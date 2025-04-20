來自夏威夷考艾島的超人氣甜甜圈專門店「Holey Grail Donuts」即將首次登陸日本！從2025年4月25日至5月25日，將在東京都立明治公園舉辦的「明治公園天空野餐2025（MEIJI PARK SKY PICNIC 2025）」活動中，開設期間限定店鋪！眾多限定甜甜圈快閃登場！

從夏威夷小食車發跡的美食品牌

紅遍IG的甜甜圈品牌「Holey Grail Donuts」起源於夏威夷考艾島的一輛小型食物卡車，是一家專門使用芋頭製作現炸甜甜圈的專門店。品牌堅持使用精選有機食材及原料，其甜甜圈以「外酥內軟」的獨特口感著稱。每個甜甜圈都是在顧客下單後才現場製作，因此無論何時都能品嚐到新鮮出爐的美味。







黃金週期間限定！Holey Grail Donuts首度插旗日本

熱愛甜甜圈的鐵粉們這次不用遠赴美國就能在日本品嘗到獨特甜甜圈！Holey Grail Donuts將於日本黃金周期間首次插旗日本，且店鋪風格有如創業之初的第一家店一樣，品牌將以食物卡車形式的期間限定店鋪提供現炸甜甜圈。



日本限定風味不容錯過

這次共推出兩款套餐組合，第一款原味套餐：內含四個品牌招牌口味「Original Sin」甜甜圈，這是一款帶有夏威夷產香草豆風味的甜甜圈，甜度適中，口感純粹。第二款為季節套餐：每週更換，內含四種不同口味，包括夏威夷可可豆碎片、夏威夷代表性水果百香果，以及日本限定口味的抹茶草莓等。





這次的快閃店舖將為日本消費者帶來道地的夏威夷風味甜點體驗，喜愛甜食的朋友千萬不要錯過這個限定機會！





Holey Grail Donuts TOKYO POP UP STORE

（ホーリー・グレイル・ドーナツ TOKYO POP UP STORE）

販售期間：2025年4月25日〜5月25日10：00～18：00

地點：都立明治公園A棟前（外苑西通り側）（160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町5-7）

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