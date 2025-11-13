小笠原山平台360度無死角視野！生態攝影達人黃源明帶路，發現滿山楓紅與遠山層巒交織成最夢幻秋景。

阿里山楓紅正美，阿里山賓館推出「玩攝阿里山楓紅假期」，邀攝影達人黃源明帶旅客拍楓紅雲海、看曙光，體驗高山四大奇景。

提到阿里山，許多人會先想到春天的櫻花，然而阿里山的秋冬景色更是別有韻味 。隨著2025年進入尾聲，阿里山國家森林遊樂區迎來了最夢幻的楓紅季節，綠、黃、橘、紅交織的楓葉景致，搭配秋冬限定的磅礡雲海，構成一幅令人屏息的畫面 。這裡不僅是台灣的旅遊瑰寶，更被推薦為「2025全球必訪旅遊勝地」 ，吸引著無數旅人前來體驗這場視覺饗宴。

▲阿里山森林鐵路小火車穿越山林晨光，是最經典的旅程畫面。



阿里山賞楓熱點，小笠原山平台擁抱360度楓紅

阿里山楓葉最佳觀賞期大約落在每年的11月中下旬到12月下旬 。這個時期，園區內的青楓和台灣紅榨槭等楓樹，會從翠綠逐漸轉為金黃、橘紅，色彩斑斕 。在眾多賞楓景點中，小笠原山觀景平台無疑是最受矚目的焦點 。此外，慈雲寺的莊嚴、沼平車站的復古以及對高岳車站的靜謐，也都是不容錯過的賞楓好去處 。小笠原山平台以其海拔2488公尺的高度和360度的無死角視野聞名 ，站在平台上，遊客不僅能將滿山滿谷的楓紅盡收眼底，更有機會同時欣賞到翻騰的雲海，甚至能遠眺玉山群峰的壯麗 。

▲小笠原山平台360度無死角視野，滿山楓紅與遠山層巒交織成最夢幻秋景。

攝影達人黃源明帶路，深入阿里山楓紅秘境

為了讓旅客能更深度體驗阿里山之美，位於園區中心的阿里山賓館特別邀請了知名的生態攝影達人黃源明領路 。黃源明老師將這次的旅程形容為「玩攝阿里山楓紅假期」 。他指出，小笠原山曾被「紐約時報」與「國家地理雜誌」推薦為台灣必訪秘境 ，是阿里山最美也最遠的六星級景點 。過去因為距離限制，只有願意步行的朋友才能一睹其風采 。但這次，阿里山賓館特別為指定日入住的貴賓安排，搭乘祝山線電動遊園車至祝山車站，再輕鬆徒步500公尺即可抵達小笠原山觀景平台 ，在達人黃源明的專業解說下，捕捉楓紅與雲海交織的夢幻畫面 。

▲生態攝影達人黃源明於小笠原山帶領旅客美拍楓紅與山嵐。

阿里山賓館獨享夕陽雲瀑，2025日出曙光專案啟動

這趟旅程的體驗不僅止於白天的楓紅，傍晚回到阿里山賓館，住客可以獨享7樓觀景台的絕佳位置 。以塔山為背景，欣賞絢麗夕陽染紅天際，以及壯觀的雲瀑流雲 ，搭配飯店提供的阿里山秋冬特色美味佳餚 ，無疑是身心靈的極致享受。體力充沛的遊客，也可以挑戰清晨步行祝山步道，前往小笠原山平台迎接曙光 。阿里山賓館表示，此次「玩攝阿里山楓紅假期」住房專案，限定12月5日、12月12日、12月19日入住 ，並於11月13日官網線上開賣 。此外，廣受好評的「日出曙光」專案也持續在官網銷售至2025年12月30日止 ，入住此專案即可享有祝山線觀日火車票 ，為自己和家人安排一場難忘的森林、小火車與賞楓小旅行 。

▲阿里山秋冬氣候穩定，層層雲海壯闊翻湧，是攝影愛好者最愛的季節。

玩攝阿里山楓紅假期、日出曙光住房專案

玩攝阿里山楓紅假期：2025/12/5、12/12、12/19

日出曙光專案：即日起至2025/12/30

活動內容： 凡於指定日期入住阿里山賓館，可隨生態攝影達人黃源明前往小笠原山平台，拍攝楓紅與雲海交織的夢幻景色，並於館內觀景台欣賞夕陽與雲瀑。另有日出曙光專案附贈祝山線觀日火車票，旅客可輕鬆登山賞日出。

阿里山賓館

官網線上訂房（2025/11/13起開賣）

地址：嘉義縣阿里山鄉香林村16號

電話：(05)267-9811

※活動與優惠以阿里山賓館官網公告為準。

▲阿里山賓館豪華雙人房，窗外即可欣賞塔山與雲霧美景。



