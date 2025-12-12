2026元旦追曙光懶人包！阿里山慈雲寺賞夕陽、祝山車站看日出，絕美雲海一次收錄。

2026跨年首選阿里山，入住阿里山賓館曙光專案，搭乘森林鐵路前往祝山車站，在日出印象音樂會與壯麗雲海中，迎接新年第一道曙光。

隨著2025年即將步入尾聲，人們開始尋覓一處能安放身心、與過去好好道別並迎接嶄新未來的場域。位於海拔2000多公尺的阿里山，始終是跨年迎新的經典首選。這裡不僅有聞名國際的壯麗日出，更有深邃的森林鐵道與變幻萬千的雲海。座落於森林遊樂區中心點的阿里山賓館，今年特別整合了「追日」與「賞夕」的雙重體驗，推出「曙光日出專案」，讓旅人在2026年的元旦，能以最優雅的姿態，在《國家地理雜誌》推薦的絕美祕境中，開啟充滿希望的一年。



阿里山賓館獨家視角，慈雲寺與觀景台的夕陽雲海盛宴

對於懂得享受生活的旅人而言，跨年的儀式不僅在於迎接日出，更在於如何與最後一道夕陽告別。入住阿里山賓館的房客，擁有得天獨厚的地理優勢，無須奔波即可獨享7樓景觀平台。在這裡，眼前的雲瀑如絲綢般流動，夕陽餘暉將天空染成一片金黃，是專屬於房客的私密大景。若想更親近自然，步行至鄰近的慈雲寺是絕佳選擇。這座宗教聖地不僅是通往神木遺跡步道的起點，每逢歲末，寺內的銀杏與青楓在斜陽映照下，呈現綠、黃、紅漸層的唯美色調，搭配古樸的鐘樓，交織成一幅如畫般的靜謐景致，讓人能在此刻沉澱心靈，送走2025年的最後一抹晚霞。



搭乘2026元旦祝山線觀日列車，深入全台最高鐵道祕境

為了迎接2026年的到來，阿里山林業鐵路特別加開了元旦祝山線觀日列車，這也是鐵道迷與追光者不可錯過的體驗。列車將於清晨2點50分起發車，載著旅客前往全台海拔最高的「祝山車站」。這座榮獲金質獎特優的車站，以其獨特的建築美學與周邊的紅楓景致聞名。當列車緩緩穿梭於黑夜中的森林，車輪與鐵軌的規律聲響彷彿是新年的序曲，帶領著眾人前往傳說中的日出勝地。阿里山賓館的「曙光日出」專案貼心地包含了祝山線的來回火車票，讓住客免去搶票的焦慮，能從容地參與這場高山盛會。



2026日出印象音樂會，在祝山觀日平台聆聽玉山群峰的樂章

當遊客抵達祝山車站後，步行至祝山觀日平台，一場結合自然與藝術的聽覺饗宴隨即展開。眾所期待的「日出印象音樂會」將於2026年1月1日清晨5點30分至7點30分舉行。今年邀請了董事長樂團、Skyline天際線融合爵士樂團以及樂興之時管絃樂團輪番登台。在氣勢磅礡的管絃樂與悠揚的爵士樂聲中，所有人屏息以待。約莫在清晨7點05分，金色的陽光將越過中央山脈與玉山山脈的稜線，灑下2026年的第一道曙光。在音樂與光影的交融下，那份感動將成為旅人心中永恆的記憶。



小笠原山360度環景視野，探索阿里山森林步道的自然奧妙

除了祝山觀日平台，位於附近的「小笠原山觀景台」更是內行玩家的祕境。對於沒有搭上觀日列車，或是入住阿里山賓館不想過於早起的旅客，這裡提供了另一種寧靜的選擇。小笠原山擁有360度的開闊視野，能一次飽覽中央山脈、玉山山脈及阿里山山脈的壯闊，更是觀賞日出的絕佳點位。在迎接完曙光後，體力充沛的旅人不妨沿著森林步道漫步，造訪神木車站感受森鐵魅力，或是前往鄒族聖山塔山奇岩與姊妹潭。在2026年的第一天，用雙腳探索森林的奧妙，呼吸純淨的芬多精，將是開啟活力新年的最佳方式。



阿里山賓館「曙光日出」專案

活動時間：2026年元旦期間

活動內容：入住即贈送祝山線來回火車票，可前往小笠原山欣賞日出，或於賓館7樓景觀平台獨享雲瀑夕陽 。

訂房專線：02-2695-5200 / 0955-729886

Email： pansy@alishanhotel.com.tw

2026阿里山「日出印象音樂會」

活動時間： 2026年1月1日 清晨05:30~07:30

活動內容： 於祝山觀日平台舉行，邀請董事長樂團、Skyline天際線融合爵士樂團及樂興之時管絃樂團演奏 。

2026元旦祝山線觀日列車

活動時間： 2026年1月1日

活動內容： 清晨02:50起發車前往祝山，回程首班車07:15、末班車09:15 。





