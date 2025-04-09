寶可夢訓練家準備衝了！為歡慶《Pokémon MEZASTAR 寶可夢明耀之星》遊戲機台正式在台灣登場，悠遊卡公司與寶可夢公司攜手推出全台限定、全球唯一的「特別MEZASTAR卡匣造型悠遊卡 -台灣發售紀念款」。首波將於4月16日起於寶可夢中心台北與悠遊付App開賣，第二波則將拓展至全台各大通路限量販售。這款悠遊卡除了外型吸睛，更能召喚出「Special皮卡丘」與玩家熱血對戰，勢必讓寶可夢鐵粉搶購熱潮。



▲寶可夢聯名悠遊卡！Special皮卡丘卡匣卡台灣才有，販售通路、售價先看/ 悠遊卡 提供、WalkerLand窩客島整理



▲Special皮卡丘卡匣悠遊卡 / 悠遊卡 提供、WalkerLand窩客島整理

寶可夢皮卡丘 特別MEZASTAR卡匣造型悠遊卡

這款超有誠意的聯名商品，不只是紀念卡，更是一場結合收藏與實用的夢幻逸品。「特別MEZASTAR卡匣造型悠遊卡」以人氣寶可夢「皮卡丘」為卡面設計，卡體選用特殊黑色材質打造，質感升級，還附上印有MEZASTAR官方LOGO的拉繩。最大亮點在於能直接在MEZASTAR機台中啟用，召喚出專屬的「Special皮卡丘」，與玩家並肩作戰，實體與遊戲世界完美融合，讓收藏與互動性一次到位。▲特別MEZASTAR卡匣造型悠遊卡，最大亮點在於能直接在MEZASTAR機台中召喚出專屬的「Special皮卡丘」/ 悠遊卡 提供、WalkerLand窩客島整理搶購管道也非常多元！悠遊付會員將於4月16日早上11點搶先開買，開放至4月21日晚上23點59分止，限量5,000張，每人限購2張，現在註冊會員還來得及卡位。錯過首波也別擔心，4月23日起第二波販售即將在統一超商、全家、萊爾富等便利商店，以及PChome、蝦皮、誠品等網路平台陸續登場，全台寶可夢迷務必提早設定鬧鐘。這張悠遊卡不只好看好玩，更是粉絲的榮耀象徵，勢必成為話題焦點。▲寶可夢新機台「Pokemon MEZASTAR 寶可夢明耀之星」於各大通路登場/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝除了悠遊卡驚喜，MEZASTAR機台也大幅擴張佈點，現在不只能在百貨、玩具店玩，還拓展到全家、家樂福、全聯與金玉堂等超過1,000個通路點，累積超過2,000台機台。不用零錢也能輕鬆暢玩，支援悠遊卡與悠遊付付款，只要嗶一下就能開戰。隨著機台版圖全面升級，加上限定造型悠遊卡加持，台灣寶可夢迷的收藏魂與對戰魂將同步燃燒。▲寶可夢新機台「Pokemon MEZASTAR 寶可夢明耀之星」超過1,000個通路點，可用悠遊卡支付更方便/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

首波開賣：4／16～4／21於「悠遊付App」限量5,000張，每人限購2張

第二波開賣：4／23起於超商、電商、實體店全面開賣，售完為止

售價資訊：每張190元，卡片可召喚「Special皮卡丘」進入遊戲對戰

機台資訊：MEZASTAR遊戲機支援悠遊卡與悠遊付付款，全台超過2,000台。





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