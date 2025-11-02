星宇航空新聯名！PRESS BUTTER SAND抹茶紅豆餅乾，限定航線才有。

星宇航空機上甜點再升級！日本超人氣伴手禮PRESS BUTTER SAND再度登上星宇航班，這次推出秋日限定的「抹茶紅豆焦糖奶油夾心餅乾」，讓旅客在萬呎高空就能嚐到京都宇治抹茶與北海道紅豆的日式風味。這款聯名甜點即日起限定供應於東京成田與大阪關西飛往台北的航線，酥香的餅皮搭配濃郁夾心，一口咬下療癒又幸福，成為旅程中最甜的收尾時光。





星宇航空機上甜點再進化！PRESS BUTTER SAND抹茶紅豆限定登場

PRESS BUTTER SAND這次推出的抹茶紅豆焦糖奶油夾心餅乾，以正宗京都宇治抹茶製成苦甜兼具的奶油夾心，搭配北海道紅豆泥與焦糖醬交織出滑順層次。外層採抹茶風味酥餅包裹，香氣濃厚又不膩口，入口後抹茶的微苦與紅豆的甜潤完美融合，細膩的日式甜點風格令人一試成主顧，也替飛行時光增添了一份優雅氣息。





東京大阪返台航線限定！甜點控必吃的空中小確幸

繼春季推出的抹茶檸檬夾心造成轟動後，PRESS BUTTER SAND與星宇航空再次聯手打造全新風味，專為返台旅客準備的甜點驚喜。這款「抹茶紅豆焦糖奶油夾心餅乾」僅在東京、大阪出發飛往台北的航班上獨家供應，不僅是日本控必收的限定口味，也象徵星宇航空用甜點傳遞旅途溫度，讓歸途變得更值得期待。



星宇航空、PRESS BUTTER SAND聯名

限定甜點：抹茶紅豆焦糖奶油夾心餅乾。

活動期間：即日起限量供應，送完為止。

限定航線：東京成田、大阪關西飛往台北的星宇航空航班限定供應。





