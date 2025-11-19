基隆打造話題候車亭，公私協力翻轉城市日常、點亮通勤風景線。

在基隆，等公車不再只是通勤，而成了探索城市魅力的新方式。近年多座富含創意的特色候車亭相繼亮相，讓企業的品牌巧思自然融入市景，也讓市民在短暫停留中感受到更貼心、更具趣味的城市表情。

等公車是多數基隆通勤族的日常，如今這樣的日常也成了城市風景探索。從星宇航空的「機艙」、台畜的「熱狗舖」，到7-ELEVEN的「街角咖啡館」，多座引爆話題的特色候車亭，散落在城市各處，不僅溫暖晚歸市民的心，更成為城市行銷的絕佳範例

「我們來改造候車亭吧！」一切的起始點，始於基隆市長謝國樑的一個念頭，由副市長邱佩琳從零開始逐步實現。然而，要說服企業投入改造與後續維護並不容易，她便為每個站點、每家企業量身設計「故事腳本」，讓品牌能從候車亭中展現價值。









首開先河的和泰LEXUS，基隆第一座公私協力候車亭，因成效佳並做出口碑，就此企業到基隆，為與市府合作認養候車亭，注入一劑強心針，公私協力模式正式打開大門。









星宇航空更以最高規格投入，打造具飛機跑道概念的立面設計，成為話題度與品牌加值最高的代表。一般候車亭的改造，是針對正面和側面，星宇航空多加上方的立面設計，別出心裁的打造飛機跑道，從車站上方俯瞰，可以接受到的巧思，是金額投資最多，目前基隆品牌價值投注最多的公私協力候車亭。

