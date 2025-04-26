隨著溫馨的母親節即將到來，夢時代購物中心特別策劃一系列「夢時代母親節」專屬活動，集結館內多家餐飲品牌與輕食伴手禮，推出豐富優惠，邀請民眾與媽媽共享幸福時光。不論是家庭聚餐還是甜點禮盒的選擇，夢時代精心打造多樣化方案，讓每位媽媽都能感受到滿滿心意。





在「夢時代聚餐優惠」方面，即日起至5月11日，1樓金色三麥推出母親節套餐，加贈6吋BAC蛋糕，為聚餐時光增添驚喜滋味。7樓陶板屋和風洋食自4月28日至5月29日平日消費滿2客套餐，即可贈送同桌媽媽一份雪絨草莓蛋糕；7樓藝奇和牛岩板燒日本料理則祭出任選980元以上套餐，贈送明太子鮮蝦佐干貝。除此之外，TGI FRIDAYS、上菜片皮鴨專賣店與白玉樓新譯經典台菜等人氣餐廳也推出適合闔家享用的母親節限定套餐，讓每一場「夢時代聚餐優惠」都充滿溫暖與美味。喜愛吃到飽餐廳的家庭，可選擇饗食天堂、果然匯、和牛涮、饗麻饗辣等熱門品牌，讓母親節聚餐更加盡興。



針對「母親節蛋糕禮盒推薦」，夢時代精選多款甜點品牌推出優惠活動。STARBUCKS於5月4日前購買母親節蛋糕與指定商品享單件9折，購兩件以上享88折；COLD STONE推出「My Melody＆Kuromi浪漫時刻」6吋蛋糕，預購享88折，OPENPOINT會員再享85折優惠。狸小路推出香緹千層蛋糕特價880元，每日限量20顆，亞尼克隨享卡會員也享有9折好康。若選擇Häagen-Dazs購買5吋以上蛋糕，還可享第2顆折抵250元的優惠。不二緻果、方師傅點心坊、Amo阿默典藏蛋糕也同步推出精緻甜點系列，是「母親節蛋糕禮盒推薦」的最佳選擇。除此之外，若想送健康養生禮盒，華齊堂推出經典燕窩禮盒買二送一，石安牧場滴雞精禮盒買一送一，CupiCho丘彼巧更祭出任選禮盒2入92折、3入88折，從高質感珠寶盒到91顆巧克力超大禮盒，無論媽媽喜愛哪一種，都能找到最貼心的禮物。不僅如此，「夢時代母親節」期間也迎來多家全新餐廳熱鬧開幕。1樓YAYOI彌生軒於5月1日正式開幕，帶來正宗日式定食體驗；義式料理愛好者則可於5月16日起至古拉爵享受豐富義大利餐點，且於5月16日至5月29日間消費滿800元即贈一份230元披薩。默爾義大利餐廳將於5月中旬進駐B1，開幕首10日內消費滿1500元即贈任選披薩兌換券，滿足饕客們對手工窯烤披薩的期待。5月下旬，全台首間和牛銅盤吃到飽品牌「高麗園銅盤烤肉PLUS」也將隆重登場，為夢時代美食版圖注入嶄新活力，讓「夢時代聚餐優惠」選擇更加多元。無論是與媽媽共度一場美好聚餐，挑選一份精緻蛋糕，或是送上心意滿滿的伴手禮，「夢時代母親節」活動都為每一位用心的子女準備了最豐富的選擇。夢時代購物中心誠摯邀請民眾攜手媽媽，透過美食與禮物，共同留下今年最難忘的母親節回憶。

夢時代母親節優惠活動總整理

・金色三麥（1樓）：即日起至5/11，點母親節套餐，加贈6吋BAC蛋糕

・陶板屋和風洋食（7樓）：4/28～5/29平日，消費2客套餐，贈送媽媽雪絨草莓蛋糕

・藝奇和牛岩板燒日本料理（7樓）：即日起至5/31，消費980元套餐，贈送明太子鮮蝦佐干貝

・TGI FRIDAYS（3樓）、上菜片皮鴨專賣店（6樓）、白玉樓新譯經典台菜（6樓）：推出母親節限定家庭套餐

・饗食天堂、果然匯、和牛涮、饗麻饗辣（6樓/B1）：多家人氣吃到飽餐廳任你選擇



夢時代母親節蛋糕甜點優惠

・STARBUCKS（館內多店）：5/4前購買母親節蛋糕＋指定商品，單件9折，兩件以上88折

・COLD STONE（館內）：My Melody&Kuromi蛋糕，5/4前預購88折，OPENPOINT會員85折

・狸小路（館內）：香緹千層蛋糕特價880元，每日限量20顆

・亞尼克（館內）：隨享卡會員享9折優惠

・Häagen-Dazs（館內）：5/25前購買5吋以上蛋糕，第2顆折250元

・Amo阿默典藏蛋糕、不二緻果、方師傅點心坊（館內）：同步推出母親節蛋糕



夢時代母親節伴手禮優惠

・華齊堂（館內）：經典燕窩禮盒買二送一

・石安牧場（館內）：12入滴雞精禮盒買一送一

・CupiCho丘彼巧（館內）：禮盒任選2入92折、3入88折



夢時代新餐廳開幕資訊

・YAYOI彌生軒（1樓）：5/1開幕

・古拉爵（1樓）：5/16開幕，5/16～5/29消費滿800元送230元披薩

・默爾義大利餐廳（B1）：5月中旬開幕，首10日消費滿1500元送披薩券

・高麗園銅盤烤肉PLUS（B1）：5月下旬開幕，主打和牛銅盤吃到飽