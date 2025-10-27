小琉球「小島野台」11月登場！蕭煌奇開唱、35攤美食市集點亮浪漫夜。

屏東縣政府今年以全新創意打造海島旅遊體驗，將於11月8日在小琉球停機坪舉辦「小島野台」活動，邀請金曲歌王蕭煌奇、全方位歌手李浩瑋、人氣女星郭書瑤、療癒系女聲琳誼及實力唱將郭婷筠、郭家瑋接力登台，現場更匯聚超過35攤在地美食與創意市集，讓旅客在海風、音樂與星空下，享受最Chill的島嶼夜晚。



音樂、海風與星空交織的海島盛典

小琉球擁有豐富生態與自然景觀，縣府今年以停機坪為場域，打造最自然的露天音樂會。活動將首度登場「無人機光影秀」，以「小琉球海島意象」為靈感，結合燈光科技與天空畫面，帶來前所未見的視覺饗宴。從下午2時到晚間10時，旅客可在浪聲與音樂中沈浸島嶼氛圍，感受屬於小琉球的浪漫夜色。

35攤在地美食與環保行動並行

為推廣低碳減塑行動，活動現場將集結超過35攤在地風味美食與手作攤位，邀請旅客以實際行動響應環保。只要自備「咕咕碗」、「琉行杯」或任何環保餐具，即可享有美食折扣優惠。縣府也鼓勵遊客減少一次性垃圾，讓每一次的旅行都更友善環境。



延伸活動點亮小島夜色

從11月1日起至115年1月1日止，小琉球老街區將進行光環境佈置，夜間燈光設計將延伸「小島野台」氛圍，讓旅客在街巷間感受浪漫氣息。縣府並規劃小琉球一日與二日行程，結合白天生態導覽與夜間音樂活動，打造全方位海島假期。

音樂與觀光結合 展現小琉球新魅力

屏東縣政府表示，「小島野台」為小琉球首次舉辦的品牌活動，期望透過音樂、市集與在地文化融合，吸引更多旅客認識島嶼風貌與人文能量。活動詳情可上「小島野台」活動官網、「i屏東~愛屏東」及「屏東縣政府傳播暨國際事務處」臉書或屏東縣政府官網查詢。



小島野台活動介紹

活動時間： 2025年11月8日 14:00－22:00

活動內容：

結合音樂、星空與海風的海島品牌活動，邀請蕭煌奇、李浩瑋、郭書瑤、琳誼、郭婷筠、郭家瑋等歌手輪番開唱，搭配35攤在地美食與手作市集、親子氣墊區及無人機光影秀，打造最Chill的海島夜晚。



優惠資訊：

自備「咕咕碗」、「琉行杯」或環保餐具至美食攤位消費，即可享折扣優惠。



更多活動：

2025年11月1日至115年1月1日於小琉球老街區舉辦光環境展出，搭配小琉球一日、二日遊行程，延續「小島野台」氛圍。

活動自由入場，更多詳情可上「小島野台」活動官網、「i屏東~愛屏東」、屏東縣政府傳播暨國際事務處臉書或屏東縣政府官網查詢。

