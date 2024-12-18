嘉義住宿推薦先衝民宿！以阿里山為主要觀光地的嘉義，有許多在地民宿可以看到阿里山的山嵐、雲海美景，不少內行旅客都會住在嘉義阿里山景點周邊，不用大清晨爬山，在房間內就能看到阿里山日出雲海，看完直接順遊附近阿里山景點，窩客島這次幫你找出5間嘉義民宿，其中包括位在阿里山周邊的嘉義景觀民宿，以及充滿阿里山森林度假感的木屋套房，如果不想上山的話，在嘉義市中心也有日式老宅檜木木屋可以選擇。



▲嘉義住宿5大推薦，日式老宅、阿里山景觀木屋/ WalkerLand窩客島整理



▲嘉義民宿推薦5選，阿里山景觀房內就能看/ WalkerLand窩客島整理



嘉義民宿小木屋推薦：有春枟宅、漫步雲端民宿、阿漢的家民宿

來嘉義玩就要住木屋！首推嘉義檜木老宅民宿「有春枟宅」，由檜木老宅打造的民宿內，有著榻榻米臥房、檜木樓梯，還有以紅磚與石子搭配的古風浴池，整個空間充滿日式復古風情，就位在嘉義市文化路夜市附近，讓你免上山就能體驗日式老宅木屋住宿；此外，也有主打木屋套房的嘉義民宿，像是位在嘉義瑞里風景區周邊的「漫步雲端民宿」、「阿漢的家民宿」，不只可以觀賞瑞里雲海、山嵐等美景，不同季節在民宿中還能看到螢火蟲、紫藤花等景象。



▲嘉義日式檜木老宅民宿推薦：有春枟宅/魔王的碗公提供、WalkerLand窩客島整理



▲嘉義民宿小木屋推薦：漫步雲端民宿/DPM提供、WalkerLand窩客島整理



嘉義阿里山住宿推薦：傳說民宿、高帝園茶業民宿

假日玩阿義阿里山，如果訂不到嘉義阿里山住宿，不妨到阿里山石棹步道群附近的「傳說民宿」，距離奮起湖風景區也很近，房間寬敞有質感，還設有觀賞陽台，讓你在房間內就能看到日出、夕陽照射在整個茶園山嵐的美景；「高帝園茶業民宿」由得過各種獎項的嘉義瑞里茶農開設，歐風造型的民宿內提供泡茶區，讓旅客品茶、購買茶葉，還有製茶、茶席等體驗活動，是間結合茶葉的民宿，位在嘉義綠色隧道的入口附近，玩阿里山周邊景點十分方便，在頂樓還能看到山嵐雲海。



▲嘉義阿里山住宿推薦：傳說民宿，房間內就能看阿里山日出、夕陽/伊包子のyi 享宮殿提供、WalkerLand窩客島整理



▲嘉義瑞里周邊住宿推薦：高帝園茶業民宿，就在嘉義綠色隧道附近/捲毛阿偉提供、WalkerLand窩客島整理



有春枟宅 位置資訊

地址：嘉義市西區中山路366巷12號

電話：0910-516-977

完整介紹由部落客「魔王的碗公」於窩客島分享：嘉義市西區有春枟宅 嘉義首間檜木精品級民宿 鄰近文化路夜市只要3分鐘 嘉義民宿推薦



漫步雲端民宿 位置資訊

地址：嘉義縣梅山鄉瑞里村科子林15號

電話：0980-290-061

完整介紹由部落客「DPM」於窩客島分享：【嘉義‧瑞里】漫步雲端民宿│免費螢火蟲導覽、木屋套房附早餐，可泡茶欣賞庭院美景，發呆亭讓你遠眺茶園深山



阿漢的家民宿 位置資訊

地址：嘉義縣梅山鄉79號

電話： 0932-981-526

完整介紹由部落客「希沙良的部屋」於窩客島分享：嘉義瑞里民宿。紫藤花美環境優、主人多聞又風趣的度假木屋──阿漢的家



傳說民宿 位置資訊

地址：嘉義縣竹崎鄉中和村石桌12號

電話：0954-068-809

完整介紹由部落客「伊包子のyi 享宮殿」於窩客島分享：[嘉義阿里山]傳說民宿★鄰近石棹步道群，房間寬敞舒適，整片山巒與茶園景致盡收眼底



高帝園茶業民宿 位置資訊

地址：嘉義縣梅山鄉瑞里村3鄰幼葉林102之3號

電話：05-250-2345

完整介紹由部落客「捲毛阿偉」於窩客島分享：義縣梅山鄉高帝園茶業民宿 | 嘉義阿里山瑞里民宿推薦！大房間大視野還有早餐等體驗～



更多 嘉義民宿 照片：



▲嘉義日式檜木老宅民宿推薦：有春枟宅，充滿日式復古風情/魔王的碗公提供、WalkerLand窩客島整理



▲嘉義日式檜木老宅民宿推薦：有春枟宅，充滿日式復古風情/魔王的碗公提供、WalkerLand窩客島整理

▲嘉義日式檜木老宅民宿推薦：有春枟宅/魔王的碗公提供、WalkerLand窩客島整理▲嘉義民宿木屋套房推薦：漫步雲端民宿/DPM提供、WalkerLand窩客島整理▲嘉義民宿木屋套房推薦：漫步雲端民宿，有天井可以看嘉義星空/DPM提供、WalkerLand窩客島整理▲嘉義民宿木屋套房推薦：阿漢的家民宿，瑞里紫藤花季必住/希沙良的部屋提供、WalkerLand窩客島整理▲嘉義民宿木屋套房推薦：阿漢的家民宿/希沙良的部屋提供、WalkerLand窩客島整理▲嘉義阿里山住宿推薦：傳說民宿，景觀台夕陽景象/伊包子のyi 享宮殿提供、WalkerLand窩客島整理▲嘉義瑞里周邊住宿推薦：高帝園茶業民宿，製茶DIY體驗/捲毛阿偉提供、WalkerLand窩客島整理▲嘉義梅山瑞里周邊住宿推薦：高帝園茶業民宿，看得到嘉義山嵐美景/捲毛阿偉提供、WalkerLand窩客島整理