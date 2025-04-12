台灣也有哆啦A夢特展！在香港、上海巡迴的「100%哆啦A夢&FRIENDS」超萌特展，即將要在暑假登陸台北。粉絲們先前衝香港拍的上百隻哆啦A夢等身公仔、哆啦A夢打卡點，這次也能期待在台北拍得到，消息一出就吸引哆啦A夢鐵粉敲碗，終於不出國就能拍到可愛哆啦A夢。



▲100%哆啦A夢&FRIENDS 2025暑假將於台北登場，展出上百隻哆啦A夢等身公仔、哆啦A夢打卡點 / 港旅局提供、WalkerLand窩客島整理



▲100%哆啦A夢&FRIENDS曾在香港展出吸引超高人氣，2025暑假將於台北登場 / 港旅局提供、WalkerLand窩客島整理

台北場 100%哆啦A夢&FRIENDS

近期在哆啦A夢粉絲間討論度超高的「100%哆啦A夢&FRIENDS」特展，先前在香港展出時吸引許多粉絲朝聖，最讓人印象深刻就是展出上百隻1:1等身的哆啦A夢公仔，一時讓IG打卡大洗版。窩客島編輯這次獲得消息，「100%哆啦A夢&FRIENDS」即將在2025暑假、預計6/28起於華山文創園區登場，讓台灣粉絲通通尖叫。▲曾在香港展出的100%哆啦A夢&FRIENDS，2025暑假將於台北華山登場 / 港旅局提供、WalkerLand窩客島整理100%哆啦A夢&FRIENDS曾在香港、目前在上海展出，展覽都分為收費展區、以及戶外免費展覽打卡點兩個部分，讓粉絲們不只逛展，還能盡情打卡拍美照，這次移師來台展出，也能期待有室內展場、室外免費打卡的區域設計。此外，是否如先前展覽推出哆啦A夢限定套票、獨家周邊小物，請持續追蹤窩客島，編輯將提供第一手快訊。▲100%哆啦A夢&FRIENDS展出分為售票區與免費區，2025暑假將於台北登場 / 圖片來源：Doraemon 100官方粉絲團、WalkerLand窩客島整理

預計活動時間：2025/06/28

活動地點：台北華山文創園區

圖片來源：Doraemon 100粉絲團



詳細活動資訊、售票資訊依主辦單位公告為準。







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