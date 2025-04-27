泰山純水迎來歷史性里程碑，於75周年之際首度推出「白沙屯媽祖聯名款」，為今年白沙屯媽祖進香活動注入全新亮點。為配合全台信眾高度關注的白沙屯媽祖進香盛事，泰山企業特別備貨近50萬箱泰山純水白沙屯媽祖聯名版，並已於各大便利商店、全聯、量販通路及電商平台全面上架，讓信眾輕鬆購得，無論走到哪裡都能感受媽祖保庇的祝福。





作為市場上唯一經過105度高溫煮沸處理的純水品牌，泰山純水以高標準製程深受消費者信賴。此次推出的白沙屯媽祖聯名版瓶身設計別具匠心，結合白沙屯媽祖鑾轎意象及象徵福氣的桃紅瓶蓋，「保庇不斷」的金色字樣更傳遞滿滿祝福。泰山純水不僅以高品質口感贏得市場肯定，此次更結合白沙屯拱天宮文化信仰，以「白沙屯媽祖聯名」概念喚起信眾對品牌的認同與共鳴。



白沙屯媽祖進香活動即將於5月1日正式啟程，進香路程預計在5月3日抵達北港，並於5月4日凌晨進行進火儀式。泰山企業同步宣布，自5月1日至5月11日，凡搭乘通霄線及後龍線進香免費接駁車的信眾，即可獲得限量版泰山純水白沙屯媽祖聯名瓶，數量有限送完為止。這次的合作計畫，不僅提供進香信眾便利補水方案，更進一步強化了「進香補水推薦」的重要性，成為支持香燈腳堅持信仰的最佳後援。泰山純水嚴選台灣高山泉水，經過高溫煮沸後口感純淨順口，完全無生水味，且獨家瓶蓋不脫落設計，讓香燈腳在長時間徒步進香過程中，能單手開瓶輕鬆補充水分。白沙屯媽祖聯名版純水以貼心細節滿足信眾需求，無論是在艱辛的37小時急行軍中，或在香燈腳短暫休憩時，泰山純水都成為進香途中最可靠的陪伴。若民眾想提前準備，現在搜尋「泰山純水哪裡買」，即可掌握各大通路販售資訊，為進香之路做好萬全準備。此次泰山純水攜手白沙屯拱天宮推出聯名版，不僅延續年初與財神廟聯名商品所締造的業績佳績，更以在地信仰文化結合生活日常，成功打造具有高情感連結的品牌新典範。從瓶身設計到市場策略，無一不展現出泰山企業對於專業、權威與信賴的堅持與追求，透過「泰山純水白沙屯媽祖聯名」這個新作，期望將保庇之意傳遞到每一位進香信眾的心中。

泰山純水×白沙屯媽祖聯名款

．泰山純水推出白沙屯媽祖聯名款，瓶身設計融入「粉紅超跑」鑾轎與金色媽祖聖像，桃紅瓶蓋印有「保庇不斷」祝福字樣

．2025年5月1日至5月11日，搭乘白沙屯媽祖進香免費接駁車即可獲得限定版泰山純水，數量有限送完為止

．泰山企業同步贊助24000瓶泰山純水，於媽祖起駕晚會、迎駕及進香期間提供香燈腳安心飲用

．白沙屯媽祖進香活動將於5月1日晚上啟程，5月3日抵達北港，5月4日凌晨進行進火儀式，全程需持續補充水分