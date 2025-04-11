東京哥吉拉餐廳強勢登場，超好奇哥吉拉尾巴是什麼味道！為慶祝哥吉拉誕生70週年，東京六本木再度迎來怪獸級的震撼盛事；不只有由東京森美術館主辦的「哥吉拉・THE・藝術展」即將於4/26盛大開展，六本木之丘也同步推出主題美食。聯手12家餐廳、13款菜單全新登場，窩客島編輯現在一次介紹給大家。



▲東京哥吉拉餐廳！為慶祝哥吉拉誕生70週年，東京六本木再度迎來怪獸級的震撼盛事 / ゴジラ・THE・アート展 提供、WalkerLand窩客島整理



▲東京美食「哥吉拉 VS 六本木之丘 SPECIAL MENU」將於4/26正式登場 / ゴジラ・THE・アート展 提供、WalkerLand窩客島整理

東京哥吉拉餐廳 哥吉拉 VS 六本木之丘 SPECIAL MENU

怪獸王強勢襲來，六本木掀起美食狂潮！「哥吉拉 VS 六本木之丘 SPECIAL MENU」活動將從4/26，一路持續至6/29，與東京森美術館的「哥吉拉・THE・藝術展」聯動，而這次活動，期間限定的原創商品同步登場，共20款周邊商品橫跨飲食與時尚領域，讓這成為當之無愧的「怪獸主題樂園」。▲東京哥吉拉餐廳來了！六本木之丘聯手12家餐廳、13款菜單全新登場 / ゴジラ・THE・アート展 提供、WalkerLand窩客島整理六本木之丘館內12家餐廳，端出13款哥吉拉主題餐點。例如「信濃屋」推出每日限量20個的「哥吉拉粗獷最強麵包」，黑色外皮與凸起巧克力碎片完美重現怪獸背鰭。Boulangerie Bonheur 則以「燃燒哥吉拉激辛咖哩麵包」與「哥吉拉尾巴奶油咖哩烤餅」交錯呈現地獄與柔和兩種層次，滿足不同辣度挑戰者。▲六本木之丘「東京哥吉拉餐廳」推薦菜單：OSCAR WILDE 哥吉拉腳印甜甜圈、信濃屋 哥吉拉粗獷最強麵包、Boulangerie Bonheur 哥吉拉尾巴奶油咖哩烤餅 / ゴジラ・THE・アート展 提供、WalkerLand窩客島整理中餐廳「梅蘭」獻上「哥吉拉黑炒飯佐醬汁」，炒飯上點綴炸雲吞如背鰭，醬香與辣味交織令人回味無窮。若偏愛辣味料理，不容錯過「蝋燭屋プレミア」的「怪獸之王哥吉拉擔擔麵」，黑芝麻與魷魚墨打造的黑湯頭，佐以爆辣肉味，辣到讓人汗流浹背。▲六本木之丘「東京哥吉拉餐廳」推薦菜單：ホバ/トソ 哥吉拉 VS 奶油可樂餅、蠟燭屋 プレミア 怪獸之王哥吉拉擔擔麵、南翔饅頭店 哥吉拉饅頭 / ゴジラ・THE・アート展 提供、WalkerLand窩客島整理甜點控也別錯過！從「哥吉拉腳印甜甜圈」到「哥吉拉焦糖可麗露」，還有「哥吉拉費南雪」等，不只吃出哥吉拉的狂野，也吃出法式精緻。期間內凡點購指定餐點，即贈限定哥吉拉貼紙，隨機款式，送完為止。現在不論是為了打卡、收藏，或是為了向這位70歲的怪獸王致敬，今年春夏的東京之旅，絕不能錯過這場哥吉拉盛典。▲六本木之丘「東京哥吉拉餐廳」推薦菜單：Canelé de CHIANTI 哥吉拉可麗露、La Boutique de Joël Robuchon 哥吉拉費南雪、Boulangerie Bonheur 燃燒哥吉拉激辛咖哩麵包 / ゴジラ・THE・アート展 提供、WalkerLand窩客島整理

地址：東京都港區六本木6-10-1

營業時間：11:00–23:00；確切時間依照各餐廳營業時間為主。

活動時間：4/26至6/29

吃完哥吉拉餐廳 東京也有這些展覽景點