家樂福要改名了！台灣家樂福終止法國品牌授權，2026年家樂福換新名字。

2025-12-20 10:40文字：編輯 張人尹 攝影：編輯 張人尹圖片提供:家樂福
台灣家樂福於19日宣布，終止與法國家樂福間的品牌授權合約，並啟動更名計畫，在2026年年中更換全台量販超市門市的招牌名稱。

「家樂福」即將走入歷史！台灣人最熟悉的量販店「家樂福」是日常採買、家常補貨的好鄰居之一，這次台灣家樂福在今(19)日宣布，將終止與法國家樂福間的品牌授權合約，並啟動更名計畫。也就是說，在2026年年中，家樂福全台量販超市門市的招牌名稱就換更新，未來不再有「家樂福」名字，消息一出也掀起網友討論。

▲台灣家樂福於19日宣布，終止與法國家樂福間的品牌授權合約，並啟動更名計畫。（攝影：張人尹）

家樂福2023年加入統一企業集團

家樂福在2020年併購199間頂好超市，改名爲家樂福超市、及25間Jasons Market Place，後改名為「Mia C'bon Market」，並且自2023年7月起，家樂福由統一企業集團百分之百持股，透過兩年多時間的融合交流，透過集團挹注資源及導入穩健扎實的企業文化，逐步調整體質。家樂福為了更貼近台灣人的消費習慣與趨勢，今日宣布終止與法國家樂福間的品牌授權合約，未來也將調整品牌策略，匯集統一企業集團線上線下通路資源，更能即時回應台灣的市場需求。

▲家樂福終止與法國家樂福間的品牌授權合約，未來將匯集統一企業集團線上線下通路資源，更能即時回應台灣的市場需求。圖片來源：家樂福


家樂福更名計畫 2026年中換新名

隨著終止與法國家樂福間的品牌授權合約，家樂福也開始進行更名計畫，預計在2026年中起更換全台量販超市門市的招牌名稱。消息一出也讓粉絲們掀起討論，未來家福會改名叫什麼，網友紛紛留言「大家樂」、「統樂福」、「全家福」、「大7」等創意猜測，家樂福則表示「本公司目前仍在為更名做最後規劃，將於適當時機宣布全台門市的新品牌」，讓粉絲們期待未來「家樂福」全新面貌。

▲家樂福開始進行更名計畫，預計在2026年中起更換全台量販超市門市的招牌名稱。（攝影：張人尹）

