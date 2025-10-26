台中人氣茶館推薦！有春茶館復古風格吸睛，招牌麻油雞與青花椒牛麵必吃。

「有春茶館」融合復古台味與創意餐點，從麻油雞鍋到梗粽冰都具話題性，成為在地人與觀光客必訪的熱門台中茶館。

台中人氣茶館「有春茶館」以融合復古台灣元素與現代設計感的裝潢風格，營造出懷舊又不失潮流感的用餐氛圍，成為不少在地人用餐的首選；「有春茶館」的餐點設計同樣別具巧思，從經典台式小菜到份量十足的手路菜通通有，菜色豐富、誠意十足。



有春茶館經典麻油雞鍋

「有春茶館」招牌餐點「經典麻油雞鍋」（含酒精），上桌時以復古菜罩覆蓋，呈現方式頗具懷舊感，令人彷彿回到老家廚房。一掀開菜罩，濃郁的麻油香撲鼻而來，交織著米酒的醇厚氣息，香氣四溢。湯頭以米酒與麻油熬煮，入口溫潤、暖身效果十足，尤其適合冬季或想進補時品嚐。雞肉燉煮至軟嫩入味，搭配吸附湯汁的米血，更添層次；整體風味濃厚卻不膩口，是道充滿台味與懷舊情懷的經典料理，深受喜愛傳統家常味的食客青睞。

有春茶館人氣餐點青花椒酸菜湯牛小排麵

結合川味與台式靈魂的「青花椒酸菜湯牛小排麵」也是「有春茶館」人氣餐點，酸白菜的爽口氣息與青花椒特有的麻香交織，湯頭層次分明，入口先感受到酸菜的清爽開胃，接著青花椒的微麻香氣漸漸浮現，刺激卻不嗆口，整體風味清爽而有勁。搭配燉煮至骨肉分離的帶骨牛小排，肉質軟嫩、口感扎實。麵條則吸飽湯汁，酸麻交織的滋味每一口都令人回味。

麵茶炸年糕帶你重返童年的招牌點心

「有春茶館」招牌點心為「麵茶炸年糕」。外層炸得金黃酥脆，內裡包裹著軟糯的年糕，而年糕本身帶有自然米香，裹上酥脆外皮後再沾上一層香氣濃郁的麵茶粉，甜中帶著穀物的厚實香氣，風味更加豐富。建議趁熱品嚐，才能充分享受外酥內Q的絕佳口感，是許多饕客每次來都一定會點的下午茶點心。



有春茶館話題甜品梗粽冰

「梗粽冰」是「有春茶館」夏季超人氣必點話題甜品，以傳統梗粽為基底，搭配綿密芋頭、Q彈的地瓜圓與芋圓、滑順仙草等多款配料，層次豐富、份量十足；整碗用料毫不手軟，不僅視覺澎湃，也帶給饕客滿滿的飽足感。冰品甜度適中，搭配多種口感交織，消暑又滿足。



有春茶館經典飲品芋泥波波奶綠

「有春茶館」飲品推薦部分，「芋泥波波奶綠」，以綿密芋泥為基底，搭配Q彈芋圓、地瓜圓與波波珍珠，口感層次豐富。奶綠本身茶香清雅，與芋泥的濃郁甜香完美交融，甜而不膩，深受芋頭控喜愛；另一款「鳳梨果昔」則以整顆小鳳梨作為盛裝容器，熱帶感十足，端上桌瞬間吸睛。果昔以現挖鳳梨果肉打製，保留天然果香與酸甜滋味，冰涼爽口，是消暑解膩的首選飲品，也成為不少顧客拍照打卡的指定品項。



「有春茶館」店家資訊

地址：台中市南屯區大進街377號

電話：11:30～21:00

