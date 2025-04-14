蠟筆小新又來攻佔康是美了！康是美全新加價購再度找來蠟筆小新聯名，擄獲老中青三代的日本長青動漫「蠟筆小新」，將在4/16～6/19期間在康是美賣萌。這次加價購共推出12款限定實用周邊，購買指定彩妝品滿788元，還送你專屬小新手持鏡。同時，窩客島編輯建議一定要玩50元抽抽樂活動，不僅人人有獎，最大獎還可以直接把蠟筆小新懶骨頭抱回家，超萌小物讓人荷包失守。



▲蠟筆小新康是美加價購！50元蠟筆小新懶骨頭抱回家，19款新品一次看 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



▲蠟筆小新康是美加價購將於4/16登場 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

康是美「蠟筆小新 有(新)生活無限公司 #時尚新生活」

這波以「有（新）生活無限公司」為主題的聯名活動，讓小新帶你走進充滿童趣的生活空間。加購商品種類橫跨居家用品、實用小物與時尚配件，風格設計皆融入經典角色與可愛元素，讓粉絲愛不釋手。從經典睡衣組到涼感寢具，全系列12款商品加購價落在199元至999元之間，既具收藏價值又實用。▲康是美加價購「蠟筆小新變裝玩偶」可以搭衣服盲袋 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲康是美加價購「零錢包附購物袋」超便利/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝小新迷準備融化！這次不只推出親膚又有活力的睡衣組，還有涼感被和各式寢具陪你一夜好眠，每一樣都藏著滿滿小新元素。最可愛的亮點是「變裝玩偶」和5款隨機出現的「衣服盲袋」，每天換造型療癒度爆棚，不管是放床頭還是收藏，都能讓人一看就心情超好。▲康是美加價購「蠟筆小新涼感被、各式寢具、睡衣」居家小物必收/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲康是美加價購最萌蠟筆小新變裝玩偶 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝除了療癒居家系列，「肥嘟嘟左衛門存錢筒」、「小白卡套」、「零錢包附購物袋」等實用小物也讓人一眼愛上。不管是辦公、通勤還是週末出遊，都能感受到小新的陪伴；而日常配件如漢堡造型的彩色襪、夏季必備的防水拖鞋、大容量包包等，也讓你的造型充滿童趣與個性。不只有滿額加購驚喜，購買指定彩妝品滿788元即可免費獲得手持鏡一只，輕巧便攜，讓你隨時補妝可愛登場。▲康是美加價購「肥嘟嘟左衛門存錢筒」還可以當置物架/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲康是美加價購「蠟筆小新漢堡造型的彩色襪」/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝活動不只限於加購與贈品，從4月30日起登場的「蠟筆小新抽抽樂」每抽只要50元，保證中獎，12萬份商品等你帶回家。最大獎包含超萌懶骨頭、多功能電風扇、小白造型後背包與洗衣袋，療癒又實用。其他獎項還有收納化妝包、擦手巾、壓克力立牌與硅藻土杯墊等，從生活小物到居家實用款式通通有，讓粉絲買得開心又抽得過癮。即日起快衝康是美，讓小新成為你生活的最佳夥伴。▲康是美4月30日起登場的「蠟筆小新抽抽樂」每抽只要50元/ 康是美 提供、WalkerLand窩客島整理▲康是美蠟筆小新抽抽樂最大獎包含超萌懶骨頭/ 康是美 提供、WalkerLand窩客島整理

活動期間：4/16-6/19

活動辦法：於康是美門市以及康是美線上門市eShop通路 (shop.cosmed.com.tw)，單筆消費滿388元，即可以199元至999元不等的加購金額，加購「蠟筆小新 有(新)生活無限公司」系列周邊商品。（數量有限，售完為止，各款式數量依各門市實際庫存為主）



品項：

蠟筆小新變裝玩偶 加購價：$399/組

蠟筆小新變裝衣服盲袋(5款不含玩偶)加購價：$199/袋

蠟筆小新睡衣組 加購價：$399/組

蠟筆小新拖鞋 加購價：$259/雙

蠟筆小新涼感寢具組 加購價：$699/組

蠟筆小新涼感被(含收納袋) 加購價：$999/組

蠟筆小新漢堡襪組 加購價：$399/組

肥嘟嘟左衛門存錢筒 加購價：$599/個

零錢包附購物袋(小白/小新) 加購價：$299/組

絎縫側背包 加購價：$399/個

QQ小白卡套 加購價：$199/個

針織包 加購價：$299/個

手持鏡(小白/小新) 消費指定彩妝滿788即可獲贈



康是美「蠟筆小新抽抽樂」活動內容

活動時間：4/30起至抽完為止

活動內容：於康是美門市，50元即可購買一次抽獎機會，每一抽皆有獎，獎項總數高達12萬個。（數量有限，抽完為止）

獎項：

特典獎 – 懶骨頭 獎品總數：10個

特典獎 – 多功能扇 獎品總數：110台

特典獎 – 後背包 獎品總數：360個

特典獎 – 洗衣袋 獎品總數：1,020個

二獎 – 收納化妝包 獎品總數：4,500個

三獎 – 擦手巾(2款隨機)





康是美蠟筆小新聯名要搶！更多日本動漫新聯名話題跟上