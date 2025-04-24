新北又有新去處！碧潭西岸全新「胖卡市集」正式開幕，每週六限定在新店捷運站對岸熱鬧登場。從多款特色餐車到主題美食、還有抵用券等好康活動，一邊逛市集、一邊欣賞湖畔風景，就是北部最Chill的週末行程。這場結合觀光與在地活力的碧潭西岸胖卡市集，不只讓碧潭西岸熱鬧起來，帶來全新旅遊體驗，吃喝玩樂一次滿足。



▲新店週末新玩法！碧潭西岸胖卡市集開逛，一週只開一天美食市集 / 新北市市場處 提供、WalkerLand窩客島整理



新北市政府推動的碧潭西岸胖卡市集，選址在碧潭風景區的西岸平臺，鄰近捷運新店站、吊橋對岸，周圍環繞著「小赤壁」巨石景觀與「和美山步道」等自然美景。由於過去遊客多集中在碧潭東岸，為了帶動西岸觀光與人潮，特別設置「行動便利車特色市集」，希望透過美食市集活絡在地經濟。每週只有週六限定，從上午11點開到傍晚7點，讓大家在陽光微風中輕鬆遊逛，順道探索更多隱藏版景點。



▲碧潭西岸胖卡市集每週六上午11時至下午7時登場 / 新北市市場處 提供、WalkerLand窩客島整理

碧潭西岸胖卡市集

碧潭西岸胖卡市集自三月試營運以來好評不斷，吸引許多民眾特地來「邊走邊吃」享受悠閒週末。市集每週更換主題，本週主打「異國美食」，聚集多台造型吸睛的餐車，像是使用藍帶起司手拍麵皮的「戮特披薩」、熱炒日式麵包的「極餓王」、創意口味滿滿的熱狗堡「Bee」，還有低卡海鮮料理的「沙拉王國」，不論甜點還是飲品通通有。現場也會發送抵用券，等你來體驗一場結合美食與風景的週末派對。▲碧潭西岸胖卡市集每週都有不同主題餐車 / 新北市市場處 提供、WalkerLand窩客島整理▲碧潭西岸胖卡市集現場也會發送抵用券 / 新北市市場處 提供、WalkerLand窩客島整理

市集地點：碧潭風景區西岸（捷運新店站對岸吊橋旁）

市集時間：每週六上午11時至下午7時，每週不同主題胖卡餐車輪番登場





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