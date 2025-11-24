濕冷天氣衣物總是曬不乾，換季洗衣心好累……這樣做一招告別悶臭及菌蟎威脅，穿上清爽好心情

最近氣溫不但逐漸轉涼，天氣還陰晴不定，讓人忍不住想起每年濕冷冬季的洗衣噩夢：衣服不但曬不乾，洗完還殘留一股悶味。偏偏此時又是衣物換季的時刻，一堆夏季衣物等待洗淨收納，剛拿出來的厚棉被與毛毯，沒洗擔心變成塵蟎的遊樂場，再加上全家大小每日換下夾雜戶外細菌的衣物，一次洗太多又怕洗劑沖不乾淨造成寶貝肌膚不適，光想到就讓人崩潰。



▲台酒生技易洗樂抗菌防蟎洗衣精，99%抗菌、有效防蟎並抑制過敏源*



這時候，一瓶能同時兼顧潔淨、抗菌、防蟎與低敏的洗衣精，真的是家事救星。台酒生技易洗樂抗菌防蟎洗衣精，99%抗菌、有效防蟎並抑制過敏源*，且低泡好沖洗，迅速清走濕冷季節種種洗衣困擾，讓全家衣物洗後乾淨清新，即使在陰鬱冬季，穿上也能擁有好心情。





換季洗衣先分類，溫和潔淨不刺激

每到換季時節，待洗衣物特別多的時候，洗衣更需要技巧。先將貼身衣物、外出厚衣、棉被毛毯區分開來，進一步依材質加以分類，絲質、針織等質料的衣物裝入洗衣袋，就可避免在洗滌過程中和其他衣物互相摩擦，傷害珍貴的衣物。做好這些前置作業後，接下來就缺一瓶給力的洗衣精。易洗樂抗菌防蟎洗衣精的實力，用過的都讚不絕口。



它使用「啤酒花＋柑橘」雙效植萃配方，啤酒花萃取物透過超臨界二氧化碳（CO₂）萃取，攜手柑橘精華組成「髒污剋星」，能溫和清潔，洗淨力讓人驚豔！



▲「啤酒花＋柑橘」雙效植萃配方，溫和清潔，洗淨力讓人驚豔！



對家中有敏感肌或小寶貝的人來說，更在意的是能不能有效抗菌防蟎與洗不洗得乾淨。易洗樂抗菌防蟎洗衣精經SGS及紡織綜合研究所多項專業檢驗，不僅不含螢光劑、漂白劑、三氯沙、環境荷爾蒙壬基酚這些有害化學成分，更可有效抑制衣物上容易孳生的有害病菌，抗菌率高達99%以上，同時抑制塵蟎過敏源*，並通過美國FDA認證實驗室低敏驗證，配方溫和也可手洗，全家大小裡裡外外的衣物都能一瓶搞定。



*經SGS檢驗，可有效抑制衣物上容易孳生的金黃色葡萄球菌、白色念珠球菌及綠膿桿菌達99%，並抑制塵蟎過敏源。





好沖好洗，省水、省力、省時間

一般洗劑如果泡泡太多、久沖不淨，不僅耗水更耗時，久泡也容易殘留悶味，是冬季洗衣另一個讓人憂心的地方。易洗樂抗菌防蟎洗衣精的獨家配方大大減低這方面的困擾，泡沫剛剛好的細緻綿密，能深入衣物纖維帶走髒污，清水一沖迅速崩解，不僅縮短了洗衣的時間，也節省了不少用水，對於現代需要兼顧工作與家庭的爸媽來說，讓生活多了從容和餘裕。



洗後衣物恢復舒爽的蓬鬆手感，貼身衣物清爽不黏膩，衣服上還會散發自然淡雅不刺鼻的柑橘清香，聞起來舒服又療癒，對於將收納的夏季衣物多一份安心，穿上身的冬季衣物則多一份開心，更令人期待的是每天入睡前蓋上洗淨過的冬被，窩在蓬鬆被窩裡恣意享受那股清新香氣，一整天的疲憊都瞬間融化，讓人忍不住讚嘆，原來幸福可以這麼簡單。





多重認證最安心，洗衣首選這一瓶

以前一想到冬天洗衣，就讓人覺得壓力山大；有了易洗樂抗菌防蟎洗衣精之後，反而讓人有點期待這個「換季洗衣儀式」！從清潔力、抗菌防蟎力到療癒力，每一項表現都可圈可點，植萃溫和配方連家裡最嬌嫩的寶寶衣物都能放心洗淨，不用再擔心刺激敏感肌膚。低泡好沖洗的設計，讓洗衣不再是費時費力又耗水的苦差事，穿上清爽芬芳的衣物更成為一種享受，是生活中不可或缺的淨化儀式。





