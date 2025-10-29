橘子集團員工餐廳「普橘島」太狂！竟把夜市小吃變頂級下午茶，獨家「海鮮起司馬鈴薯」食譜做法與罪惡醬汁大公開。

談到台灣的幸福企業，許多人第一時間會想到遊戲公司Gamania遊戲橘子，其內部的「普橘島」員工餐廳更是業界傳奇。近日，普橘島再度展現其驚人創意，將台灣經典的夜市小吃「起司馬鈴薯」豪華升級，推出「海鮮起司馬鈴薯」作為員工下午茶，引發網路熱烈討論，再次擦亮了「全台最狂員工餐廳」的招牌。





經典夜市小吃變身 豪華海鮮下午茶

這款在普橘島登場的「海鮮起司馬鈴薯」顛覆了傳統想像。製作團隊分享，料理的基礎是將整顆馬鈴薯蒸熟，接著用叉子細心搗碎中心，保留馬鈴薯的鬆軟口感與蒸騰熱氣。這不僅是下午茶，更是一場用心的美食展演，展現了普橘島團隊的料理專業與經驗。



爆量餡料超罪惡 魷魚蝦仁滿出

有別於夜市的標準配料，普橘島的「海鮮起司馬鈴薯」在餡料上毫不手軟。據了解，鬆軟的馬鈴薯泥中加入了豐富的海鮮配料，包含Q彈的魷魚丁、鮮甜的蟹肉棒以及飽滿的蝦仁。滿滿的海鮮讓這份員工餐的價值感瞬間飆升，令人羨慕Gamania員工的日常。

獨特醬汁畫龍點睛 濃郁起司混搭蒔蘿酸奶

靈魂醬汁更是這道創意料理的關鍵。報導指出，馬鈴薯與海鮮料上方，會淋上香氣濃郁的特調起司醬，接著再點綴上解膩的蒔蘿酸奶醬。兩種醬汁的結合，讓整體風味層次豐富，鹹香中帶著微酸，雖然熱量爆表被員工笑稱「超罪惡」，但這獨特的美味體驗無疑是Gamania員工的小確幸。



普橘島創意無限 幸福企業員工餐再創話題

Gamania的普橘島員工餐廳一直以來都以高品質和多元化的菜單聞名，從在地小吃到異國料理，致力於「用美食帶員工環遊世界」。這次將「海鮮起司馬鈴薯」納入下午茶菜單，不僅展現了團隊的料理創意與專業性，也再次驗證了Gamania作為幸福企業的權威性與可信度，讓外界再次見識到「全台最狂員工餐廳」的實力。