冬天泡湯正是時候！晶泉丰旅推從心澄淨住房專案，結合溫泉、酩釀與藝術療癒旅程。

晶泉丰旅推出「從心．澄淨」冬季住房專案，北投與礁溪雙館同步響應。入住即贈霧峰酒莊初霧純米吟釀及體驗酒粕手作皂，更結合洪東標與杜盈蓓藝術展，打造冬日極致療癒湯旅。

當時序進入歲末寒冬，氣溫隨著冷氣團南下而不斷探底，尋找一處能溫暖身心的庇護所，便成了旅人心中最渴望的救贖。這不僅是為了驅散寒意，更是一場關於生活質感的追尋。晶華國際酒店集團旗下的精品溫泉品牌「晶泉丰旅」，敏銳地捕捉到這份季節性的渴望，於旗下北投與礁溪兩大據點同步推出「從心．澄淨」冬季住房專案。這次的企劃不僅止於溫泉的滋潤，更將觸角延伸至味蕾的微醺與視覺的藝術饗宴，試圖在寒冷的冬日裡，為旅人編織一段融合了氤氳熱氣、米釀醇香與藝術光影的深刻記憶。



▲礁溪晶泉丰旅推出冬季限定「從心．澄淨」兩天一夜住房專案，早鳥35天優惠，兩人同行入住每晚5,220元起

延續好評再升級 「初霧純米吟釀」與酒粕手作皂打造微醺暖冬

為了讓旅程的層次更加豐富，晶泉丰旅延續了過往備受好評的合作模式，再次攜手霧峰農會酒莊，將享譽國際的在地釀造工藝帶入客房。入住「從心．澄淨」專案的旅人，將獲贈屢獲國際酒評肯定的「初霧純米吟釀」。這款連韓國男星玉澤演都曾在社群平台上大力讚賞的佳釀，以其獨特的質樸米香與細緻口感著稱，當溫潤的酒液滑入喉頭，那一股源自台灣土地的暖意瞬間流遍全身。除了味覺的享受，飯店更精心規劃了「酒粕手作皂體驗」，秉持著物盡其用的永續精神，讓旅人親手將釀造過程中的精華轉化為呵護肌膚的溫柔贈禮，讓這份來自冬日的溫暖，能隨著手作的溫度延續至日常生活之中。



▲晶泉丰旅延續與霧峰農會酒莊合作，於「從心．澄淨」專案中贈送屢獲國際酒評肯定的「初霧純米吟釀」，以細緻清香陪伴冬日旅程

北投晶泉丰旅獨家策展 水彩大師洪東標以「晶彩．印記」描繪山林詩意

將場景移至擁有獨特白磺泉的北投晶泉丰旅，這裡的泉質以細緻氣息與舒緩筋骨的功效聞名。為了呼應北投雲霧繚繞的山林意象，飯店特別邀請知名水彩藝術家洪東標駐館，於2026年第一季策劃「晶彩．印記」特展。洪東標以其精湛的渲染技巧，捕捉台灣山林間光影流轉與晨霧變幻的瞬間，其筆下的層疊暈染，彷彿將窗外的自然景致與泉池冒出的氤氳熱氣完美融合。旅人在浸泡於白磺泉的同時，亦能沈浸在藝術家筆下那份靜謐的視覺記憶中，達到身心靈的雙重療癒。

礁溪晶泉丰旅與旅美藝術家杜盈蓓共舞 「共織．織心」探討勞動與情感美學

而在擁有「美人湯」美譽的礁溪晶泉丰旅，碳酸氫鈉泉的澄澈溫潤不僅能讓肌膚在冬日保持水嫩，更成為當代藝術的最佳展演場域。飯店邀請旅美藝術家杜盈蓓策劃名為「共織．織心」的個展，預計於2026年第一季登場。杜盈蓓擅長運用針織、布料與複合媒材，將原本過剩的輔料轉化為充滿生命力的藝術媒介。透過懸吊服裝與立體律動的裝置藝術，她將勞動的過程與情感的波動具象化，繽紛的色彩與柔軟的織品在空間中對話，讓入住的旅人能深刻感受到當代織品藝術所帶來的奇幻柔美與強烈情緒張力。



▲旅美藝術家杜盈蓓將於礁溪晶泉丰旅策劃「共織．織心」個展，以獨特複合媒材呈現織品藝術張力

官網訂房享高鐵優惠與早鳥折扣 輕鬆預約一場奢華的冬季藝文湯旅

這場結合了文化療癒、在地美學與頂級宿旅體驗的冬季盛宴，即日起已正式開放預訂。對於渴望即刻出發的旅人，晶泉丰旅提供了極具吸引力的價格方案，礁溪晶泉丰旅雙人成行每晚5220元起，而北投晶泉丰旅雙人入住每晚10230元起。若透過官網訂房並加購高鐵車票，年底前入住更可享有最低78折起的超值優惠。無論是選擇在北投的山林間感受水彩的詩意，或是在礁溪的平原上體驗織品的溫度，這都是一場不容錯過的冬日身心洗禮。



▲北投晶泉丰旅推出「從心．澄淨」兩天一夜住房專案，兩人同行入住每晚10,230元起即可入住泉源客房，享受白磺泉療癒與冬季藝旅體驗

晶泉丰旅「從心．澄淨」湯泉冬旅住房專案

活動時間：即日起開放預訂，實際入住與優惠依官方公告期間為準

活動內容：

入住北投或礁溪晶泉丰旅，享受白磺泉或美人湯溫泉體驗

專案贈送霧峰農會酒莊「初霧純米吟釀」

體驗酒粕手作皂活動，延伸釀造文化與永續概念

入住期間可欣賞駐館藝術展覽，結合溫泉，酩釀與藝術療癒

優惠資訊：

．礁溪晶泉丰旅，兩人同行每晚5,220元起

．北投晶泉丰旅，兩人同行每晚10,230元起

．官網訂房加購高鐵車票，指定期間入住可享78折起優惠

訂房專線：02-7735-5000

