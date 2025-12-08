> 美食 > 桃園拉麵新開店！桃園首店「雞湯桑」買一送一，再推明太子定食。

桃園拉麵新開店！桃園首店「雞湯桑」買一送一，再推明太子定食。

2025-12-08 18:50文字：編輯 鄭雅之 圖片提供:雞湯桑

編輯 鄭雅之

拉麵買一送一要先吃！雞湯桑插旗桃園A8，連定食新品也同步亮相，開幕優惠多到必衝。

桃園拉麵控也吃得到雞湯桑！雞湯桑把人氣拉麵的儀式感搬進桃園，正式插旗環球A8並迎來品牌第十家門市。店家主打全雞熬製的濃郁湯底，加上法式料理的層次講究與日式技法，讓一碗拉麵從香氣到口感都更有細節。這次桃園新店不只帶來招牌雞湯拉麵，也同步推出兩款全新飯類定食，而且開幕期間加碼祭出88折優惠、拉麵買一送一券與打卡禮活動，讓拉麵控一開門就有理由衝一波。

▲雞湯桑主打全雞熬製的濃郁湯底，加上法式料理的層次講究與日式技法。
▲雞白湯拉麵專賣店「雞湯桑」首次進軍桃園。
桃園雞湯桑首間開幕！推全新定食

雞湯桑推出的兩款全新飯類定食，走的是濃郁派與清爽派一次滿足的路線。「明太子炙燒雞肉飯定食」以明太子醬的鹹香濃度做主角，炙燒出香氣後與嫩口雞腿肉疊出層次，再搭配蔥鹽醬與溏心蛋，吃起來飽足又帶著微微悸動的炙香風味。而「櫻花柚子雞肉飯定食」則用日式柚汁打造輕盈味道，淡雅果香和雞肉鮮甜相互呼應，再加上滑順的溏心蛋，呈現出清爽不膩的日式家庭感，兩款都很適合與主餐交替享用。

▲雞湯桑新品「明太子炙燒雞肉飯定食」。
桃園A8美食加一！開幕限定優惠必收

桃園環球A8店是雞湯桑在北台灣的重要新據點，不僅交通方便，周邊生活圈與商場人潮也讓其成為假日用餐的新選擇。開幕期間店內祭出一連串優惠，像是首五日的全單88折與買一送一券活動，讓常客與初訪者都能輕鬆入手。12月中後還有打卡送燈箱的小活動，增添不少可玩度。對喜歡濃郁系雞湯拉麵、重視儀式感用餐體驗的人來說，這間新店絕對值得排進近期的桃園美食清單。

▲雞湯桑除了雞白湯拉麵之外，還有串燒可以單點。
雞湯桑 桃園環球A8店 店家資訊

地址：桃園市龜山區復興一路8號2樓
營業時間：週一至週日 11:00–22:00

雞湯桑 桃園環球A8店 開幕優惠

開幕首五日優惠：12。6–12。10 全單88折。
掃碼領券：拉麵買一送一券，每人限領一次，使用期限至12。31。
打卡禮：12。11–12。31 完成指定平台打卡即可獲得限量燈箱，送完為止。

推薦閱讀：

