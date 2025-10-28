越南旅遊首選！入住觀瀾島悅椿度假酒店、漫遊河內、品嚐米其林料理，開啟頂級北越假期。

長年深耕越南旅遊的品冠旅遊攜手「觀瀾島悅椿度假酒店」，打造5天4夜北越頂級度假行程。

越南北部以世界遺產下龍灣最為人熟知，不過在毗鄰、尚未被大量觀光開發的白子龍灣（Bai Tu Long Bay），悅榕集團旗下品牌 Angsana 的「觀瀾島悅椿度假酒店」（Angsana Quan Lan）以低調奢華的姿態現身，為北越海島度假帶來全新風貌。近期，悅榕集團攜手深耕越南旅遊多年的品冠旅遊，以「輕奢悅椿」為主題打造五天四夜行程，串聯河內、觀瀾島與雲屯神話岩洞等北越亮點，並結合頂級住宿、米其林推薦餐廳與在地人文探索，打造深度與質感兼具的北越度假體驗，接下來就來看看這趟旅程的亮點！

入住「觀瀾島悅椿度假酒店」、探索觀瀾島秘境

佔地約 70 公頃的「觀瀾島悅椿度假酒店」（Angsana Quan Lan）是觀瀾島上唯一的國際級渡假村，正是坐落保有大自然風情的觀瀾島秘境，並擁有北越最大無邊際泳池，還能泡日式溫泉、挑戰海岸滑索；近期「觀瀾島悅椿度假酒店」與品冠旅遊攜手推出深度北越行程，讓旅人不傷荷包就能享受大自然結合奢華的越南度假之旅。



「觀瀾島悅椿度假酒店」共有 156 間客房，坪數從15 坪至 65 坪，包含灣景房、海景房、悅椿單臥套房、家庭房等多元房型，每間房皆享海景視野，並配備浴缸與私人陽台；部分房型甚至可邊泡澡邊眺望無敵海景，讓旅人徹底沉浸在島嶼度假的寧靜與奢華之中。



觀瀾島玩樂全攻略！高爾夫、滑索到彼克球，電瓶車漫遊島上秘境

「觀瀾島悅椿度假酒店」提供多樣戶外活動，旅人可在綠意環繞的迷你高爾夫練習場揮桿，也能挑戰從山坡滑向海邊的高速滑索，或體驗風靡東南亞的彼克球，讓度假時光更加充實有趣；此外，品冠旅遊貼心安排電瓶車帶領旅人探索島上景點，如風之隘、觀瀾寺、將軍廟與歐風草原，深入感受觀瀾島的自然與人文魅力。

五星級遊船「水晶假日號」遊覽拜子龍灣

「水晶假日號」（Crystal Holiday）遊船本身就是旅程的一大亮點，船體新穎、設施齊全，整體高檔又舒適，讓旅人一登船就能放鬆下來，行程中也會讓旅人如「包場」般盡情在海灣體驗獨木舟或SUP；午餐則依人數安排自助餐或套餐，內容包含現烤海鮮、越式料理與甜點，讓旅人移動的時也能邊好好享受。



米其林推薦河內餐廳！品嚐越南原住民風味

蟬聯3年的越南米其林推薦餐廳！藏身河內市中心的「A Bản – Mountain Dew」，將越南北方部落的料理文化帶進都市餐桌。餐廳名稱「Bản」取自當地語言，意為「山村」，象徵回歸土地與民族記憶；從使用香料、野菜、山林禽獸等地道食材，到空間設計所營造的自然氛圍，「A Bản – Mountain Dew」讓人在熱鬧的河內，就便能感受高山風味。

龍騰碧珠洞！全球首創石灰岩洞沉浸式表演與洞穴晚宴

越南下龍灣的「龍騰碧珠洞」是全球首創結合「洞穴實景匯演」與「主題餐飲體驗」的特色景點。以石灰岩洞為舞台，演員生動演繹下龍灣的神話故事；套餐選用在地食材，融合廣寧風味與越南民族精神，並呼應神話主題，帶來沉浸式的文化與美食雙重享受。



創下2項金氏世界紀錄的下龍灣景點

2016年開園、由越南太陽集團（Sun Group）打造的「太陽世界下龍公園」設有多個主題設施，包括女皇雙層纜車、颱風水世界、龍樂園與太陽之眼摩天輪等，旅客可依興趣選擇單項票券，或購買涵蓋全區的通票，方便旅人彈性安排行程；對於時間有限的外國遊客來說，多半會選擇搭乘纜車與摩天輪，在高空飽覽下龍灣景致。

五星級河內設計酒店「河內西湖樂天L7酒店」

河南住宿部分，品冠旅遊安排坐落於河內著名的西湖畔的、緊鄰樂天綜合商場的「河內西湖樂天L7酒店」（L7 HOTELS BY LOTTE WEST LAKE HANOI），多數房型皆配有陽台與湖景視野，房內設備新穎、機能齊全，讓商務與休閒旅客皆能感受到細緻的設計巧思；酒店設有高空酒吧、無邊際泳池，對於注重質感與便利性的旅人而言，絕對是絕佳的河內住宿選擇。

品冠旅遊專屬三排式尊榮巴士，舒適漫遊北越

品冠旅遊以「觀瀾島悅椿度假酒店」為核心規劃的北越漫遊行程，採用三排式尊榮巴士，座椅寬敞舒適並具按摩功能，配備 USB 與 TYPE-C 插座，讓旅人身心和3C用品都能好好「充電」；五天四夜食住行皆頂級、行程豐富又別具特色，團費僅約 38,000 元，儼然是體驗北越海島度假的超值之選，快來報名出發吧！



品冠旅遊「漫遊北越」行程資訊

行程參考：https://walkr.tw/GoAVqeGT