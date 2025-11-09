迪化街閣樓咖啡！Tiny Tail小尾 不限時咖啡廳，手沖咖啡 巴斯克蛋糕必吃。

迪化街隱藏版閣樓咖啡廳！不限時咖啡廳「Tiny Tail小尾」地點超隱密，迪化街的尾端、一間空店面的閣樓，走過很容易錯過。但在閣樓上採光充足，搭配手沖咖啡香、以及每日限定甜點，是許多粉絲假日悠閒耍廢的秘密基地。





迪化街的尾巴 閣樓上的咖啡廳

Tiny Tail的「小尾」指的是迪化街的尾端，地點靠近大橋頭捷運站。小尾咖啡位在一間空店面2樓，打開空店面的玻璃門，穿越至最深處才能看到通往閣樓的陡峭樓梯，讓初訪的粉絲們容易迷路，同時更增加神秘氣氛。走上小尾咖啡的閣樓，屋頂採光明亮、搭配開放式的吧台，讓人沈浸在陽光、咖啡香氣中。



小尾咖啡不限時 巴斯克蛋糕必吃

小尾咖啡除了提供手沖咖啡、義式咖啡、奶茶等飲品選擇之外，也有每日甜點可以選擇，有機會吃到超高人氣「烤糖巴斯克」，綿密口感的巴斯克蛋糕，加上一層炙燒焦糖，超邪惡。粉絲也推薦焦糖脆脆布丁、提拉米蘇，甜點不定期更換，想吃到真的要碰碰運氣。



Tiny Tail小尾咖啡

地址：台北市大同區民權西路302號2樓

營業時間：11:00-18:00

注意事項：

平日不限時，假日限時兩小時。

不提供訂位，只收現金。



大稻埕迪化街 下午茶必吃話題

