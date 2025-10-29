7盎司比硬幣厚！波麗路「牛霸王漢堡排蛋包飯」挑戰台北最強，融合昭和洋食精髓與老店堅持。

台北最老的西餐廳「波麗路」繼先前推出「超厚牛排三明治」引發熱烈討論後，近期再度為老饕帶來震撼新作。一顆足足重達7盎司，厚度甚至超越一枚50元硬幣的「牛霸王漢堡排蛋包飯」正式登場。當刀子切下漢堡排的瞬間，飽滿的肉汁立刻爆發出來，濃郁的肉香迅速瀰漫，一上桌就成為全場矚目的焦點。第三代接班人廖英鈞自豪地笑說「祖父傳給我的觀念，就是要讓客人吃好、吃爽，來波麗路吃飯，只有吃到摸肚子、走出去的大滿足，絕對不可能吃不飽」。



台北最強漢堡排，堅持牛排等級的權威

作為台北的牛排專門權威，波麗路在肉品選材上始終保持著絕不妥協的專業堅持。面對台灣餐飲市場中漢堡排的百家爭鳴，波麗路決定回歸根本，以「牛排等級」的思維製作漢堡排，創造出顯著的市場區別。「牛霸王」漢堡排的用料極為講究，嚴格選用紐西蘭菲力搭配美國牛小排，這兩者都是牛排中最高等級的部位。所有漢堡排均由師傅親自絞肉並以手工反覆拍打，確保油花與瘦肉達到完美的黃金比例。

靈感源自昭和洋食，重現東京旅行的感動

廖英鈞回憶，這道料理的靈感源自一次日本東京旅行的深刻體驗。他說「漢堡排本來就是經典昭和洋食的代表，這個念頭其實一直放在心中但沒有動手」。那次旅行再次燃起了他心中塵封已久的願望，回台後便立即與主廚團隊投入研發，不斷試驗不同牛肉部位的組合，甚至連搭配的醬汁也測試了至少10種以上的版本，最終才找到了現在這個最令人滿意的口感與風味。



聯手米其林指定協興蛋業，打造夢幻「牛＋蛋」組合

有了霸氣十足的漢堡排，作為靈魂要角的蛋包飯自然不能馬虎。波麗路特別尋找創立於1949年的老字號「協興蛋業」合作。協興蛋業不僅是台北城現存最老的蛋行，更是多家米其林餐廳的指定蛋品供應商，其可信度與品質不言而喻。



協興嚴選的高品質蛋品，讓蛋液在鐵板上能均勻展開，形成一層鬆嫩細緻的金黃外層。兩間歷史悠久的老店攜手合作，將經典的洋食元素重新演繹成「牛＋蛋」的夢幻組合，成功為老味道注入了全新的靈魂。一口咬下爆汁漢堡排，搭配滑嫩的蛋皮與帶有微微咖哩香氣的特製醬汁，幸福感瞬間爆棚。



牛霸王漢堡排蛋包飯特供套餐

活動時間： 10月27日起，平日晚餐時段限定

活動內容： 套餐優惠價850元（含湯、沙拉、紅茶、水果）

活動加碼： 贈主廚特製咖哩炸魚一份

波麗路創始本店

地址：台北市大同區民生西路314號

電話： （02）2555-0521

