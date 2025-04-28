隨著台灣直飛神戶航班正式開航，台灣旅客造訪關西地區的旅行版圖迎來全新變革。以往前往關西，多半以大阪、京都為首選，如今隨著神戶直飛航班的開通，這座結合山海景緻與設計美學的城市，迅速成為旅人心中的新寵。樂天旅遊特別看好神戶的潛力，搭配深度行程與神戶住宿推薦，讓想一探日本靈魂的人能輕鬆展開一場說走就走的城市漫遊。



▲「海茵娜度假村」坐擁大阪灣海景，為旅人打造從機場落地到身心放鬆的完美空間 / 樂天旅遊提供、WalkerLand窩客島整理

台灣樂天旅遊行銷經理陳忠豪表示，現今台灣旅客不只追求交通方便，更重視住宿本身是否能提供獨特體驗。具有設計感、在地文化氣息濃厚的神戶住宿推薦，如結合藝術展覽或昭和復古元素的旅館，成為熱門選擇。他指出，根據關西國際空港統計，2024年關西三大機場旅客總人數超過4,938萬人，而神戶機場自今年四月啟動國際線後，更預期吸引更多國際旅客。配合大阪世界博覽會即將到來，樂天旅遊不僅串連訂房，更成為國際文化與活動的重要入口，讓旅客以神戶直飛航班輕鬆展開日本深度之旅。



▲「海茵娜度假村」坐擁大阪灣海景，為旅人打造從機場落地到身心放鬆的完美空間 / 樂天旅遊提供、WalkerLand窩客島整理

五月的神戶陽光明媚，氣候宜人，正是體驗城市魅力的最佳時節。樂天旅遊推薦旅客把握機會，參與一年一度的神戶藝術市集「KOBE ART MARCHÉ 2025」，從5月16日至18日，超過百位藝術家及畫廊齊聚，讓整座城市充滿創作能量。同時間，深受旅人喜愛的「神戶跳蚤市集」也於5月17日至18日舉行，集結全國各地的復古雜貨與手作藝術品牌，為神戶港增添獨特靈魂。若想更深入認識這座城市，不可錯過5月18日登場的第52回神戶祭，以盛大遊行與街頭表演展現神戶多元開放的城市性格。這段期間的神戶，宛如一座流動的藝術館，充滿創意與故事，正是體驗神戶藝術市集與神戶文化的絕佳時刻。

針對希望旅程更有質感的旅人，樂天旅遊特別精選多款神戶住宿推薦，包括極具設計感的精品旅館、結合藝文展演的複合型飯店，讓每一次停留都成為記憶中的亮點。其中位於關西國際機場附近的「海茵娜度假村」格外受到注目，這間以智慧科技聞名的飯店，融合日本款待精神與機器人自助服務，成為高效又溫暖的住宿新體驗。飯店內設有露天溫泉、SPA及三溫暖，並鄰近阿古伊格尼斯溫泉與臨空奧特萊斯，無論是轉機休息或購物療癒，都能在海茵娜度假村找到最佳節奏。透過樂天旅遊優惠訂房，更可享受限定折扣，讓每一分預算發揮最大價值。



▲「變な飯店 Premier 京都五條烏丸」結合了高效科技與千年古都的獨家住宿體驗 / 樂天旅遊提供、WalkerLand窩客島整理

想要延伸深度旅行，不妨自神戶出發前往京都。這座千年古都，自794年以來孕育無數文化與藝術成就，如茶道、和食、能劇等，至今仍保存著豐厚傳統氣息。樂天旅遊推薦旅客五月造訪，正好趕上京都文化藝術節的盛會，市內各大文化設施將展出國際與在地藝術家的作品，並結合茶道體驗、花藝展演與傳統舞台表演，讓人以最直接的方式體會京都藝術精神。入住由樂天旅遊精選的「變な飯店 Premier 京都五條烏丸」，能以步行距離輕鬆抵達清水寺、錦市場與河原町等地標，並在融合現代感與日式榻榻米風格的客房中，感受科技與傳統交融的住宿體驗。旅人們透過樂天旅遊優惠訂房平台，不僅能即時確認房況，更能以專屬價格輕鬆入住，讓每一段京都文化藝術節之旅更加自在而深刻。

迎接日本旅遊熱潮，樂天旅遊同步推出「夏特賣 Seasonal Sale」，活動期間自2025年4月16日至5月22日，精選日本各大城市飯店提供最低4折優惠，並針對北海道、福岡、沖繩、東京、大阪等地區，限量釋出最高可折抵30,000日元的限定優惠券。活動設有三波次，不僅適用於神戶住宿推薦，也能預訂京都、東京等地熱門飯店。透過樂天旅遊優惠活動，旅人能以最聰明的方式規劃夏季與秋季旅行，無論是藝術巡禮、溫泉療癒或購物行程，都能自在展開。

樂天旅遊始終以專業的日本旅遊職人精神，提供全球旅客最溫暖且貼心的服務。憑藉旗下超過上萬間日本住宿合作夥伴，並以豐富的在地旅遊指南與行程建議，樂天旅遊致力於讓每一位旅人都能深度體驗日本文化魅力。無論是沉浸於神戶藝術市集的創意氛圍，或漫步於京都文化藝術節的歷史街頭，樂天旅遊都是旅人走向日本心靈深處的最佳旅伴。



▲「變な飯店 Premier 京都五條烏丸」結合了高效科技與千年古都的獨家住宿體驗 / 樂天旅遊提供、WalkerLand窩客島整理

樂天旅遊 夏特賣 Seasonal Sale

活動期間：2025/04/16（三）09:00 ～ 2025/05/22（四）08:59（台灣時間）

適用住宿期間：2025/04/16（三）～ 2025/11/30（日）



搭配優惠券使用（數量有限）

7折優惠券

・適用地區：北海道、福岡、沖繩

・第一波：2025/04/16（三）09:00 ～ 2025/04/28（一）08:59

・第二波：2025/05/09（五）09:00 ～ 2025/05/22（四）08:59

・東京、大阪限定：2025/04/28（一）09:00 ～ 2025/05/09（五）08:59

・每地區限前200名使用

・單筆訂單最高折抵30,000日圓

8折優惠券

・第一波：2025/04/16（三）09:00 ～ 2025/04/28（一）08:59

・第二波：2025/04/28（一）09:00 ～ 2025/05/09（五）08:59

・第三波：2025/05/09（五）09:00 ～ 2025/05/22（四）08:59

・每波限前200名使用

・單筆訂單最高折抵20,000日圓

85折優惠券

・第一波：2025/04/16（三）09:00 ～ 2025/04/28（一）08:59

・第二波：2025/04/28（一）09:00 ～ 2025/05/09（五）08:59

・第三波：2025/05/09（五）09:00 ～ 2025/05/22（四）08:59

・每波限前300名使用

・單筆訂單最高折抵15,000日圓

9折優惠券

・整個活動期間皆可使用

・每人限使用1次

・單筆訂單最高折抵10,000日圓

訂購資訊與注意事項

・每波優惠券限量，先搶先贏

・可與飯店本身的特價一起併用

・下單時需選擇使用優惠券，超過時間或額滿即無法再使用

・詳情請參考樂天旅遊活動頁面（活動連結）