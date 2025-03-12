台北海鮮火鍋最新推薦！來自日本的「日本橋海鮮丼辻半」，主打高級海鮮丼，堆疊成珠寶盒般的夢幻造型，擄獲無數海鮮控的心。這次更將頂級海鮮化作暖心鍋物，推出期間限定「海膽火鍋」，集結蟹腳、生蠔、和牛等高級食材，每口都是滿滿鮮甜海味。海鮮控不只可以享受熱騰騰的海鮮火鍋，還能搭配經典海鮮丼一次滿足。這波限時開賣的海膽火鍋，分別於微風信義與SOGO復興店推出不同品項，期間限定千萬別錯過。



▲台北海鮮火鍋推薦，日本橋海鮮丼辻半海膽火鍋新上市 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



▲日本橋海鮮丼辻半於微風信義店、SOGO復興店推出不同火鍋新品 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

日本橋海鮮丼辻半-微風信義店 限定火鍋

「日本橋海鮮丼辻半」微風信義店推出三款限定火鍋，「特上雙蟹海膽火鍋」一次品嚐雙重蟹肉鮮甜，更貼心的先撥好蟹殼，不怕吃得狼狽。而「蠔蝦海膽火鍋」則是有大顆生蠔、鮮蝦和蛤蠣，享受滿滿鮮味。兩款鍋底都是搭配濃郁海膽湯頭，鮮味加倍。肉肉控可選擇「山海和牛火鍋」海陸雙重享受。這次的鍋物系列皆可搭配辻半經典海鮮丼，一樣可享經典三吃得美味，若不吃生食的話也有鯖魚丼可以選，滿足度再升級。▲日本橋海鮮丼辻半微風信義店限定「蠔蝦海膽火鍋」 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲日本橋海鮮丼辻半微風信義店限定「特上雙蟹海膽火鍋」蟹殼都已經處理好了 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝SOGO復興店則有獨家限定的「松葉蟹海膽火鍋」，以肥美松葉蟹為主角，佐上海膽湯頭，每一口都充滿濃郁海味。同時，也同步販售「山海和牛火鍋」，讓喜愛和牛與海鮮的饕客，多一個選擇。這次的海膽火鍋不僅食材高級，湯底更是滿滿精華，讓海鮮控們能一次大滿足。推薦閱讀： 最強大直吃到飽「龍蝦之夜」加場了！豐FOOD「龍蝦吃到飽」太慢訂不到位。 ▲日本橋海鮮丼辻半海膽火鍋鮮味十足 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲日本橋海鮮丼辻半火鍋系列，也能吃到經典海鮮丼三吃 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

特上雙蟹海膽火鍋 $1299

蠔蝦海膽火鍋 $999

山海和牛火鍋 $899



日本橋海鮮丼辻半-sogo復興店 限定火鍋

松葉蟹海膽火鍋 $999

山海和牛火鍋 $899