打非目的性選書體驗的獨立書店暨閱讀實驗空間，營造一種更接近閱讀與探索關係的書店氛圍，每層書櫃展示各種主題與類別，好比說跟製造有關的書、我們的藍色星球、不平凡的故事、旅行者的日記、喜歡城市探索與散步等有個性的選書思維，同時我也發現部分書櫃租賃給不同的個人選書人和獲選品人，販售他們的選書或創作商品。

即使語言不通，光是穿梭各個書櫃之間，也能透過封面設計、漢字和圖像與日語書冊互動，拼湊著策展人、選書人或作者的想法，透過此舉所獲得的思維與感受，也有別於逛母語系書店時，立刻被標題吸引或跳過的常規習性，相當有趣。



茶 半月

原為田原町的精緻器皿選物品牌與from afar咖啡廳，如今不僅有了自己獨立的烘焙食品空間，更營造多間有大人感氛圍的成熟空間，是藏前地區很有人氣的麵包坊、餅乾店、蛋糕店和咖啡廳。

其中一間喫茶 半月，則以供應時令蛋糕捲、水果泡芙和自家烘焙咖啡為主，每一份甜點皆以細膩材料與極簡外觀呈現，座席不多，環境靜謐，猶如一座內斂的甜點冥想空間，適合靜靜坐著，聽蛋糕被切下的聲音，欣賞窗外光影流動，感受屬於藏前午後的節奏。





KONCENT

藏前有數家家居店散布於住宅街巷弄，普遍風格簡潔、手感強烈，選品多為日本小工坊出品的生活道具，如手工椅、竹編燈罩、陶器與日用木器等，這類店家通常不販售流行或大量生產商品，而是偏好一物一製，讓每件物品承載製作者的時間與氣息。

以KONCENT來說，花瓶、湯勺、收納掛勾、食材料理器，以實用性質為主的商品，卻在設計過後讓每件物品都有了一種生命力，店員也對各品項來源如數家珍，會主動介紹工房與匠人背景，強調物件與生活的關係，如椅子是否適合閱讀時久坐、茶壺是否適合單人泡茶，進入店內彷彿走進一種靜默的生活哲學教室，是懂生活的旅行者會愛上的角落。





東京的春天旅行，總有成百上千個選項，上野公園的櫻花、目黑川的倒影、千鳥之淵的粉白隧道；但若你願意避開人群，選擇距離淺草步行約10分鐘的藏前街區，不只能發現老櫻花與金合歡交錯綻放的小巷神社，還能與一張椅子、一段文字、一塊蛋糕背後的創作哲學，展開一場難得的一期一遇，