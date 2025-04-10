假期必玩超夢幻的美人魚嘉年華！自4月1日在遠雄海洋公園推出的人氣預約制表演「美人魚實境秀」週末場次幾乎場場完售，也順勢推出一系列周邊活動，包括孩子們最期待的「小小美人魚營」、「夜未眠美人魚主題版」，並限定販售「美人魚悠遊卡」。不僅如此，5月也將迎來「2025第三屆台灣人魚暨水舞表演賽」，集結世界各地好手，共同競演水中夢想，且美人魚賽事門票也即將限量開賣，有興趣的民眾可持續關注。



延伸閱讀：新北美術館試營運！走訪三鶯文青一日遊與在地人氣美食全攻略。



▲海洋公園「美人魚實境秀」自4月1日起調整為預約收費制，自啟售以來，周末場次幾乎售罄/花蓮遠雄海洋公園提供、WalkerLand窩客島整理



深受遊客喜愛的「美人魚實境秀」，自4月1日起轉為預約收費制，自啟售以來，每逢週末假期場次幾乎售罄。遠雄海洋公園也同步推出限定「美人魚守護聯票」，其中部分收益將提撥支持台灣首部深海紀錄片《沉睡的水下巨人》，讓觀眾在觀賞表演的同時，也為海洋保育盡一份心力。



本次嘉年華最引人矚目的亮點之一就是國際級人魚賽，於5月隆重登場。此賽事由遠雄海洋公園攜手台灣自由潛水發展協會、MFI（國際人魚聯盟）與意潛自由潛水共同舉辦，是全台規模最大、首次在遠雄海洋公園舉行的國際級人魚競賽。今年賽事吸引來自台灣，以及日本、韓國、香港及菲律賓等地的頂尖人魚選手齊聚花蓮，共同角逐榮耀。



▲遠雄海洋公園5月將舉辦「2025第三屆台灣人魚暨水舞表演賽」，水舞為台灣首此列入的競賽項目/花蓮遠雄海洋公園提供、WalkerLand窩客島整理

除了備受期待的國際賽事外，園區也將推出「小小美人魚親子體驗營」，帶領小朋友一同進入夢幻的人魚世界，探索海洋奧秘。活動由專業老師引導孩子們穿上夢幻人魚裝，透過互動遊戲與生態教育，激發孩子的想像力與創造力，同時培養對海洋的認識，讓海洋保育觀念從小扎根。▲遠雄海洋公園美人魚嘉年華即將推出「小小美人魚營」/花蓮遠雄海洋公園提供、WalkerLand窩客島整理除了白天的精彩活動外，深受遊客歡迎的經典夜間活動「夜未眠體驗」，也將推出全新的「美人魚主題版」。活動將帶領參加者於閉園後進入神秘的水族世界、夜賞水下生態，夜晚並入住人魚元素設計的童話氛圍中，浪漫入眠。翌日晨間展開生態探索旅程，讓大小朋友都能留下最難忘的旅遊回憶。此外，遠雄海洋公園也特別開設「美人魚主題專賣店」，販售多款美人魚主題限定商品，從人魚玩偶、海洋風格配件到專屬服飾應有盡有，吸引收藏迷與遊客搶購。特別的是，園區更推出限量「悠遊卡美人魚」，以美人魚徜徉夢幻海底世界為設計主題，兼具收藏與實用價值，為美人魚嘉年華最受矚目的周邊商品之一。▲遠雄海洋公園「悠遊卡美人魚版」限定發售/花蓮遠雄海洋公園提供、WalkerLand窩客島整理

2025美人魚嘉年華亮點

第三屆台灣人魚暨水舞表演賽

5月將迎來此國際級賽事，來自台灣、日本、韓國、香港及菲律賓等地的頂尖選手將齊聚花蓮

小小美人魚親子體驗營

讓孩子們穿上夢幻人魚裝，進行互動遊戲與生態教育

夜未眠美人魚主題版夜間活動

參加者可在閉園後進入水族世界，夜賞水下生態並入住人魚元素設計的童話氛圍中

美人魚主題專賣店

限定販售多款美人魚主題商品，還有限量發售的「美人魚悠遊卡」

美人魚守護聯票

優惠票價：120元

優惠期間：4/1-9/30

預約開放時間：觀看表演日前二週開始預訂，同時每日設定15:00整點開始預約

遠雄海洋公園資訊

電話：03 812 3199

營業時間：週一至週日9:30-17:00

地址：花蓮縣壽豐鄉福德189號

遠雄海洋公園官網

美人魚嘉年華超夢幻！再順遊花蓮美拍景點與在地美食