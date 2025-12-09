三重CITYLINK要開了！三重新百貨CITYLINK美食品牌8間搶先看，燒肉LIKE 杏子豬排三重人敲碗。

三重新百貨 CITYLINK三重店位於捷運共構，三重 CITYLINK官方宮給 美食品牌8間搶先看，三重第一店 燒肉LIKE、 杏子豬排，三重人新話題。

三重人新百貨逛起來！讓三重在地人都在敲碗、等很久的「CITYLINK三重店」近期終於有消息即將開幕，CITYLINK三重位於捷運「三重站」出口共構，不只作為轉運、住宅功能，也預計進駐多間美食、生活品牌，讓三重人敲碗等不及。近期由官方「CITYLINK三重店」公告即將進駐8間品牌，同時也有品牌預告12/20開幕，更讓三重人等不及了。



▲CITYLINK三重店 公告8品牌進駐，預告12/20開幕，三重人引頸期盼。圖片來源：CITYLINK三重店官方粉絲團



▲三重人久等了！CITYLINK三重店 預計開幕，捷運共構帶來新百貨、新美食進駐。（攝影：張人尹）





CITYLINK 三重店 共構轉運百貨

CITYLINK三重店地點在捷運新蘆線三重站1號出口，同時也是捷運、住宅、百貨共構，一旁還有桃園機場捷運三重站以及新北大都會公園，不只交通方便，也是三重人、新北人週末放風的休閒熱點。這次CITYLINK三重店除了地下樓層連結捷運，高樓層是住宅，也預計在1至3樓進駐美食、生活品牌進駐，讓三重人更多必吃、必逛口袋名單。



▲CITYLINK三重店 位於捷運三重站共構，交通便利，打造轉運新百貨。





CITYLINK官方公告8品牌進駐 持續更新中

CITYLINK三重店由官方粉絲團每日公告進駐品牌，包含三重第一間「大戶屋、CoCo壱番屋、杏子豬排」還有超人氣一人燒肉店「燒肉LIKE」、韓式小菜吃到飽的「北村豆腐家」，此外還有手搖杯「迷客夏」、人氣壽司「壽司郎」等品牌進駐，更有日本二手店「2ndSTREET」進駐。這次CITYLINK三重店進駐名單持續更新中，其中還有品牌公告預計將在12/20開幕，更是掀起三重人討論話題。



▲CITYLINK三重店 首間大戶屋、CoCo壱番屋、杏子豬排等8品牌進駐。











CITYLINK三重店

地址：新北市三重區捷運路68號

預計開幕日期：預計12/20開幕，確切時間依官方公告為準。







CITYLINK三重店預計進駐品牌

大戶屋、CoCo壱番屋、燒肉LIKE、北村豆腐家、杏子豬排、迷客夏、瓦城、壽司郎、2ndSTREET、QB HOUSE，品牌持續新增中。



▲燒肉LIKE、北村豆腐家、壽司郎與2ndSTREET也加入CITYLINK三重店 陣容。





更多三重人必吃必逛話題

推薦閱讀：台北狗狗咖啡廳！璐尼甜點 三重甜點推薦，巴斯克、提拉米蘇必吃。

推薦閱讀：三重銅板美食7選推薦！三和夜市人氣肉圓 7元水煎包，三重高CP值美食通通50元有找。

推薦閱讀：新北免費景點拍！板橋 三重彩繪巷巨型海洋生物領軍，打造日常療癒。