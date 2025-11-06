一週只開3天的台中臭豆腐！閻記臭豆腐 60年老字號傳統好滋味，在地人大推。

傳承超過一甲子的台中臭腐「閻記臭豆腐」，堅持每日新鮮豆腐與家傳野菜汁浸泡工法，外酥內嫩、香氣獨特，是許多台中人從小吃到大的老字號臭豆腐。

提及台中臭豆腐，「閻記臭豆腐」深得眾多在地老饕的心。這家傳承超過60年的老字號台中小吃，起源於祖輩手推車沿街叫賣的年代，如今由第二代老闆經營，依舊保留著傳統風味與精神，許多臭豆腐控來台中旅遊都會專程來朝聖！





「閻記臭豆腐」：新鮮豆腐 x 野菜汁秘方浸泡

「閻記臭豆腐」最大的堅持在於豆腐的新鮮與浸泡工法。老闆每天親自採購當日最新鮮的豆腐，再以家傳60年的野菜汁秘方浸泡，使豆腐入味卻不死鹹；炸至金黃後的臭豆腐，外皮香脆、內裡吸滿湯汁，搭配黃瓜絲、蒜汁與特製醬料，形成外酥內嫩、香氣撲鼻的經典組合。



一週只開三天的台中臭豆腐「閻記臭豆腐」

「閻記臭豆腐」並無店面，而是在大棚底下的樸實攤位服務饕客，一週僅營業三天。儘管如此，每到營業日，攤位前總是排滿耐心等候的饕客；饕客表示「閻記臭豆腐」的臭豆腐外皮並非極酥款，但內餡滑嫩，口感近似日式炸豆腐，也成了臭豆腐愛好者願意一再回訪的理由。



「閻記臭豆腐」配菜也不馬虎，加辣更夠帶勁

配菜則是「閻記臭豆腐」的另一個靈魂。滿滿的小黃瓜絲帶出清爽口感，與特製辣醬相得益彰，讓整體味道層次更豐富，加點辣更帶勁！對老闆而言，每一塊豆腐、每一份小黃瓜都是家族的傳承；對許多台中人而言，「閻記臭豆腐」早已不只是小吃，而是日常生活的一部分，推薦給喜歡傳統風味的臭豆腐愛好者。





「閻記臭豆腐」店家資訊

營業時間：週三、週六、週日15:00～18:00

地址：臺中市東區福仁街91號

電話： 0917 508 470

