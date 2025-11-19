在永續旅遊成為新旅行潮流的此刻，基隆以港都獨特的山海風光與城市魅力，打造出兼具便利與深度的低碳旅行新選擇。串連交通、景點、美食與在地生活風格，讓旅客以最輕鬆的方式走進基隆的日常與故事。

為響應現行推動節能減碳與永續旅遊政策，基隆市文化觀光局推出九款超值限定套票，從交通接駁到在地美食、火鍋、咖啡、酒吧、景點門票與導覽體驗，整合超過60家在地商家資源，打造出全新型態的低碳深度遊，讓旅客「一票在手、輕鬆暢遊」基隆港都。



基隆市文化觀光局局長江亭玫表示，九款套票依據遊程類型與消費情境分為「站點探索」、「主題生活」與「通行證」三大主題。站點探索系列針對經典景點設計三種票券，包括結合水路遊程與陽明海洋文化藝術館門票的「轉運站水路探索套票」、集結廟口夜市與基隆塔周邊冷飲、甜點與足浴體驗的「廟口夜市基隆塔探索套票」，以及包含和平島地質公園導覽與消費券的「和平島公園漫遊探索套票」，邀請旅客以套票為起點，深入體驗景點背後的城市故事與文化脈絡。

主題生活系列則從基隆人的日常出發，推出三款風格票券，分別聚焦在地火鍋、咖啡與酒吧。持票即可在指定店家消費鍋物即贈送海鮮拼盤，或至特色咖啡館兌換甜點或小食，更可造訪基隆個性酒吧兌換專屬調酒，讓遊客在旅行途中感受基隆日常生活的溫度與節奏。





而針對喜歡彈性安排、反覆探訪的旅人，基隆市文化觀光局更推出「火鍋通行證」、「咖啡通行證」與「酒吧通行證」，三款票券均可於效期內每日於合作店家使用一次，體驗每家店不同風味與風格，天天都能發現新驚喜，也是鼓勵旅客多次到訪基隆，累積基隆旅遊的深度與記憶。



提升便利性與操作彈性，所有票券皆採電子化發行，搭配QR Code核銷與線上平台整合，不僅方便攜帶與使用，更有效減少紙本資源，另外套票中使用的交通電子票卡為北北基好玩卡交通暢遊一日卡，能在效期內無限次搭乘台灣好行-濱海奇基線(T99)、基隆市區公車（1000號以下）、雙北市公車以及台北捷運，真正落實綠色旅遊理念。此次票券整合超過60家在地特色店家，從老字號美食、在地小吃、主題火鍋、精品咖啡到個性酒吧，串連基隆不同生活樣貌，也讓遊客能以更輕鬆的方式探索基隆的城市風景。



