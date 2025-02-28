3月玩嘉義必去阿里山賞櫻！每年3月便是阿里山櫻花盛開期，在阿里山國家風景區、阿里山國家森林遊樂區都種有櫻花，滿山都能看到夢幻的粉色櫻花花海，同時園區內也是紫藤花開花期，3月來嘉義阿里山賞花最夢幻，窩客島這次幫你整理7大必吃阿里山美食，不管是原住民風味美食、森林系茶屋都要去過，讓你來阿里山賞花、看山嵐美景，也能順路吃阿里山人氣美食。



▲嘉義人都推7間阿里山美食必吃，阿里山森林茶屋、原住民風味美食，賞阿里山櫻花季開吃 / WalkerLand窩客島整理



來嘉義阿里山吃美食，不妨先來吃看看在地獨特的原住民風味美食，像是「HANA廚房」、「游芭絲鄒族風味餐飲」不僅提供山豬肉、烤香腸等餐點，四周更滿滿綠意搭配木質裝潢十分愜意，；在阿里山森林遊樂園區裡的「茶田35號」，店面周圍有高聳樹林圍繞，就像在森林仙境中品茶一；此外也有仿福宮崎駿電影裡的石頭屋「阿將的家 23咖啡館」、超大份量火鍋「山賓餐廳」，都是嘉義在地人很推薦的阿里山美食。



▲嘉義阿里山美食7間推薦，嘉義人必吃大份量火鍋、苦茶油雞 / WalkerLand窩客島整理



嘉義原住民部落美食推薦必吃：HANA廚房

部落客 靜怡＆大顆呆 造訪 HANA廚房 說：

再訪阿里山鄉就是為了這收入口袋名單已久的【Hana廚房】，融合阿里山部落與南非的料理、新鮮現烤麵包以及自然風景等都讓人流連忘返，也難怪生意超好，是阿里山來吉部落超人氣美食！



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



HANA廚房

地址：嘉義縣阿里山鄉四鄰87-3號

電話：0975-117-154

完整介紹由部落客「靜怡＆大顆呆」於窩客島分享：嘉義來吉部落 ❙ Hana廚房 ❙ 原住民結合南非料理、秒殺現烤麵包 阿里山鄉人氣美食!



▲嘉義原住民部落美食推薦必吃：HANA廚房，原住民美食結合南非料理 /靜怡＆大顆呆 提供、WalkerLand窩客島整理



▲嘉義原住民部落美食推薦必吃：HANA廚房，用餐環境四面都能看到森林系風景 /靜怡＆大顆呆 提供、WalkerLand窩客島整理



嘉義阿里山美食必吃原住民山豬肉：游芭絲鄒族風味餐飲

部落客 Kiwi 造訪 游芭絲鄒族風味餐飲 說：

我最喜歡的就是鄒族原木烤肉，很值得來吃！肥瘦參半，大香腸再搭配蒜頭太烤起來都很厲害，一下子就被掃光了。



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



游芭絲鄒族風味餐飲

地址：嘉義縣阿里山鄉

完整介紹由部落客「Kiwi」於窩客島分享：嘉義游芭絲鄒宴餐廳︱嘉義阿里山夢幻景觀餐廳，原住民民特色料理相思木烤肉第一名！



▲嘉義阿里山美食人氣必吃原住民山豬肉：游芭絲鄒族風味餐飲 /Kiwi 提供、WalkerLand窩客島整理



▲嘉義阿里山美食人氣必吃：游芭絲鄒族風味餐飲，相思木柴燻山豬肉必點 /Kiwi 提供、WalkerLand窩客島整理



嘉義阿里山森林系茶屋：茶田35號

部落客 安妮與沙小郭 造訪 茶田35號 說：

既然來到這裡，安妮也想體驗在森林裡享受高山茶席啦！點的是總統茶席等級的阿里山金萱茶。阿里山金萱清綠透亮的茶湯，甘潤順口、澀味適中，帶有一股純雅的清香。



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



茶田35號

地址：嘉義縣阿里山鄉103號

電話：05-267-9764

完整介紹由部落客「安妮與沙小郭」於窩客島分享：【阿里山景點】茶田35號 阿里山最私房的森林茶席 享受藝文與森林療癒的時光



▲嘉義阿里山森林系茶屋：茶田35號，就在阿里山森林遊樂園區裡的小笠原山上 /安妮與沙小郭 提供、WalkerLand窩客島整理



▲嘉義阿里山森林系茶屋：茶田35號，也有提供鹹食 /安妮與沙小郭 提供、WalkerLand窩客島整理



嘉義阿里山咖啡廳人氣必去：阿將的家 23咖啡館

部落客 靜兒貪吃遊玩愛分享 造訪 阿將的家 23咖啡館 說：

宛如童話般的宮崎駿石頭屋、魔戒裡的愛人國度，搭配上優美的山巒美景，成了熱門的人氣景點，隨處還可以看到悠然自得的貓咪們，多達11隻貓咪，也成了貓奴們的熱愛。



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



阿將的家 23咖啡館

地址：嘉義縣阿里山鄉四鄰129-6號

電話：05-256-1930

完整介紹由部落客「靜兒貪吃遊玩愛分享」於窩客島分享：嘉義縣阿里山鄉美食-阿將的家23咖啡館



▲嘉義阿里山咖啡廳人氣必去：阿將的家 23咖啡館，彷彿是宮崎駿電影裡的童話石頭屋 /靜兒貪吃遊玩愛分享 提供、WalkerLand窩客島整理



▲嘉義阿里山咖啡廳人氣必去：阿將的家 23咖啡館，店裡有11隻超萌貓店長 /靜兒貪吃遊玩愛分享 提供、WalkerLand窩客島整理



嘉義阿里山超大份量火鍋：山賓餐廳

部落客 Ivan Sha 造訪 山賓餐廳 說：

原本上山時眼睛很餓想要多點一點，反而是服務人員說這樣可能吃不完，也因此更可以知道火鍋的份量有多少，湯入口也不會口味過重讓人覺得口渴。



山賓餐廳

地址：嘉義縣阿里山鄉19號

電話：05-267-9633

完整介紹由部落客「Ivan Sha」於窩客島分享：嘉義阿里山-火鍋量多合菜滿足-山賓餐廳



▲嘉義阿里山超大份量火鍋：山賓餐廳 /Ivan Sha 提供、WalkerLand窩客島整理



▲嘉義阿里山超大份量火鍋：山賓餐廳 /Ivan Sha 提供、WalkerLand窩客島整理



嘉義人都推阿里山苦茶油雞：街角永富苦茶油雞

部落客 省錢旅遊達人 造訪 街角永富苦茶油雞 說：

七菜一湯的搭配我們選了筍子湯, 吃起來鹹香還帶點筍子的清甜，這一餐大家都吃得心滿意足,很快就盤底朝天,難怪連當地人都推薦喔!



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



街角永富苦茶油雞

地址：嘉義縣阿里山鄉樂野114-2號

電話：05-256-1488

完整介紹由部落客「省錢旅遊達人」於窩客島分享：阿里山美食｜在地人推薦的苦茶油雞



▲嘉義人都推阿里山苦茶油雞：街角永富苦茶油雞 /省錢旅遊達人 提供、WalkerLand窩客島整理



▲嘉義人都推阿里山苦茶油雞：街角永富苦茶油雞，家族出遊必吃合菜菜單 /省錢旅遊達人 提供、WalkerLand窩客島整理



嘉義鐵道旁復古咖啡廳：十字鳴心咖啡

部落客 Coco Lin 造訪 十字鳴心咖啡 說：

店門口還販售著佛手瓜及深山才有的小農作物，特別還開了一個窗口，在外頭就可以看到老闆在裡頭手沖咖啡，現場除了有阿里山咖啡，還有老闆的私嚐這也太讓人好奇了。



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



十字鳴心咖啡

地址：嘉義縣阿里山鄉十字路4號

電話：0933-274-774

完整介紹由部落客「Coco Lin」於窩客島分享：嘉義縣阿里山鄉(嘉義/阿里山)十字鳴心咖啡



▲嘉義鐵道旁復古咖啡廳：十字鳴心咖啡，位在十字路車站附近 /Coco Lin 提供、WalkerLand窩客島整理



▲嘉義鐵道旁復古咖啡廳：十字鳴心咖啡 /Coco Lin 提供、WalkerLand窩客島整理