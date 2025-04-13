今年夏天最夯旅遊盛事，台東超人氣活動來了！讓大人小孩都尖叫的2025台灣國際熱氣球嘉年華，將於7月5日至8月21日於台東鹿野高台盛大登場，今年更找來重量級IP「哆啦A夢」擔任主角，活動邁入第15屆，整整47天的熱氣球盛會，帶來萬球齊飛、光雕音樂會、無人機秀等精彩活動，打造最可愛豐富的夏季盛事。



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▲2025台灣國際熱氣球嘉年華找來重量級IP「哆啦A夢」擔任主角/台東市政府提供、WalkerLand窩客島整理



今年台東熱氣球嘉年華不只邁入第15屆，更與大家從小看到大的「哆啦A夢」聯名合作，哆啦A夢本尊將化身全新造型熱氣球現身，連大雄、靜香、胖虎、小夫通通會一起登場陪大家玩。最期待的無人機展演更是大升級，將出動多達700架無人機，在夜空中排出哆啦A夢、竹蜻蜓等經典畫面，搭配主題曲超有氛圍。



來到台東鹿野高台不只能近距離欣賞超多造型超萌、超壯觀的熱氣球，還能瘋狂拍美照打卡。特別推薦7月5日清晨的「萬球齊飛」開幕秀超震撼，想追熱氣球的遊客千萬別錯過。且往後的每個禮拜四還會接力開8場光雕音樂會，其中鹿野高台主展場的那幾場絕對必看，因為熱氣球、煙火、無人機光雕一次到位，直接把浪漫值拉爆，部分光雕場還會移到池上、台東市國際地標、太麻里曙光園區舉行。



▲無人機展演將出動多達700架無人機，在夜空中排出哆啦A夢、竹蜻蜓等經典畫面/台東市政府提供、WalkerLand窩客島整理

若想乘上熱氣球翱翔，那就絕不能錯過每年超高人氣的「熱氣球繫留體驗」。活動分為兩個時段，清晨5時30分到7時和傍晚5時到6時30分。在活動期間，每天早上5時和下午4時都有現場購票的機會，也可以透過線上預約提前預定位置。雖然具體的開搶時間還沒公布，不妨時常留意官方更新。▲2025台灣國際熱氣球嘉年華找來重量級IP「哆啦A夢」擔任主角/台東市政府提供、WalkerLand窩客島整理

2025臺灣國際熱氣球嘉年華活動資訊

日期：7/5-8/21，逢週二休展

地點：台東縣鹿野鄉高台路46號（鹿野高台）



開幕及光雕音樂會場次

7/5（六）05：30 鹿野高台（開幕萬球齊飛）

7/6（日）19：00 野高台（無人機＋煙火秀）

7/10（四）04：00 太麻里曙光園區（迎接曙光光雕）

7/17（四）19：00 鹿野高台（無人機＋煙火秀）

7/24（四）19：00 池上大坡池（煙火秀）

7/31（四）19：00 鹿野高台（無人機表演）

8/7（四）19：00 台東市國際地標（無人機＋煙火秀）

8/14（四）19：00 野高台（無人機＋煙火秀）

8/21（四）19：00 鹿野高台（無人機＋煙火秀）

造型熱氣球展演及繫留體驗

日期：7/5-8/21

時間：上午場 凌晨05:30-07:00，下午場 17:00-18:30（7/5開幕日僅開放下午場）

臺灣國際熱氣球嘉年華活動官網

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