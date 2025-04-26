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新北免費景點拍！板橋 三重彩繪巷巨型海洋生物領軍，打造日常療癒。

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2025-04-26 13:01:00 文字：編輯 鄭雅之 攝影：編輯 鄭雅之
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編輯 鄭雅之

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三重與板橋的後巷悄悄變成打卡秘境！新北水利局近期以「朝氣童趣滿家園」、「悠遊海洋」為主題，分別在三重忠孝里與板橋信義里巷弄中打造彩繪牆面，不只改善環境，將原本灰暗巷弄搖身變成充滿童趣與想像力的彩繪巷，宛如一秒穿越進入童樂園與海洋世界，帶給居民耳目一新的生活體驗，成為親子散步、拍照的熱門景點。此次彩繪更結合在地環境與地形意象，為社區注入創意與活力，成為三重人、板橋人日常療癒角落。
新北免費景點拍！板橋 三重彩繪巷巨型海洋生物領軍，打造日常療癒。
▲新北免費景點拍！板橋 三重彩繪巷巨型海洋生物領軍，打造日常療癒 /新北水利局 提供、WalkerLand窩客島整理
▲板橋彩繪巷以「海洋世界」為靈感 /新北水利局 提供、WalkerLand窩客島整理
▲板橋彩繪巷以「海洋世界」為靈感 /新北水利局 提供、WalkerLand窩客島整理



三重忠孝里鄰近光興國小與忠孝碼頭，是在地居民通勤、散步常經之地。此次彩繪不僅延伸了原有「新北綠家園」的綠美化視野，也透過色彩鮮明的童趣圖案活化後巷牆面，讓整體街景更具活力。而板橋信義里地形狹長，如魚形一般，則以「海洋世界」為靈感，透過畫筆構築出大型海底場景，使空間視野更顯寬廣，也營造出互動式的生活場域，讓里民與孩子們在日常中多了一處療癒秘境。
▲三重忠孝里彩繪巷以「朝氣童趣滿家園」為主題，將巷弄牆面變成俏皮可愛的圖騰 /新北水利局 提供、WalkerLand窩客島整理
▲三重忠孝里彩繪巷以「朝氣童趣滿家園」為主題，將巷弄牆面變成俏皮可愛的圖騰 /新北水利局 提供、WalkerLand窩客島整理
▲板橋信義里透過畫筆構築出大型海底場景 /新北水利局 提供、WalkerLand窩客島整理
▲板橋信義里透過畫筆構築出大型海底場景 /新北水利局 提供、WalkerLand窩客島整理

水利局指出，至114年3月底，新北市污水接管戶數已突破124萬，並累計完成731條後巷彩繪，顯見市民對改善環境的熱情與參與。透過水利局與在地里長攜手推動，不僅改善水溝異味及防蚊效果，更讓原本冷清的後巷活化成繽紛空間。提升居民生活品質，更成為地方故事與社區感情的延伸，讓大小朋友都能從中獲得美好回憶。
▲新北水利局與在地里長攜手推動改善巷弄計畫，改善水溝異味及防蚊效果，更讓原本冷清的後巷活化成繽紛空間 /新北水利局 提供、WalkerLand窩客島整理
▲新北水利局與在地里長攜手推動改善巷弄計畫，改善水溝異味及防蚊效果，更讓原本冷清的後巷活化成繽紛空間 /新北水利局 提供、WalkerLand窩客島整理
▲新北彩繪巷成為地方故事與社區感情的延伸 /新北水利局 提供、WalkerLand窩客島整理
▲新北彩繪巷成為地方故事與社區感情的延伸 /新北水利局 提供、WalkerLand窩客島整理



 

三重忠孝里彩繪巷

地點：正義南路81、83、85、87號後巷；91號側牆與後巷、93至103號後巷；光興街2號、4號後巷
三重區忠孝里 後巷彩繪電子地圖
 

板橋信義里彩繪巷

地點：信義路74巷1弄1至11號；信義路76至94號與側牆、98號；信義路110巷2弄10至14號與側牆
板橋區信義里 後巷彩繪電子地圖

 

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