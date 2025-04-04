兒童節跟小朋友搶玩具！7-11即日起在門市推出「卡通聯萌大明星」專案架，指定零食糖果享2件8折、3件77折優惠，集結SNOOPY、寶可夢、吉伊卡哇等可愛角色。門市買不夠，還有迪士尼、三麗鷗、庫洛魔法使等話題商品門市預購同步開跑。此外，7-11門市也設置四大機台，包含全新寶可夢機台、正版娃寶機，讓人旅遊出門路過可以玩、也能跟朋友約樓下小七決鬥寶可夢。



▲慶祝兒童節，7-11即日起在門市推出「卡通聯萌大明星」專案架，卡通周邊與零食優惠 / 7-11提供、WalkerLand窩客島整理



▲7-11兒童節「卡通聯萌大明星」專案架，卡通周邊採現貨與預購開賣 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

7-ELEVEN兒童節限定 卡通聯萌大明星專案架

7-11限時推出「卡通聯萌大明星」專案架，祭出零食飲品優惠，超療癒寶可夢、吉伊卡哇、SNOOPY，以及DINOTAENG短尾矮袋鼠等療癒角色變成零食、飲料包裝，在4月2日至4月29日期間享有指定商品享2件8折、3件77折優惠。此外門市也販售可愛小物盲盒，包含少女瘋搶的「彩虹熊站姿公仔」盲盒系列，總共10款角色，其中兩款是隱藏版，讓粉絲拼手氣開抽。▲7-11兒童節卡通聯萌大明星專案架，DINOTAENG短尾矮袋鼠飲料超萌 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲7-11兒童節卡通聯萌大明星專案架，彩虹熊站姿公仔盲盒系列 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝逛小七如果還買不夠過癮，7-11門市同步推出預購小物系列，超人氣迪士尼、三麗鷗、庫洛魔法使等熱門IP商品通通可以買得到。其中包含超療癒「限量三麗鷗絨毛玩偶後背包」配色超溫柔可愛、「吉伊卡哇杯墊」8款角色超可愛，也推薦必買JOGUMAN系列，有超長150公分大抱枕、還有限定保溫瓶，一定要搶先入手。▲7-11兒童節預購開賣迪士尼、三麗鷗、庫洛魔法使、吉伊卡哇等熱門角色周邊 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲7-11兒童節預購開賣JOGUMAN大抱枕、JOGUMAN保溫瓶等周邊小物 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝除了萌系零食優惠，7-ELEVEN還掌握「停留商機」，在限定門市設置四大機台，讓粉絲玩得過癮。最新推薦「寶可夢明耀之星機台」提供雙人合作戰鬥模式，還有正版授權的「娃寶機」夾娃娃機，讓粉絲夾取可愛IP小物，在全台近40間門市可以玩起來。此外也在熱門旅遊地點的7-11門市設置「韓式拍貼機」還有「人生飲料機」飲料盲盒，讓人在樓下小七就能玩。▲寶可夢新機台Pokemon MEZASTAR 寶可夢明耀之星小七也能玩 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲7-11全台40間門市設置正版授權的「娃寶機」夾娃娃機 / 7-11提供、WalkerLand窩客島整理

活動期間：4月2日起至4月29日止

活動內容：指定零食糖果2件8折/3件77折



兒童節不只到7-11買玩具 還有兒童節必買必玩話題