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蠟筆小新鐵粉買爆！盲盒專賣店52TOYS插旗忠孝SOGO，迪士尼盲盒 熊貓周邊必買。

52TOYS 周邊 公仔 盲盒 more
2025-04-18 21:31:00 文字：編輯 張人尹 採訪報導 攝影：編輯 張人尹
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編輯 張人尹

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蠟筆小新鐵粉買爆！盲盒控、公仔控必逛的52TOYS這次打造全台首間直營門市，即日起插旗台北忠孝SOGO。52TOYS特別為公仔控必買經典的「蠟筆小新」多款盲盒公仔，還有必逛必買「迪士尼系列」以及52TOYS限定系列「NOOK、Sleep」等盲盒與周邊，更以可愛熊貓「Panda Roll胖噠幼」打造主題門市空間，讓粉絲們衝東區買一波。

▲52TOYS忠孝SOGO門市主打熊貓主題，必買蠟筆小新系列盲盒 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

▲52TOYS首間直營門市門市主打熊貓主題，必買蠟筆小新系列盲盒 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



52TOYS這次正式進駐百貨通路，提供盲盒、變形玩具、IP周邊等豐富商品，無論療癒派還是潮流派都能找到愛。其中推薦包含內向男孩與街角小貓的「NOOK」系列，柔和色調與圓潤外型的療癒系「Sleep」系列，還有超萌「Panda Roll胖噠幼」以愛吃愛滾不愛走的熊貓個性擄獲粉絲，這次除了推出多款周邊小物，還有大型打卡點可以拍照。

▲52TOYS首間直營門市門市主打熊貓主題，必拍熊貓打卡點 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

▲52TOYS首間直營門市門市主打熊貓主題，必拍熊貓打卡點​​​​​​​ / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

特別的是，52TOYS最吸睛的一大亮點就是推出超多款蠟筆小新盲盒系列，無論是居家親民的「日常系列、春日部之家系列」、還有變裝風格的「動物恰恰恰、童話系列、職業系列」讓蠟筆小新控買到剁手手，不管是收藏用還是送人都超有話題、而且選擇超多，這也是為什麼粉絲們到52TOYS就一定會買蠟筆小新盲盒公仔。

▲52TOYS忠孝SOGO開幕，蠟筆小新系列必買​​​​​​​ / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

▲52TOYS首間直營門市門市，超多蠟筆小新盲盒必買​​​​​​​ / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝


除此之外，52TOYS更集結一整面牆展售迪士尼、皮克斯系列盲盒，包含超可愛熊抱哥、三眼怪，還有米奇、唐老鴨等角色盲盒，超多表情包讓粉絲會心一笑，還有首賣「冰雪奇緣系列」搶先曝光。就連超夯「湯姆貓與傑利鼠」系列盲盒也可以在這次52TOYS門市買到，絕對讓粉絲買到剁手手。

▲52TOYS忠孝SOGO門市，多款迪士尼、皮克斯系列盲盒​​​​​​​ / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

▲52TOYS忠孝SOGO門市，湯姆貓與傑利鼠系列盲盒​​​​​​​ / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝


配合門市開幕，在4/18-4/20限定三日活動，只要進店消費就送「NOOK貼紙」，滿770元再送手機支架，滿1400元加碼送超大購物袋，滿1000元還可參加「Panda Roll抽抽樂」，有機會抽到限量盲盒。如果完成追蹤任務再送「春天花花小扇子」，吸引粉絲朝聖。

▲52TOYS忠孝SOGO門市開幕限定送周邊​​​​​​​ / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

▲52TOYS忠孝SOGO門市開幕優惠，周邊小物滿額贈​​​​​​​ / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



 

52TOYS忠孝SOGO門市資訊

地址：台北市大安區忠孝東路四段45號B1（遠東SOGO百貨台北忠孝館B1）
 

52TOYS忠孝SOGO門市開幕優惠活動

活動時間：4/18～4/20（贈品送完為止）
活動內容：
消費不限金額：送 NOOK貼紙
單筆滿 $700：送 NOOK氣囊手機支架
單筆滿 $1400：送 NOOK超大購物袋
開幕加碼 PANDA ROLL 抽抽樂：單筆消費憑收據滿 $1000 就能參加一次(不累計)
 

公仔控除了東區52TOYS必逛必買 還有超多IP小物買到剁手手

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