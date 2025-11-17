芬普尼毒雞蛋事件後！2025雞蛋編號怎麼看、最新雞蛋溯源查詢教學，籠飼蛋和平飼蛋差在哪。

「雞蛋編號怎麼看？」2025雞蛋溯源教學！從芬普尼雞蛋事件看食安新趨勢，學會解讀蛋殼代碼C、B、F、O含義，一次了解籠飼、平飼、放牧、有機雞蛋差異，教你查詢來源、辨識認證標章，買到真正安心的好蛋。

雞蛋是每日飲食中最常見的食材，卻也是最容易被忽略的食品安全環節。2025年因「芬普尼雞蛋事件」再度引發關注，不少民眾開始學會「看懂雞蛋編號」。這串印在蛋殼上的數字與英文字母，不只是包裝資訊，更像雞蛋的身分證，記錄了來源牧場、洗選廠及飼養方式。了解編碼含義，才能在選購時確保自己買到安全、安心的好蛋。



▲芬普尼雞蛋事件後，雞蛋編碼怎麼查？C、B、F差在哪一次懂

▲雞蛋來源查詢教學！看懂蛋殼代碼O、F、B、C就能買到安全好蛋







雞蛋溯源制度上路 消費者可追查來源

根據農業部規定，自2022年起供應超商、量販、學校及網購通路的洗選蛋，須逐顆噴印「雞蛋溯源編碼」，並登錄於「台灣雞蛋溯源平台」。每顆蛋殼上都印有兩行資訊：第一行為牧場與洗選廠代碼，第二行則顯示包裝日期與飼養方式代號（O、F、B、E、C）。



若消費者想查詢雞蛋來源，只要輸入這串溯源碼，就能查出是哪間牧場生產、哪個洗選廠包裝。以近期芬普尼事件為例，代碼「I47045-251023C」代表蛋來自文雅畜牧場，於2025年10月23日包裝，且屬「C」級籠飼蛋。

C、B、F、O代表什麼？雞蛋飼養方式一次懂

雞蛋代碼最後一個字母代表母雞的飼養方式，也是消費者能快速辨別「友善蛋」的依據。「C」是一般籠飼（Cage），母雞終生關在格子籠中，活動空間狹小；「E」代表豐富化籠飼（Enriched Cage），籠內空間稍大並加裝棲架；「B」是平飼（Barn），雞可在室內自由走動；「F」代表放牧（Free Range），母雞能在戶外活動、享受陽光；「O」則是有機生產（Organic），從飼料到土地皆符合嚴格驗證標準。若重視動物福利與雞蛋品質，建議優先選擇B、F或O標示的雞蛋。

如何安心選購雞蛋？三步驟快速檢查

想買到安全又新鮮的雞蛋，可以遵循三個重點。第一，認明標章。像CAS台灣優良農產品、友善生產、人道飼養或動物福利標章，都代表經過檢驗與驗證。第二，查看蛋殼編碼。O、F、B屬友善飼養，E、C為籠飼系統。第三，觀察外觀與保存條件。蛋殼應完整潔淨，盒裝產品要有生產日期與有效期限，並選擇冷藏保存的通路購買。

籠飼蛋真的不能吃嗎？專家：重點是來源清楚

坊間流傳「C字尾別買」的說法，其實籠飼蛋並非絕對不安全。專家指出，只要遵守法規、來源明確、冷鏈保存得當，籠飼蛋同樣符合食安標準。不過，若希望支持友善飼養與動物福利，可選擇平飼或放牧蛋。這些雞蛋雖價格較高，但在飼養環境與蛋品質上更自然、健康。最重要的還是確保雞蛋具備完整溯源編碼，才能讓食安更有保障。

消費者可用溯源平台查詢 選蛋更安心

想知道手中雞蛋從哪來，只要上「台灣雞蛋溯源管理系統」，輸入蛋殼上的編碼即可查出牧場與洗選廠資訊。未來政府也將擴大監管範圍，納入早餐店、烘焙業及連鎖餐飲，讓雞蛋安全從產地到餐桌都能追蹤。學會看懂雞蛋編號，不僅是保障自身健康的第一步，也是一種對友善農業的支持。



