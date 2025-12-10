台北預約困難鐵板燒！Will’s Teppanyaki五週年套餐，棺材板、鼎邊銼都有。

Will’s Teppanyaki五週年推出台灣味鐵板新菜單，從棺材板到鼎邊銼都升級成精緻版本，台北饕客超期待。

台北最難訂位的Will’s Teppanyaki迎來五週年，新菜單一次把棺材板、鼎邊銼、炒飯等台灣味變成更俐落純粹的鐵板料理。主廚Will從夜市鐵板燒一路練到五星飯店，最後在台北敦北巷弄開立品牌，把自己多年技法與對台灣食物的情感全部濃縮在餐檯前。這次五週年推出三種價位的套餐，從九道式到十道式都有，結合節目作品與開幕初代菜色，再以更成熟的節奏重整味型。整體風格從堆疊轉向純粹，讓台灣街頭記憶化成優雅的鐵板敘事，也象徵品牌跨進下一個階段。



▲Will’s Teppanyaki招牌菜之一「鮑魚棺材板」將台式傳統小吃升級。(攝影：編輯 鄭雅之)



▲被譽為台北最難訂鐵板燒之一Will’s Teppanyaki，推出五週年套餐。





Will’s Teppanyak五週年菜單！ 主打鮑魚棺材板與鼎邊銼玻璃燒

Will’s Teppanyaki的九道式套餐集結多道亮點料理，其中「鮑魚棺材板」把夜市靈魂拆解重組，以羊肝菌湯、松露醬汁與布里歐麵包堆出立體層次；「鼎邊銼玻璃燒」則把彰化與基隆的小吃記憶融合龍蝦頭肉、金針花與雞豚骨高湯，封在玻璃紙裡蒸至香氣滿溢，再放上鐵板煎出的酥脆鼎邊銼，口感彈韌又飽滿。其他像「牡蠣蒸蛋」與「海鱸魚味噌蛤蠣醬」也透過鐵板火候展現清爽與濃郁的平衡。壓軸登場的蒜味炒飯與蝦皇撈汁更讓整體香氣跟層次瞬間提升，是台北鐵板控會記住的一套菜單。



▲「鼎邊銼玻璃燒」把彰化與基隆的小吃記憶融合龍蝦頭肉、金針花與雞豚骨高湯，封在玻璃紙裡蒸至香氣滿溢，再放上鐵板煎出的酥脆鼎邊銼。





升級版套餐必吃鴨肝飯與炭燻龍蝦

想吃更濃厚的味型，台北的Will’s Teppanyaki升級版套餐會更對味。2，880元方案把蒜味炒飯升級成招牌「鴨肝飯」，先煎後入照燒醬慢火加熱，油脂乳化後化成近似慕斯的稠滑，再與鑊氣炒飯結合，入口濃郁度直接拉滿。另一道必吃的「炭燻龍蝦」以鐵板鎖住水分，再用備長炭燻出深邃香氣，搭上奶油白菜與松子米果，海味與煙燻香並存。十道式又再加入「蟹海膽春捲」與「魚翅天婦羅撈汁」，把海味濃度推到更高層級，適合想在台北體驗豪華鐵板料理的饕客。



▲必吃的「炭燻龍蝦」以鐵板鎖住水分，再用備長炭燻出深邃香氣。





沉浸式鐵板體驗升級，餐酒搭配也同步進化

Will’s Teppanyaki三間分店全都坐落在台北松山區，空間延續品牌「料理即表演」的風格，以紅銅色調與金屬光點打造火花飛舞的視覺感，鐵板檯視角清楚、動線俐落，就像看一場現場料理秀。五週年同步推出新餐酒搭配，由世界冠軍侍酒師依照「溫度」、「包容性」與「鐵」挑選酒款，讓干貝、龍蝦、和牛都能找到最合適的味覺對話。無論選九道式、升級九道式或十道式，都能感受到Will’s Teppanyaki把台灣味重新整理後的成熟節奏。這份新菜單既向過去致意，也展現品牌邁向更細緻階段的風味自信。



▲Will’s Teppanyaki五週年套餐能一次吃到龍蝦、干貝、海鱸魚、鮑魚等高級食材。(攝影：編輯 鄭雅之)

▲「鮑魚棺材板」把夜市靈魂拆解重組，以羊肝菌湯、松露醬汁與布里歐麵包堆出立體層次。(攝影：編輯 鄭雅之)

Will’s Teppanyaki五週年 套餐

9道式，$2,380元+10%套餐

牡蠣蒸蛋．昆布醬

干貝．玉米．玉米．玉米

鮑魚棺材板．羊肝菌．松露菇汁

炭燻龍蝦．奶油白菜．松子米果

海鱸魚．味噌蛤蠣醬．茭白筍．牛蒡

和牛．馬鈴薯千層．芥末．蒜片

鼎邊銼玻璃燒

蝦皇撈汁．蒜味炒飯

海鹽奶蓋布丁．時令冰沙



9道式升級版，$2,880元+10%套餐

牡蠣蒸蛋．昆布醬

干貝．玉米．玉米．玉米

鮑魚棺材板．羊肝菌．松露菇汁

炭燻龍蝦．奶油白菜．松子米果

海鱸魚．味增蛤蠣醬．茭白筍．牛蒡

和牛．馬鈴薯千層．芥末．蒜片

鼎邊銼玻璃燒

鴨肝飯(升級)

海鹽奶蓋布丁．時令冰沙



10道式，$3,600元+10%套餐

蟹．海膽．春捲

魚翅天婦羅．撈汁

其餘菜色同九道式





更多Will's Teppanyaki五週年套餐照片：

▲壓軸登場的蒜味炒飯與蝦皇撈汁。