牛排教父也開一人壽喜燒！WAGYU CLUB涮涮鍋插旗信義區，個人壽喜燒先推。

牛排教父鄧有癸再出手，旗下「WAGYU CLUB shabushabu」正式插旗新光三越台北信義新天地A4館6樓，繼東區之後再添新據點。主打「整頭買入日本和牛」現點現切，提供涮涮鍋與壽喜燒個人套餐，每人1380元起就能享受A5與F1和牛的極致油香。平日商業午餐1080元起，讓上班族也能輕鬆吃到頂級和牛。從牛排到鍋物，牛排教父以獨到肉品哲學打造台北個人火鍋新高度，在信義區再下一城。
牛排教父火鍋開到信義區！
WAGYU CLUB信義A4店以個人套餐為主，提供「日本和牛」、「特選日本和牛」、「上選日本和牛」三種價位，從1380元到1980元不等。不同部位呈現不同油花層次與咀嚼韻味，F1和牛細緻柔嫩、香氣回甘。若想一次吃到多重口感，可選「肉品盛合套餐」，以伊比利豬與和牛雙拼組成200g份量，加量不加價。A5和牛版本更有宮崎牛、山形牛、神戶紅酒牛等頂級品種，無論想品嘗台北一人壽喜燒或個人涮涮鍋，都能吃出細膩肉香。
一人關東風壽喜燒 WAGYU CLUB信義A4店開吃
壽喜燒採關東風做法，以蘋果、味醂與清酒熬成割下醬汁，鹹甜交織、香氣誘人。搭配和牛、厚香菇、豆腐、大蔥燉煮後再沾蛋液入口，口感濃郁層層堆疊。不吃牛也有海味選擇，「海陸雙拼鍋」1580元搭配南非鮑魚、北海道干貝與鮮魚，「龍蝦海鮮鍋」3280元更有桌邊雜炊服務，吸收海鮮精華後的米粥香氣濃厚。副餐可選北海道夢美人米或烏龍麵，甜點則有巴斯克蛋糕、香草冰淇淋、抹茶最中餅，從主餐到結尾都用心。
信義區高質感鍋物再升級 商業午餐1080元最划算首選
WAGYU CLUB信義A4店延續品牌高質感風格，設有U形吧檯與多張四人座位，無論一人獨享或朋友聚餐都舒適自在。全店使用日本冷藏鮮肉切片機，精準切出1.8mm最佳厚度，確保每片肉都入口即化。為配合信義商圈客群，店內推出平日商業午餐1080元起的和牛涮涮鍋，主餐搭配豐盛野菜盤、自家製甜點與主食三選一。對想找信義區高質感台北個人火鍋的上班族來說，這裡絕對是CP值最高的首選。
WAGYU CLUB shabushabu 信義Ａ4店
營業時間：平日12:00～15-:00、18:00~22:00
假日11:30～15-:00、17:30~22:00
電話：02-2345-8585
地址：台北市信義區松高路19號6樓
價位：
日本和牛1380元
特選日本和牛1690元
上選日本和牛1980元
商業午餐1080元起。
可選火鍋、壽喜燒
推薦套餐：「肉品盛合套餐」200g加量不加價。
海味鍋：「海陸雙拼鍋」1580元、「龍蝦海鮮鍋」3280元。
套餐內容：
季節野菜拼盤
日本進口的北海道夢美人米、昭和白蓮烏龍麵（二擇一）
自家製甜點（最中餅、冰淇淋、巴斯克蛋糕三選一）
店家亮點特色整理
1、東區走西餐套餐節奏，信義A4改為快速副餐與個人鍋模式，上班族友善、效率用餐更輕鬆。
2、整頭買入日本和牛並以冷藏現切為核心，F1為主搭配不定期A5進貨，穩定度與稀有度兼具。
3、全店使用日本冷藏鮮肉切片機，精準掌握1.8mm薄切厚度，口感均一、入口更滑嫩。
4、主打台北個人火鍋與台北一人壽喜燒定位，單人也能完整體驗前菜到甜點的儀式感。
5、平日商業午餐1080元起，含野菜盤、主食與甜點，價格門檻低但維持高規格細節。
6、肉品盛合套餐一次吃到和牛與伊比利豬，總肉量升級至200g，加量不加價更有誠意。
7、壽喜燒採關東風割下，加入蘋果帶出自然甜韻，鹹甜平衡更耐吃。
8、涮涮鍋以羅臼昆布與鰹節高湯為底，清爽提鮮不搶味，凸顯和牛油脂香甜。
9、三款沾醬路線分明，橙醋清爽、胡麻濃醇、青花椒辣油帶麻香，同一鍋吃出多種表情。
10、不吃牛也有海味陣容，龍蝦海鮮鍋附桌邊現煮雜炊，收尾米粥吸滿精華更有記憶點。
