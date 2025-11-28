親子旅宿新亮點！TOTO推「極淨任務」入住飯店邊玩邊學浴廁禮儀

隨著年末旅遊熱潮到來，親子外出住宿的選擇更加多元。今年，知名衛浴品牌 TOTO 結合「世界廁所日」推出期間限定的「極淨任務」，與高雄 H2O 水京棧國際酒店與新竹豐邑喜來登大飯店合作，把五星級飯店化身為親子冒險場域，打造寓教於樂的全新住宿體驗。活動期間與孩童一同入住，每筆訂房都能獲得限量贈禮《TOTO桑陪我上廁所》立體繪本一冊（數量有限，送完為止），讓享受飯店舒適設施的同時，孩子也能變身「極淨小尖兵」，透過尋寶任務學習良好如廁習慣，讓旅程充滿探索與成長。

▲《TOTO桑陪我上廁所》繪本，於高雄 H2O 水京棧國際酒店拍攝



入住時，櫃檯人員會提供「極淨任務包」，讓孩子能自行探索房間、尋找線索。同時房內擺有《TOTO桑陪我上廁所》繪本，透過淺顯生動的故事，將日常習慣轉化為讓孩子易於理解的互動教材。

▲知名衛浴品牌 TOTO 結合「世界廁所日」推出期間限定的「極淨任務」



房間裡藏著一系列極淨小任務，孩子會透過任務包中的道具逐一探索、解開線索，讓整趟旅程像玩一場小小冒險。整個尋寶過程充滿驚喜，不僅能訓練孩子的觀察力，也能藉由任務立牌上的小故事，帶領孩子學習清潔、衛浴環境與如廁的小知識，創造更多親子互動與交流，留下旅途中的美好回憶。



完成所有任務後，孩子可將任務卡交回指定地點，就可以獲得象徵成就的「極淨任務榮譽證書」，及 TOTO 精心準備的小禮物 TOTO 桑鑰匙圈。活動期間，上傳榮譽證書至 TOTO 官方 FB 社群指定貼文，還能抽價值 25,500 元的溫水洗淨便座 WASHLET C2，在家也能延續舒適衛浴體驗。



除了豐富的任務活動，家長也能在五星飯店內享受放鬆時光。高雄 H2O 水京棧與新竹豐邑喜來登皆配備齊全的休閒設施，並在每間客房內皆使用 TOTO WASHLET，歡迎您親自感受 WASHLET 溫水洗淨便座的舒適，與 TOTO 對衛生、舒適與使用便利的講究與堅持。



▲ 良好的浴廁設計不僅是為了美觀與舒適，更是一種「生活教育」的延伸



透過結合住宿、閱讀與尋寶任務的遊戲方式，讓孩子能在自然的情境中養成正確習慣，同時學會更多潔淨概念與如廁小知識，讓親子旅行更具意義。



TOTO x 限定飯店合作活動自 2025 年 11 月 19 日起至 12 月 31 日止，與孩童一同入住高雄 H2O 水京棧國際酒店或新竹豐邑喜來登大飯店，就能獲得《TOTO桑陪我上廁所》限量立體繪本，完成房間內的極淨任務即可獲得榮譽證書與小禮物TOTO桑鑰匙圈，將證書上傳TOTO 官方 FB 社群指定貼文還可抽 TOTO WASHLET。家長們盡快把握年末假期，帶著孩子一起挑戰極淨任務，體驗兼具娛樂與教育價值的全新親子旅宿方式吧！

更多活動資訊請見： https://reurl.cc/bN2AlX





* TOTO 台灣東陶股份有限公司、新竹豐邑喜來登大飯店與 H2O HOTEL 水京棧國際酒店保留修改及終止專案之權利，不另行通知並保有本專案之最終解釋權。