和平島不只看海，B 遺址升格國定遺址，千年海上考古島揭開新面貌。

走進和平島，你看到的可能是療癒海景，但腳下其實藏著跨越千年的文明故事，從史前聚落、原住民文化到大航海時代，這座小島以豐富的史跡與自然景觀交織成北台灣最獨特的「海上考古島」。

走進和平島時，你可能以為只是來看海、看奇岩怪石，但其實腳下的每一寸土地，都比想像中更精彩。這裡不只是北台灣最療癒的海景秘境，更是一座悄悄藏著千年故事的「海上考古島」，最近，和平島

考古遺址正式升格為國定考古遺址，也讓這座島嶼的旅遊魅力再次被世界看見。



▲和平島B考古遺址正式升格為國定考古遺址

如果你喜歡深度旅遊，那和平島是一定要走進去的地方。它的故事，不是幾十年，而是跨越了三、四千年，從新石器時代的聚落、鐵器時代原住民巴賽族文化，再到1626年西班牙人來到北台灣的冒險航程，這塊小小的土地，竟保存著如此密集的歷史痕跡。

考古團隊從2011年開始挖掘這一帶，陸續找到生活器具、墓葬、冶鐵遺跡，甚至挖出了台灣目前已知最早的天主教堂──西班牙殖民時代興建的「諸聖教堂」遺構。想像一下，你站在海邊吹著風，可能正踏在400年前西班牙傳教士行走過的地點，聽起來是不是有點浪漫、又有點時空交錯？也因為這段精彩的多元文化故事，和平島成為全台第13處國定考古遺址，這絕對不只是名銜，而是讓旅人能更深入了解這座海島的開端與魅力的最好契機。



而更令人期待的是──和平島未來將新增一個全新的旅遊亮點： 「和平島 B 考古遺址解說中心」， 正式啟動建設。 這不是一般的展示空間，而是一座蓋在遺址上方、像「漂浮的寶藏盒」般的建築，旅人將能站在透明步道或觀景層，直接俯瞰保存完整的古代遺址；走進展區後，還能搭配展示與互動裝置，一次了解從史前時代、原住民文化到大航海時代的完整故事。

想像一下，

你到和平島不只看海，而是像走進一部立體版的《台灣史》，還能同時享受絕美海景，

和平島的魅力，不只在歷史，也在它如何把「大自然」與「文化」完美融合。

你可以早上沿著步道看海蝕地形，中午吃個海鮮，下午再走進遺址現場，沉浸在跨越千年的文化旅程。喜歡拍照的人，能從彩色屋一路串到和平島；喜歡文化的人，可以從遺址一路探索到古船、教堂、聚落歷史。這裡很適合家庭、情侶、朋友出遊，也非常適合一個人安靜散步。



▲和平島成為全台第13處國定考古遺址

和平島的秘密，正一點一滴被揭開，

而更棒的是──這些故事不是被鎖在博物館，而是就在海浪拍打、海風吹拂的日常風景裡。

下次你來和平島，記得放慢腳步，

踩在柔軟的海沙上、走在海岸步道時，你會突然發現，

原來旅行不只是看風景，而是重新認識一片土地的靈魂。





和平島，就是這樣一座越走越深、越看越值得的海岸考古島，

如果你準備來一趟不一樣的北台灣旅程，和平島會是最好的開始。(

基隆市政府廣告)