隨著春夏旅遊季節到來，2025年春季旅展優惠正式開跑。凱撒飯店連鎖推出超值「凱撒飯店聯合餐券」，每張最低656元起，集結台北人氣自助餐廳任選使用，成為美食饕客必搶好康。花蓮瑞穗天合國際觀光酒店也同步推出「瑞穗天合一泊二食」限時快閃，雙人入住只要7,599元起，暢玩金色水樂園，感受親子同樂的幸福時光。遠雄海洋公園則以春夏線上旅展亮相，最低37折起，再加碼夜宿水族館體驗，打造海底夢幻旅程。從餐券到住宿、從城市到海洋，今年春夏最值得期待的旅展優惠正式引爆。



在旅遊市場持續升溫的春夏時節，凱撒飯店連鎖正式宣布「春季線上旅展」盛大開跑，成為台北自助餐控必鎖定的優惠焦點。此次活動推出超值「聯合自助餐券」，每套10張售價7,880元，購買三套加贈五張、五套加贈十張，單張最低656元起，不僅適合企業大量採購，更成為追求超值饗宴的消費者必買清單。聯合餐券可於台北凱撒Checkers自助餐廳、台北凱達百宴自助餐廳及台北新板希爾頓悅市集自助餐廳使用，或可選擇於板橋凱撒蓮花餐廳享用南洋雙人組合餐，無論是追求異國風味或在地美食體驗，凱撒飯店連鎖的聯合餐券都能滿足不同口味需求。此次「凱撒飯店聯合餐券」優惠資訊一曝光，便成為Google上熱搜的熱門關鍵字，也讓春季旅展優惠話題再度成為焦點。



進入初夏之際，花蓮瑞穗地區最具話題性的瑞穗天合國際觀光酒店也同步推出限時三日快閃專案，搶攻親子與度假市場。自4月28日起至5月1日止，雙人平日入住「城堡精緻客房」享一泊二食，每晚僅需7,599元起，入住期間自4月29日至6月30日，極具吸引力。入住期間可無限暢遊擁有108座水池設施的金色水樂園，享受包含露天吧台區、黃金溫泉區、按摩水療區與童趣戲水區等豐富體驗。金色水樂園是全台首座結合親水與溫泉特色的大型設施，讓親子家庭可以在自然山水之中徹底放鬆。此次「瑞穗天合一泊二食」優惠不僅引發Google搜尋熱潮，也成為初夏親子旅遊、溫泉住宿雙重享受的熱門選擇。



除了飯店旅展優惠搶眼，花蓮遠雄海洋公園也在春夏之際全力出擊，推出「春夏線上旅展」及年度超人氣活動。自4月25日起至5月4日，遠雄海洋公園線上商城祭出門票最低37折起的震撼價，並加碼贈送隔日免費入園資格，特別是「遠雄海洋公園夜宿水族館」套票，每人2,234元起，不僅白天暢玩樂園，晚上還能與魟魚及鯊魚共眠，體驗全台唯一零距離的海洋互動體驗。無論是「春季旅展優惠」、「遠雄海洋公園夜宿水族館」或是「2025旅展活動」等搜尋關鍵字，都帶動了花蓮春夏旅遊市場的討論度，成為親子族與情侶旅遊熱門目的地。



為了讓旅客在春夏季節有更多元的選擇，遠雄海洋公園同步推出春季限定的「炸裂青春季」與暑假限定的「2025海洋冰風暴 怪獸聯盟最終戰」，不僅設有超大型水砲派對，還打造哥吉拉主題餐廳與拍照打卡場景，徹底引爆Google搜尋的「海洋冰風暴活動」與「哥吉拉主題樂園」熱潮。此次活動從運動主題遊行到夜探水族館，從白天到夜晚無縫接力，讓每一位到訪的旅客都能感受到不同以往的花蓮假期魅力。



2025年的春夏，不論是享受「凱撒飯店聯合餐券」的自助美食，還是體驗「瑞穗天合一泊二食」的親水莊園假期，又或者在「遠雄海洋公園夜宿水族館」與海洋生物共度夢幻一夜，台灣各地豐富又具特色的旅展優惠，正吸引著旅客們重新出發。把握這波春夏線上旅展熱潮，提早規劃行程，不僅能搶到超值優惠，也能享受一場充滿幸福感的假期時光。





凱撒飯店連鎖 聯合自助餐券優惠

每套10張7,880元，單張最低656元起

買3套送5張、買5套送10張

適用台北凱撒Checkers、台北凱達百宴、台北新板希爾頓悅市集自助餐廳

可選擇平日自助午餐、晚餐或板橋凱撒蓮花餐廳南洋雙人套餐

線上購買：凱撒商城 https://e-voucher.caesarpark.com.tw

活動期間：即日起至2025年5月19日止



瑞穗天合國際觀光酒店 一泊二食限時快閃

4月28日至5月1日限時開賣，雙人7,599元起

住宿期間為4月29日至6月30日

平日入住含早餐與晚餐，免費暢玩金色水樂園

加價可升等親子家庭房，享更多親子設施與體驗

訂房方式：官網或電話訂房

官網連結：https://www.grandcosmos.com.tw

電話：天成飯店集團聯合訂房中心 02-8978-6688



遠雄海洋公園 春夏線上旅展&夜宿水族館

4月25日至5月4日線上旅展最低37折起

購票加贈隔日免費入園

夜宿水族館套票2,234元起，包含日間遊園與夜間探索

春季「炸裂青春季」、暑假「2025海洋冰風暴」雙主題活動登場

線上購買：遠雄海洋公園網路商城 https://shop.farglory-oceanpark.com.tw

活動期間：2025年4月25日至5月4日