台灣茶與醬油的完美調和！林好商店×葉怡蘭「調配極選」，以調配哲學打造生活風味學。

2025年秋季，台南的飲食文化地景將迎來一場深刻的風味革新。由台南林百貨團隊精心打造的「林好商店」，首度邀請華人圈極具影響力的飲食生活作家葉怡蘭，雙方攜手推出全新的聯名企劃「調配極選」系列。此次合作跳脫了市場上常見的單一食材框架，將焦點鎖定在台灣兩種最具代表性的日常滋味「茶」與「醬油」。葉怡蘭以其行之有年的獨到「調配哲學」為核心理念，主張唯有將各具特色的台灣風土素材相互交融、彼此襯托，才能激盪出更完整且更貼近生活的極致美味。這一企劃不僅是葉怡蘭多年飲食實踐的智慧結晶，更為台灣風土的味覺探索開啟了嶄新篇章。



▲2025台南飲食新地標！葉怡蘭「調配哲學」注入。林好商店推聯名茶與醬油

葉怡蘭的調配哲學：融合台灣風土的新日常

「林好商店」長期致力於發掘台灣在地的優質食材與職人精神，不僅推出自有品牌商品，更持續走訪各地，深入傾聽土地的故事，期望呈現台灣生活的多元風貌。此次邀請長年透過飲食書寫與生活實踐、深刻影響廣大讀者的葉怡蘭合作，雙方以「讓台灣風土走進日常」為共同初衷，歷經無數次討論與試驗，催生出「調配極選」聯名企劃。



這個名稱包含雙重意涵，「極選」代表精挑細選來自台灣各地，足以代表本產風土的頂級食材，「調配」則是在此基礎上，依據葉怡蘭多年的飲食研究、田野走踏以及廚房餐桌的豐厚積累，按照她的個人風味標準與「美味」定義，將素材彼此襯托調和。葉怡蘭認為，單一產地或類型的食材雖然各具魅力，卻也存在其侷限性，唯有透過調配，才能激盪出更豐富的層次與可能性，讓風味更貼近真實的日常需求。



▲葉怡蘭攜手林好商店，以「調配極選」定義醬油與茶的日常美學

常日茶登場：為生活而生的台灣調配茶

首波登場的「常日茶」系列，選擇了台灣最具代表性的飲品文化「茶」作為起點。茶在台灣，既立足於深厚傳統，又不斷展現創新活力，從精緻茶席到街頭手搖飲皆然。然而，縱使台灣茶在全球版圖佔有一席之地，茶區與茶種極其豐富，市場主流長久以來仍以「單一產地茶」為主。調配茶的概念雖源於19世紀的歐洲，如英式早餐茶或伯爵茶，皆是透過混調不同產地茶葉或香氣元素創造出的經典。



▲堅持使用100%台灣單品茶葉調配，不使用進口茶，選用自北、中、西、東各地產區的綠茶、青茶與紅茶，呈現台灣茶的多層風貌

四款風味解析：從純飲到鍋煮奶茶的體驗

「林好商店」的「常日茶」立足台灣，堅持以100%台灣本產單品茶葉為核心，不使用任何進口茶。嚴選來自北、中、西、東各地產區的代表性綠茶、青茶與紅茶，精心打造具有台灣觀點的調配茶。這不只是為了風味的均衡，更是為了回應生活中對於茶的各種渴望與需求，讓茶成為呼應時節、心境與飲食搭配的最佳良伴。



全系列涵蓋晨午兩大情境需求，共四款風味。葉怡蘭強調「純飲款」講求清新明亮，入口芳甜且花果香氣鮮活，無論熱沖、冰飲或冷泡皆宜。「芳春」以本產綠茶與青茶調配，茶湯澄澈青綠。「蘊夏」則結合本產青茶與紅茶，展現果香蜜韻的醇潤悠揚。「奶茶款」則著重茶體扎實卻不厚重，風味濃郁中帶著清爽，能與牛奶與甜味元素完美融合，無論手沖、鍋煮或奶泡皆宜。「豐秋」融匯本產青茶與紅茶，是配方最多元的一款，搭配牛奶後口感潤厚多芳。「暖冬」則揉合多款台灣大葉種紅茶，風味最是雄渾濃沈，調入牛奶後，無論味蕾或身心皆感飽暖。



台南味黑豆醬油：重現記憶中的甘醇與鮮美

醬油，是台灣日常餐桌不可或缺的靈魂，更承載了獨特的黑豆釀造文化。「調配極選」系列的另一亮點，便是兩款「台南味黑豆醬油」。第一款「醇釀 ‧ 台南味黑豆醬油」，嚴選台南5號黑豆，遵循古法陶缸日曝，進行緩慢釀造熟成，再由葉怡蘭親自以獨家比例調配，成就「台灣本產、台灣種作、台灣釀」的理想風味。葉怡蘭形容其滋味為「純淨清透、樸實飽滿，甘美圓潤裡透著細緻悠長的柔香」。這款醬油帶有南部特有的清爽甜潤，不死鹹，反而在豆香中流露出柔婉的甘美，並特別加入台灣蔗糖調味，使層次更豐富，洋溢著純粹天然的甘鮮。



▲「醇釀・台南味黑豆醬油」選用台南5號黑豆，以古法陶缸日曝釀造，香氣純淨柔和，鹹中帶甘，呈現南部醬油特有的甜潤層次

雙豆雙釀的革新：探索醬油風味的極致可能

另一款「雙豆雙釀 ‧ 台南新味黑豆醬油」，則是葉怡蘭展現風味調配極致可能性的匠心之作。素材上，它結合了兩種台灣本產黑豆，包含香氣濃郁的台灣原生種黑豆，以及質地飽滿的台南5號黑豆共同釀造。製程上，更融匯了古法乾式發酵與傳統濕式釀造，分別於陶缸中純天然日曝熟成4至6個月後再進行混調。調配上，雖以怡人的台南甘甜味為本，卻巧妙藉由兩種黑豆與乾濕雙釀法的和融，加上原液和鹽糖比例的精準拿捏，在清醇芳潤中，凝塑出更雄渾豐厚的質地、深沉分明的醬色，以及雋永且有力的鹹度。這款醬油完美實踐了葉怡蘭的堅持，「不只是用以調味的醬油、還是可以獨當一面的醬汁」，無論沾、拌、漬、醃、煎、炒、滷、煮、燉皆能為菜餚畫龍點睛。



▲「雙豆雙釀・台南新味黑豆醬油」則結合台灣原生種與台南5號黑豆

2025年秋季：林好商店獨家販售資訊

葉怡蘭也分享了她的獨門使用秘訣。若想追求清甜清甘的風味，可使用「醇釀」。若希望從色澤到味香都多些濃沈力道，則選用「雙豆雙釀」。而她個人最喜愛的方式，則是將兩種混合併用，隨不同菜色與口味需求，調整比例，創造無限的美味樂趣。此次「常日茶」與「醬油」兩款「調配極選」系列新品，將由「林好商店」獨家推出。預計於2025年10月起，在林好商店實體門市「台南市中西區忠義路二段63號，林百貨旁」以及林百貨購物網同步上市，為人們的日常餐桌帶來更極致的台灣風土滋味。



林好商店 × 葉怡蘭 調配極選 聯名系列

活動時間：2025年10月起

活動內容：推出以「茶」與「醬油」為主題的全新風土企劃，包含「常日茶」四款（芳春、蘊夏、豐秋、暖冬）與「台南味黑豆醬油」兩款（醇釀、雙豆雙釀）。以台灣本產茶葉與黑豆為素材，透過調配哲學創造日常飲食新風味，展現「讓台灣風土走進日常」的生活理念。

林好商店

地址：台南市中西區忠義路二段63號（林百貨旁）

購買通路：林好商店實體門市、林百貨購物網

▲林好商店攜手葉怡蘭推出「調配極選」系列，用茶與醬油詮釋台灣風土新味覺

