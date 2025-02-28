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嘉義阿里山美食秘境7選！嘉義最推「超大份量火鍋 阿里山森林茶屋」，賞阿里山櫻花順吃。

嘉義美食 阿里山美食 嘉義阿里山 HANA廚房 more
2025-02-28 19:09:00 文字：編輯 鄭亦庭 綜合報導 圖片：各個部落客
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編輯 鄭亦庭

編輯 鄭亦庭

3月玩嘉義必去阿里山賞櫻！每年3月便是阿里山櫻花盛開期，在阿里山國家風景區、阿里山國家森林遊樂區都種有櫻花，滿山都能看到夢幻的粉色櫻花花海，同時園區內也是紫藤花開花期，3月來嘉義阿里山賞花最夢幻，窩客島這次幫你整理7大必吃阿里山美食，不管是原住民風味美食、森林系茶屋都要去過，讓你來阿里山賞花、看山嵐美景，也能順路吃阿里山人氣美食。

▲嘉義人都推7間阿里山美食必吃，阿里山森林茶屋、原住民風味美食，賞阿里山櫻花季開吃 / WalkerLand窩客島整理

來嘉義阿里山吃美食，不妨先來吃看看在地獨特的原住民風味美食，像是「HANA廚房」、「游芭絲鄒族風味餐飲」不僅提供山豬肉、烤香腸等餐點，四周更滿滿綠意搭配木質裝潢十分愜意，；在阿里山森林遊樂園區裡的「茶田35號」，店面周圍有高聳樹林圍繞，就像在森林仙境中品茶一；此外也有仿福宮崎駿電影裡的石頭屋「阿將的家 23咖啡館」、超大份量火鍋「山賓餐廳」，都是嘉義在地人很推薦的阿里山美食。

▲嘉義阿里山美食7間推薦，嘉義人必吃大份量火鍋、苦茶油雞 / WalkerLand窩客島整理


嘉義原住民部落美食推薦必吃：HANA廚房

部落客 靜怡＆大顆呆 造訪 HANA廚房 說：
再訪阿里山鄉就是為了這收入口袋名單已久的【Hana廚房】，融合阿里山部落與南非的料理、新鮮現烤麵包以及自然風景等都讓人流連忘返，也難怪生意超好，是阿里山來吉部落超人氣美食！

部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）

HANA廚房
地址：嘉義縣阿里山鄉四鄰87-3號
電話：0975-117-154
完整介紹由部落客「靜怡＆大顆呆」於窩客島分享：嘉義來吉部落 ❙ Hana廚房 ❙ 原住民結合南非料理、秒殺現烤麵包 阿里山鄉人氣美食!

▲嘉義原住民部落美食推薦必吃：HANA廚房，原住民美食結合南非料理 /靜怡＆大顆呆 提供、WalkerLand窩客島整理

▲嘉義原住民部落美食推薦必吃：HANA廚房，用餐環境四面都能看到森林系風景 /靜怡＆大顆呆 提供、WalkerLand窩客島整理


嘉義阿里山美食必吃原住民山豬肉：游芭絲鄒族風味餐飲

部落客 Kiwi 造訪 游芭絲鄒族風味餐飲 說：
我最喜歡的就是鄒族原木烤肉，很值得來吃！肥瘦參半，大香腸再搭配蒜頭太烤起來都很厲害，一下子就被掃光了。

部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）

游芭絲鄒族風味餐飲
地址：嘉義縣阿里山鄉
完整介紹由部落客「Kiwi」於窩客島分享：嘉義游芭絲鄒宴餐廳︱嘉義阿里山夢幻景觀餐廳，原住民民特色料理相思木烤肉第一名！

▲嘉義阿里山美食人氣必吃原住民山豬肉：游芭絲鄒族風味餐飲 /Kiwi 提供、WalkerLand窩客島整理

▲嘉義阿里山美食人氣必吃：游芭絲鄒族風味餐飲，相思木柴燻山豬肉必點 /Kiwi 提供、WalkerLand窩客島整理


嘉義阿里山森林系茶屋：茶田35號

部落客 安妮與沙小郭 造訪 茶田35號 說：
既然來到這裡，安妮也想體驗在森林裡享受高山茶席啦！點的是總統茶席等級的阿里山金萱茶。阿里山金萱清綠透亮的茶湯，甘潤順口、澀味適中，帶有一股純雅的清香。

部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）

茶田35號
地址：嘉義縣阿里山鄉103號
電話：05-267-9764
完整介紹由部落客「安妮與沙小郭」於窩客島分享：【阿里山景點】茶田35號 阿里山最私房的森林茶席 享受藝文與森林療癒的時光

▲嘉義阿里山森林系茶屋：茶田35號，就在阿里山森林遊樂園區裡的小笠原山上 /安妮與沙小郭 提供、WalkerLand窩客島整理

▲嘉義阿里山森林系茶屋：茶田35號，也有提供鹹食 /安妮與沙小郭 提供、WalkerLand窩客島整理


嘉義阿里山咖啡廳人氣必去：阿將的家 23咖啡館

部落客 靜兒貪吃遊玩愛分享 造訪 阿將的家 23咖啡館 說：
宛如童話般的宮崎駿石頭屋、魔戒裡的愛人國度，搭配上優美的山巒美景，成了熱門的人氣景點，隨處還可以看到悠然自得的貓咪們，多達11隻貓咪，也成了貓奴們的熱愛。

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阿將的家 23咖啡館
地址：嘉義縣阿里山鄉四鄰129-6號
電話：05-256-1930
完整介紹由部落客「靜兒貪吃遊玩愛分享」於窩客島分享：嘉義縣阿里山鄉美食-阿將的家23咖啡館

▲嘉義阿里山咖啡廳人氣必去：阿將的家 23咖啡館，彷彿是宮崎駿電影裡的童話石頭屋 /靜兒貪吃遊玩愛分享 提供、WalkerLand窩客島整理

▲嘉義阿里山咖啡廳人氣必去：阿將的家 23咖啡館，店裡有11隻超萌貓店長 /靜兒貪吃遊玩愛分享 提供、WalkerLand窩客島整理


嘉義阿里山超大份量火鍋：山賓餐廳

部落客 Ivan Sha 造訪 山賓餐廳 說：
原本上山時眼睛很餓想要多點一點，反而是服務人員說這樣可能吃不完，也因此更可以知道火鍋的份量有多少，湯入口也不會口味過重讓人覺得口渴。

山賓餐廳 
地址：嘉義縣阿里山鄉19號
電話：05-267-9633
完整介紹由部落客「Ivan Sha」於窩客島分享：嘉義阿里山-火鍋量多合菜滿足-山賓餐廳

▲嘉義阿里山超大份量火鍋：山賓餐廳 /Ivan Sha 提供、WalkerLand窩客島整理

▲嘉義阿里山超大份量火鍋：山賓餐廳 /Ivan Sha 提供、WalkerLand窩客島整理


嘉義人都推阿里山苦茶油雞：街角永富苦茶油雞

部落客 省錢旅遊達人 造訪 街角永富苦茶油雞 說：
七菜一湯的搭配我們選了筍子湯, 吃起來鹹香還帶點筍子的清甜，這一餐大家都吃得心滿意足,很快就盤底朝天,難怪連當地人都推薦喔!

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街角永富苦茶油雞
地址：嘉義縣阿里山鄉樂野114-2號
電話：05-256-1488
完整介紹由部落客「省錢旅遊達人」於窩客島分享：阿里山美食｜在地人推薦的苦茶油雞

▲嘉義人都推阿里山苦茶油雞：街角永富苦茶油雞 /省錢旅遊達人 提供、WalkerLand窩客島整理

▲嘉義人都推阿里山苦茶油雞：街角永富苦茶油雞，家族出遊必吃合菜菜單 /省錢旅遊達人 提供、WalkerLand窩客島整理


嘉義鐵道旁復古咖啡廳：十字鳴心咖啡

部落客 Coco Lin 造訪 十字鳴心咖啡 說：
店門口還販售著佛手瓜及深山才有的小農作物，特別還開了一個窗口，在外頭就可以看到老闆在裡頭手沖咖啡，現場除了有阿里山咖啡，還有老闆的私嚐這也太讓人好奇了。

部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）

十字鳴心咖啡
地址：嘉義縣阿里山鄉十字路4號
電話：0933-274-774
完整介紹由部落客「Coco Lin」於窩客島分享：嘉義縣阿里山鄉(嘉義/阿里山)十字鳴心咖啡

▲嘉義鐵道旁復古咖啡廳：十字鳴心咖啡，位在十字路車站附近 /Coco Lin 提供、WalkerLand窩客島整理

▲嘉義鐵道旁復古咖啡廳：十字鳴心咖啡 /Coco Lin 提供、WalkerLand窩客島整理

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相關商家

HANA廚房

phone
place嘉義縣阿里山鄉第二鄰部落市集二樓
4.50 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.70
服務品質
4.10
裝潢氣氛
4.30
CP值
4.20
share place

游芭絲鄒族風味餐飲

phone0928-222-583
place嘉義縣阿里山鄉山美村1鄰1-8號
4.55 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.57
服務品質
4.36
裝潢氣氛
4.71
CP值
4.50
share place

茶田35號MountainAliTeaNO.35

phone05-2679764
place嘉義縣阿里山鄉鄉中正村34號
4.25 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
share place

阿將的家 23咖啡館

phone05-2561930
place嘉義縣阿里山鄉樂野村四鄰129-6號
4.42 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.46
服務品質
4.33
裝潢氣氛
4.04
CP值
4.54
share place

阿里山山賓餐廳

phone05-2679633
place嘉義縣阿里山鄉中正村19號
3.50 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
3.50
服務品質
3.50
裝潢氣氛
3.50
CP值
3.50
share place

街角永富苦茶油雞(允裕餐飲)

phone05-2561488
place嘉義縣阿里山鄉樂野114-2號
4.60 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
3.00
CP值
4.00
share place

十字鳴心咖啡

phone
place嘉義縣阿里山鄉十字村1鄰4號4號
5.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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