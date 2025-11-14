米其林一星天香樓「風華蟹宴」限時開吃！十道新蟹饌詮釋江南冬味，致敬亞都麗緻四十年傳承。

米其林一星天香樓迎來創立40週年，以「天香四十‧風華蟹宴」限時登場，十道蟹饌結合熟成酒，重現江南冬日風華。

台北米其林一星餐廳天香樓迎來了40週年的重要里程碑「這家以正宗杭州菜聞名的食府「隸屬於台北亞都麗緻大飯店「長久以來都是饕客心中品嚐江南風味的首選。為慶祝這難得的時刻，天香樓自2025年11月14日起至12月30日止，隆重推出「天香四十．風華蟹宴」紀念饗宴，主廚路凱源團隊以其深厚功力，設計出十道全新蟹料理，要帶領食客體驗一場橫跨四十年的味覺盛宴，展現江南蟹宴的四食巧思。



▲傳承杭味四十年 天香樓以生活美學詮釋風雅

天香樓40年風華，堅持立冬至冬至最肥美蟹膏

天香樓的品蟹傳統並非隨波逐流，而是有著深刻的堅持。自1985年從香港傳承來台，餐廳便奠定了其在台灣杭饌的權威地位，更是帶動港台品蟹風潮的先驅之一。天香樓始終堅守江南飲食的時令精髓「嚴格遵守「順時而生」的雅致，堅持只在立冬至冬至這段期間，也就是大閘蟹膏黃最為豐腴飽滿的黃金時刻，才正式開席蟹宴，這份對品質的把關，正是天香樓40年來屹立不搖的秘密。



▲十道創意蟹饌登場 重現江南冬令風味

珍稀39年紹興老酒佐蟹，品味歲月沉釀初心

為紀念40週年，天香樓此次特別啟封了由台灣菸酒公司珍藏「自1986年以來的39年陳年紹興老酒，這不僅是一瓶酒，更是天香樓「歲月有味、初心不變」待客哲學的象徵。凡於活動期間享用蟹宴套餐並加入「緻友會員」的賓客即可獲贈「天香四十感謝禮」，選擇享用這杯「天香精釀四十年版」或「精選四十年老茶」。此次蟹宴更推出「流金四盞」餐酒搭配「精選四款長期熟成的佳釀，包含30年的日本古酒與12年的西班牙雪莉酒，旨在以熟成酒體的厚度與深邃風味，使蟹膏的醇厚感更為立體「留下綿長的回甘。

十道新蟹饌！演繹鮮巧香濃四重食趣

今年路凱源主廚團隊以「鮮」 「巧」 「香」 「濃」四種食趣為核心，打造了十道橫跨經典與創新的蟹料理。其中最受矚目的「禿黃油撈飯」承襲宋人風雅「極盡奢華地使用五隻以上大閘蟹的純蟹黃與蟹膏，不含一絲蟹肉，僅以豬油細火慢烹，一碗便藏盡數蟹精華，香濃鮮潤無以復加。套餐價格為每套6600元加10%服務費，餐酒搭配則為1800元加10%服務費。



▲台北亞都麗緻天香樓40年！風華蟹宴限時登場，39年紹興老酒佐大閘蟹

從帝王蟹麻婆到蟹骨醬年糕，傳統杭菜新靈魂

天香樓的創新不僅止於此，「帝王蟹麻婆魚豆腐」巧妙融合川、杭技法，將天香樓招牌的杭州魚圓取代傳統豆腐，搭配帝王蟹肉的鮮甜，為麻婆風味注入華麗層次。「船家蟹骨醬年糕」則重現江南舟家風味，以特製XO醬與蟹骨精華熬製的醬汁，包裹著柔韌的寧波年糕，豪邁而濃郁。此外「秘製花雕凍蟹」 「桂花銀芽炒蟹鬆」以及「天香鮮蟹菜飯二吃」等料理，皆展現了團隊在處理蟹餚上的深厚底蘊與巧思，為40年的里程碑寫下嶄新的註解。



▲老饕必吃大閘蟹推薦！天香樓米其林一星杭菜，演繹江南鮮巧香濃





天香四十‧風華蟹宴

活動時間： 2025年11月14日至12月30日

活動內容： 天香樓慶祝成立40週年，推出「天香四十‧風華蟹宴」紀念饗宴，由主廚路凱源以「鮮、巧、香、濃」四大主題打造十道創意蟹料理，包含禿黃油撈飯、船家蟹骨醬年糕、帝王蟹麻婆魚豆腐、秘製花雕凍蟹等。另搭配「天香四十‧流金四盞」熟成酒體驗，凡於活動期間加入「緻友會員」，可獲贈「天香精釀四十年版」或「精選四十年老茶」一杯。



天香樓（台北亞都麗緻大飯店）

電話：02-2597-1234

地址：台北市中山區民權東路一段41號

