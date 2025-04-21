走進捷運就像走進迪士尼樂園！香港迪士尼樂園為迎接20週年慶祝活動，攜手台北捷運一起開趴，5月起中山站將換上夢幻新裝，還有彩繪列車、見面會、抽住宿門票等多重驚喜同步登場。從捷運月台到藝文廊，沿路都是米奇與好朋友的身影，就連搭車都能感受到濃濃派對氛圍，是今年夏天不能錯過的快樂提案。



▲捷運迪士尼列車！中山站變身迪士尼樂園，香港迪士尼雙人遊拼人品拿 / 迪士尼 提供、WalkerLand窩客島整理



台北捷運中山站從5月起正式變身成為夢幻派對場景，從4號出口一路延伸至中山藝文廊，走進就能聽見專屬的20週年主題音樂，牆上佈滿迪士尼角色邀請你加入派對的可愛身影。藝文廊結合投影與燈光設計，提前重現香港樂園的「星空派對」夜間匯演。



▲香港迪士尼慶祝20週年，5月起中山站將換上夢幻新裝 / 迪士尼 提供、WalkerLand窩客島整理

台北捷運Ｘ香港迪士尼活動

淡水信義線彩繪列車也將同步登場，米奇、達菲、艾莎與安娜、胡迪與巴斯、毛怪和大眼仔，就連漫威的蜘蛛人與鋼鐵人等超人氣角色都在車廂內亮相，從城堡到美國小鎮的經典場景都搬進車廂，連通勤時間也能被療癒，一秒切換到迪士尼頻道，讓每一趟車程都充滿奇妙驚喜。▲捷運香港迪士尼主題列車將於5月7日起淡水信義線每日巡航(圖為之前迪士尼列車僅供參考，非本次活動設計) / WalkerLand窩客島整理除了場景吸睛，互動活動也不間斷！5月7日限定的粉絲見面會將在捷運展演廳登場，即日起到4月22日，只要完成指定任務就有機會中獎，和StellaLou、LinaBell面對面合照。還能用台北捷運Go App免費領取點數參加抽獎，月月都有機會抽中香港迪士尼一日票與雙人遊，9月再加碼抽出雙人住宿套票。新會員輸入邀請碼還能多領點數，捷運會員每月1日還能搶限量優惠券兌換週年小禮物。歡樂氛圍不只一站，更從手中點數一路延伸到夢想樂園。▲5月7日限定的粉絲見面會將在捷運展演廳登場，和StellaLou、LinaBell面對面合照 / WalkerLand窩客島整理

活動時間：2025年5月1日至8月31日

中山站主題裝置：捷運中山站＆藝文廊同步打造夢幻派對場景

迪士尼粉絲見面會：即日起至4月22日參加活動抽選名額，5月7日登場

捷運點數活動：註冊捷運會員可免費領點，扣5點就能參加抽獎

每月好禮：每月1日捷運App限量發送優惠券，兌換20週年限定小物



台北捷運Ｘ香港迪士尼彩繪主題列車查詢

活動時間：5月7日起淡水信義線每日巡航

查詢辦法：下載「台北捷運Go」App，點選「列車動態資訊2.0」即可查詢彩繪列車即時動態。





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