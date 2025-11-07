5間國美館咖啡廳推薦！日系文青、韓系風、老宅風、銅板價好咖啡一次收！

國美館附近咖啡廳推薦！5間高人氣台中咖啡廳，從日系文青到韓系極簡，還有平價好咖啡與寵物友善空間，全都是看展後喝咖啡、約會好去處。

看完國美館展覽想找間台中咖啡廳好好放鬆嗎？窩客島精選5 間人氣爆棚、風格各異的國美館附近咖啡廳──從日系風情的「捌參咖啡」、網美最愛的韓系「COFFEE&PEOPLE」，到銅板價也能喝到好咖啡的「Tamp Temper FreeSolo Taichung Coffee」，以及歡迎毛小孩同行的「Ritrovare coffee PLUS 尋品·旬品咖啡」。不管是看完展想坐下喝杯咖啡、聊聊天，還是單純想找個地方放空，這5間都很適合。





國美館咖啡廳推薦「Tamp Temper三店」銅板價享好咖啡

人氣台中自家烘焙咖啡品牌「Tamp Temper 」三店開幕了！「Tamp Temper FreeSolo Taichung Coffee」座落於國美館周邊、鄰近天空樹大樓，延續品牌一貫的文青風格，並融合質感空間和咖啡香氣，為咖啡迷打造另一處銅板價就能喝好咖啡、沉澱心靈的新據點。



國美館咖啡廳推薦「COFFEE&PEOPLE」網美最愛韓系風

鄰近國美館、韓系風格的「COFFEE&PEOPLE」擁有大片落地窗搭配白色圖案和字樣，加上時尚有型的外帶杯，自然成了時下最熱門的台中咖啡廳；「COFFEE&PEOPLE」僅有四組雙人座位，且不限時，因此想內用喝咖啡需仰賴運氣，不少咖啡控索性選擇外帶，站在店面前啜飲咖啡同時，順道拍手持新潮外帶杯的打卡照。



國美館咖啡廳推薦「 尋品·旬品咖啡」寵物友善老宅咖啡廳

烘豆冠軍團隊打造的「Ritrovare coffee PLUS 尋品·旬品咖啡」，店面外觀保留原有的磨石子牆面，結合溫潤的木質調與門前綠意點綴，自然營造出樸實且溫暖的氛圍，亦設有簡約的戶外座位區。店內嚴選來自世界各地的精品咖啡豆，是許多台中咖啡迷的口袋名單；此外，「Ritrovare coffee PLUS 尋品·旬品咖啡」也是台中寵物友善咖啡廳，因此不少人帶毛小孩來喝咖啡。

國美館咖啡廳推薦「捌參咖啡」藏在巷弄的日式咖啡廳

藏在台中國美館附近巷弄的「捌參咖啡」洋溢日式風情，喜歡日本文化的詹老闆趁著京都留學期間探訪日本各地，也曾在京都咖啡廳打工；返台後將老宅打造成理想的日式咖啡館模樣，供應咖啡與自製甜點，最令人印象深刻的特色是每一款甜點和飲品皆以食用花妝點。



國美館咖啡廳推薦！Boro Boro Coffee 玩具迷必衝

玩具迷必來的台中咖啡廳！藏身在台中國美館周邊巷弄裡的「Boro Boro Coffee」，以美式風格打造空間氛圍，不僅是咖啡館，也是一間充滿童趣的玩具展示間；店內超過上百隻搪膠玩具，老闆也會不定期舉辦「膠聚」，讓玩具迷可以來邊喝咖啡邊交流搪膠玩具資訊與收藏心得

