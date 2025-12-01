歡慶《哈利波特：神秘的魔法石》上映25週年，哈利波特4大學院主題可麗餅登場。

哈利波特竟然已經上映25年了，為了紀念這個充滿意義的日子，NEWMan橫濱以霍格華茲四大學院精神推出獨家可麗餅。

配合電影《哈利波特：神秘的魔法石》上映25週年紀念活動「NEWoMan橫濱2025聖誕節—在NEWoMan橫濱感受哈利波特魔法的特別冬季」，在NEWoMan橫濱6樓推出哈利波特聯名可麗餅。以作品中霍格華茲魔法學校四大學院為主題，推出四款風味各異的限定可麗餅。

神秘的魔法石25週年慶，四學院特色融入聖誕甜點

每款可麗餅都精心設計，將各學院的代表色彩、象徵意義和個性特質，透過食材選擇和風味搭配完美呈現。從葛來分多的勇敢熱情到雷文克勞的智慧沉穩，每一口都能感受到學院精神的獨特魅力。這次聯名不只是視覺上的致敬，更在味覺層次上創造出符合各學院性格的獨特體驗。



▲每款可麗餅都精心設計，將各學院的代表色彩、象徵意義和個性特質。





四學院主題可麗餅

葛來分多可麗餅 1,580日圓（含稅）

代表勇氣、勇敢和堅強意志的葛來分多，以紅醋栗和玫瑰香氣的莓果可麗餅呈現。濃郁的白巧克力慕斯與莓果的酸味搭配絕佳，酥脆餅乾碎粒增添口感層次。可依個人喜好淋上玫瑰糖漿，享受風味變化的樂趣。紅色系的視覺搭配熱情的莓果風味，完美詮釋葛來分多的勇敢精神。



▲代表勇氣、勇敢和堅強意志的葛來分多，以紅醋栗和玫瑰香氣的莓果可麗餅呈現。





史萊哲林可麗餅 1,580日圓（含稅）

象徵高貴、野心和聰慧的史萊哲林，以綠茶和佛手柑果醬的可麗餅呈現。抹茶的微苦與佛手柑的香氣形成獨特亮點，綠色調的優雅外觀展現史萊哲林的高貴氣質。這種東西方風味的融合，如同學院成員般充滿策略性的巧思。



▲象徵高貴、野心和聰慧的史萊哲林，以綠茶和佛手柑果醬的可麗餅呈現。





赫夫帕夫可麗餅 1,580日圓（含稅）

代表勤奮、謙遜和忠誠的赫夫帕夫，以柳橙和蘋果肉桂香氣的可麗餅呈現。自製柑橘醬和焦糖化蘋果與Q彈的可麗餅皮完美搭配，乾燥柳橙的微苦增添成熟韻味，創造出適合大人品味的溫暖風味。黃色調的視覺與溫和的果香，展現赫夫帕夫腳踏實地的特質。



▲代表勤奮、謙遜和忠誠的赫夫帕夫，以柳橙和蘋果肉桂香氣的可麗餅呈現。





雷文克勞可麗餅 1,580日圓（含稅）

象徵智慧、機智和知識的雷文克勞，以藍色醬汁和藍莓的可麗餅呈現。濃郁的白巧克力慕斯搭配清爽的藍色醬汁和新鮮藍莓，內層填滿藍莓果醬、卡士達和鮮奶油，是份量十足的奢華之作。藍色系的冷靜視覺與多層次的內餡，完美體現雷文克勞的深度智慧。



▲象徵智慧、機智和知識的雷文克勞，以藍色醬汁和藍莓的可麗餅呈現。





獨家好禮滿額贈！聖誕裝飾紙卡＆限定徽章快收

在館內消費滿1,000日圓，即可優先獲贈可當作聖誕裝飾的原創紙卡。各店舖數量有限送完為止，部分店舖不適用此活動，每次結帳限領一份。



▲館內消費滿1,000日圓，即可優先獲贈可當作聖誕裝飾的原創紙卡。



此外，活動期間於POP-UP STORE「哈利波特魔法之處」購物，並購買任一款聯名可麗餅的顧客，還能獲贈獨家徽章一枚，讓收藏更加完整。

▲活動期間於哈利波特魔法之處購物，並購買任一款聯名可麗餅的顧客，能獲贈獨家徽章一枚。



無論是哈利波特的忠實粉絲，還是單純喜愛精緻甜點的人，都能在這個聖誕季節找到屬於自己學院的美味魔法。



■販售資訊

販售期間：即日起～12月25日

販售地點：17 Café（NEWoMan橫濱6樓）

營業時間：平日11：00～20：00、六日假10：00～20：00

All characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © J.K. Rowling. (s25) NTRL